Sezon sonrası tarihinin en büyük üzüntüsü bu muydu? Padres, Dodgers'ı mağlup ederek Ulusal Lig Şampiyonluk Serisine ulaştı

Jake Cronenworth, Cumartesi gecesi Padres'in beş sayılık yedinci turunu iki sayı ve iki turluk eşitliği bozan tek sayıyla tamamladı ve Padres 3-0'lık bir farktan geri dönerek Ulusal Lig Batı şampiyonunu playofflardan eledi.

3-1'lik National League Division Series (NLDS) galibiyeti Padres'e, Atlanta Braves'i 8-3 yenerek NLDS'yi dört maç sonunda kazanan Philadelphia'ya karşı ev sahibi olma hakkı kazandırdı.

Dodgers normal sezonda ve NLDS serisinin açılışında 111 maç kazanarak franchise rekoru kırmış ancak Padres'e üst üste üç maç kaybederek 24 yıl sonra ilk kez NLCS'ye katılmıştı.

Padres 2022'de Dodgers'a karşı oynadığı altı seriyi de kaybetmişti. MLB.com 'a göre, playoff tarihinde sadece bir takım - 1906 White Sox, Cubs karşısında - sıralamada bu kadar geride olduğu bir takıma karşı sezon sonrası seri kazanmıştı.

Amerikan Ligi Klasman Serisinde Jeremy Pena 18. yarının başında attığı sayıyla Houston Astros'un Seattle Mariners 'ı eleyerek beş maç üzerinden oynanan seriyi 3-0 kazanmasını sağladı.

Bu sayı, altı saat 22 dakika süren ve toplamda yaklaşık 500 atış yapılan bir maçta sezon sonrası tarihinin en uzun skorsuz oyununu belirledi.

MLB.com'a konuşan Pena, "Bu hayatım boyunca hatırlayacağım bir an," dedi.

Diğer taraftan, çaylak Oscar Gonzalez, dokuzuncu vuruşta iki vuruş dışarıdayken iki vuruşluk bir vuruş yaptı ve ev sahibi Cleveland, Amerikan Ligi Bölüm Serisinin 3. Maçında New York'a karşı galibiyet için toparlandı.

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Kaynak: edition.cnn.com