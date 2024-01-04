Sevgililer Günü için gül rengi Stanley bardakları Target'ta çılgınlığa yol açtı

Target'a sorun.

Görünen o ki, bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayanlar için hiçbir şey, "tüm gün su içmek" için doldurulduğunda taşınamayacak kadar ağır ve hantal olan, ancak yine de Yeni Yıl'da sağlam bir viral sansasyon yaratan büyük boy gül rengi paslanmaz çelik yalıtımlı bir bardak hediyesinden daha derin bir şekilde L-O-V-E'yi heceleyemeyecek.

Target Aralık ayında parlak pembe ve kiraz kırmızısı tonlarında Stanley bardaklardan oluşan sınırlı sayıda üretilen bir Sevgililer Günü koleksiyonu çıkardı. 40 onsluk devasa bir bardak, "İlk Yudumda Aşktı" mesajıyla sevimli bir ambalaja sahip daha küçük iki paketli bardaklar ve Üst Üste Dizilmiş Bira Bardağı bardakları içeriyordu.

Alışveriş yapanlar, bazı durumlarda kelimenin tam anlamıyla bu ürünlerin üzerine atladılar. Bunun kanıtı, kapılar açıldığında sınırlı sayıda üretilen bu Stanley'leri almak için acele etmeyi bekleyen insanların Target mağazalarının dışında sıraya girdiğini gösteren TikTok videolarında belgelendi.

Diğer videolarda ise bir Target mağazasındaki Sevgililer Günü Stanley'lerine doğru çılgınca bir koşuşturma ve bu sırada birkaç müşterinin takılıp düşmesi kaydedildi.

Target, koleksiyonun 31 Aralık'ta ülke çapındaki mağazalarında ve online olarak satışa sunulduğunu açıkladı. Perakendeci Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamada ürünlerin son derece popüler olduğunu ve tükendiğini söyledi.

Ayrıca Sevgililer Günü Stanley baskılarının yeniden stoklanmayacağını, ancak Stanley hayranlarının 2024'te markayla başka Target işbirlikleri bekleyebileceğini söyledi.

111 yıllık Stanley markası, aralar, gençler ve genç yetişkinlerden oluşan çok daha genç bir müşteri kitlesiyle büyük bir yeniden dirilişin tadını çıkarıyor.

William Stanley, Jr. tarafından 1913 yılında icat edilen tamamen çelikten vakum yalıtımlı şişe, ilk olarak yiyecek ve içecekleri sıcak veya soğuk tutmak için icat edilmiş ve o zamandan beri popüler bir kamp ve yürüyüş aksesuarı haline gelmiştir.

Son yıllarda, 40 onsluk "Quencher" bardağı, içecekleri uzun süre sıcak ve soğuk tutma kabiliyeti ve boyutuna rağmen konik alt kısmının bir aracın bardak tutucusuna mükemmel şekilde sığması nedeniyle hızlı bir sosyal ilgi gördü.

Kasım ayında Stanley'in Starbucks ile yaptığı işbirliği, sınırlı sayıda üretilen metalik kırmızı Quencher bardak için de benzer viral sarsıntıları tetikledi. Bardaklar da hızla tükenmişti. Hala bir tane istiyorsanız, diğer satış sitelerinin yanı sıra eBay'de birkaç tane ortaya çıktı. Ancak perakendeciden bir tane aldıysanız 50 dolar ya da daha az yerine birkaç yüz dolar ödemeye hazır olun.

Target, Sevgililer Günü koleksiyonunun fiyatlarının küçük boy bardak için 20$, ikili paket için 30$ ve Quencher için 45$ olduğunu söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com