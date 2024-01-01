Seyahat mucizeleri: Uçan yatlar ve balina şeklindeki uçaklar

Airbus çok sevilen Beluga XL uçağını kiralıyor ve bir robot elektrikli süpürge İngiltere'deki bir otelden kaçtı.

İşte bu hafta CNN Travel'dan en son haberler.

Vakalar artıyor ama kısıtlamalar gevşiyor

Yeni Covid vakalarının küresel rekora ulaşması ve CDC'nin en yüksek riskli seyahat kategorisine 15 yerin daha eklenmesiyle, seyahat kurallarının yeniden sıkılaşacağını düşünebilirsiniz.

Ancak Avrupa'da durum böyle değil; "çok yüksek" risk tanımlamalarına rağmen Avrupa Birliği, ülke hükümetlerine aşılanmış vatandaşların 1 Şubat'tan itibaren bölgede testsiz seyahat etmelerine izin vermelerini tavsiye ediyor. Birleşik Krallık da 11 Şubat'ta aşılı yolcular için kısıtlamaları gevşetiyor.

Pandemi sona mı eriyor? Belki de. Bu arada, şu anda seyahat planlaması hakkında nasıl düşünmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Asya'da Yaşam

Omicron için kapakları kapattıktan sonra Bangkok Şubat ayında turistlere yeniden açılacak; işte Tayland'ın başkentini şimdi ziyaret etmenin nasıl bir şey olduğu. Bhutan'da ise antik bir patika 60 yıl sonra ilk kez bu bahar yeniden açıl acak.

Hong Kong'un Covid karantina önlemleri pandemi boyunca son derece katı oldu. Bu birinci şahıs anlatımı, bir hükümet kampında 21 günlük bir kalışın içine giriyor.

Hong Kong'un sıfır toleranslı Covid kuralları hayvanları da etkiliyor. Şehirdeki hayvan sahipleri, evcil hayvanlarının yerini değiştirmeleri gerektiğinde özel jetlere başvuruyor.

Uçan yatlar, arabalar ve balinalar

Slovakya'da bir uçan arabanın kalkışına izin verildi, ancak onu kullanmak için pilot lisansına ihtiyacınız var. Yeni bir İtalyan süperyat konsepti ise hem havada süzülebilme hem de dalgaların üzerinde gidebilme özelliğine sahip.

Süperyatın helyum dolu zeplinleri bu ayın başlarında 262 metrelik (80 metre) devasa bir tekne Hollanda'daki bir köprünün altından sadece birkaç santim açıklıkla geçtiğinde işe yarayabilirdi.

Bu arada, Airbus çok sevilen Beluga XL "balina uçağını " kiralamaya hazırlanırken, normalde denizde yaşayan canavarların gökyüzünde daha yaygın bir manzara haline gelmesi muhtemeldir.

Kargaşa, talihsizlik ve para

Bir kadın turist savaş anıtı üzerinde üstsüz poz verdiği için Venedik'ten atılırken, İngiltere'de bir robot elektrik süpürgesinin ekonomik bir otelden kaçtığı ve ertesi gün hala serbest olduğu bildirildi .

Bir yolcu gemisinin Miami'de bekleyen bir tutuklama emri vardı. Bu yüzden gemi yolcularını Bahamalar'a götürdü.

BAE'de yayımlanan The National gazetesi, 33.000 Avro'dan fazla nakit parayla Tayland'a seyahat eden bir Alman yolcunun yolda parasını kaybettiğini ancak Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan dönüşünde polis tarafından parasına kavuştuğunu yazdı.

Gökyüzü ve deniz

"Hiçbir yere uçuşlar" 2020 ve 2021'de mini bir havacılık trendiydi, çünkü havayolları yerdeki pandemi kısıtlamalarıyla gökyüzünde gidiş-dönüş gezi maceraları sunarak başa çıktı. Bu ilginç trend için sırada ne olduğuna bakıyoruz.

Sektör kuruluşu Cruise Lines International Association'dan Martyn Griffiths Haziran 2021'de CNN Travel'a verdiği demeçte yolcu gemilerinin "bugün mevcut olan en güvenli tatil ortamlarından biri" olduğunu söyledi.

Ancak yüksek oranda bulaşıcı olan Omicron tüm dünyaya yayıldıkça ve gemi seyahatlerinin iptal edildiği ya da seferlerin ortasında geri dönüldüğüne dair daha fazla rapor geldikçe, sorunsuz deniz yolculuğunun kısa vadeli geleceği belirsiz görünüyor.

'Seyahat her zaman bir numaralı öncelikti'

2021'de ölümcül kanser teşhisi konan Kris Sokolowski, CNN Travel'a sevdikleriyle birlikte dünyayı keşfetmenin neden odak noktası olduğunu anlatıyor.

Eğer kaçırdıysanız

İtalyanca konuşulmayan bir İtalyan köyü var.

Resmi dil bir ortaçağ lehçesidir.

Çok yönlü Meksika: Covid sırasındaTulum ve Guadalajara'yı ziyaret etmek nasıl bir şey?

Ve CNN'in "Parts Unknown" podcast 'inde Anthony Bourdain'in 2014 seyahatinden daha fazla Meksika deneyimi.

Bu çift Antarktika'nın buzlu vahşi doğasında tanıştı.

Sonra da aşkı soğuk bir iklimde buldular.

Üstteki resim: Airbus'ın Beluga XL uçağı 30 Nisan 2020'de Toulouse Blagnac havaalanından havalanıyor. (Fotoğraf: Getty Images aracılığıyla REMY GABALDA/AFP)

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Kaynak: edition.cnn.com