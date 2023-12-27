Serie A: Inter Milan 2010'dan bu yana ilk Scudetto'sunu kazanarak Juventus'un İtalyan futbolu üzerindeki hakimiyetini kırdı

Cumartesi günü Christian Eriksen ve Achraf Hakimi'nin golleriyle Inter, Crotone karşısında 2-0 galip gelerek Antonio Conte'nin Atalanta'sının 14 puan önüne geçti.

Atalanta'nın Sassuolo ile 1-1 berabere kalması Inter'in sezonun bitimine dört maç kala şampiyonluğu garantilemesini sağlarken Scudetto başarısı da Juventus 'un Serie A'daki hakimiyetini kırdı.

Inter teknik direktörü Conte gazetecilere verdiği demeçte "Dokuz yıldır süren bir krallığı yıkmayı başardık," diyerek takımının Juve'nin üst üste onuncu Serie A şampiyonluğunu elinden almasına atıfta bulundu.

"Olağanüstü bir şey yapabileceğimizin farkındayız çünkü Inter 11 yıldır Scudetto kazanamadı ve biz bir hanedanı yıkıyoruz" diye ekledi eski bir Juve koçu olan ve Bianconeri'yi üst üste dokuz lig şampiyonluğunun ilk üçüne taşıyan Conte.

Juve Conte'yi göreve getirdiğinde Torino kulübü Serie A'yı yedinci sırada bitirmişti ve AC Milan 2011'de Inter'i geçerek şampiyon olmuştu.

"Her ikisi de son derece zor iki durumdu çünkü Siena ile terfi ettikten sonra Juventus'a katıldım ve ... ortada bir vizyon yoktu ve hayal edilmiyorduk ama güçlü takımları yeniyorduk. O andan itibaren önemli bir döngü başladı." Conte Inter'in internet sitesine Juve'deki dönemini değerlendirirken şunları söyledi

"Buraya gelirken en zor kararı verdim çünkü başkaları arkasına saklanacak bir şeyler bulabilirdi. Kendimi test ettim, büyük zorlukları seviyorum ve her zaman temsil ettiğim kulüplerin bir numaralı taraftarı olduğumu söyledim.

"Tüm taraftarları kazanmak kolay değildi ve bunu anlıyorum ama koçluğunu yaptığım takımlar için her zaman her şeyimi verdiğime inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için dahil oldum ve memnunum çünkü olağanüstü bir şey yapıyoruz."

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Inter, 2017 yılında Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Conte'yi Mayıs 2019'da göreve getirdi.

Conte Inter'de geçirdiği dönemle ilgili olarak "Benim için yeni bir gezegen," dedi. "Kolay değildi, şimdi de kolay değil ve gelecekte de kolay olmayacak çünkü çok fazla dinamik var ve insanlar en küçük fırsatta Inter etrafında olumsuzluk yaratmaya çalışıyor. Hakkımızda konuşulurken daha pozitif olmak iyi olurdu."

Inter'in Crotone karşısında aldığı galibiyet, Conte'nin takımının bu sezon 14. kez temiz bir sayfa tuttuğuna işaret ediyor.

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"Daha kompakt hale geldik, takım arkadaşları olarak birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz, kazanan bir grup olmak için çalıştık ve sonuçlar iyileşti." Inter'in savunma oyuncusu Stefan de Vrij kulübün internet sitesine konuştu.

"Koç bize tutku ve kazanma zihniyetini aktarıyor. Grup bir bütün ve herkesin gösterdiği gelişim doğru yönde ilerlediğimizi anlamamızı sağladı. Biz savunma oyuncuları için birlikte çalışmak bir zevk ve birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve artık birlikte nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz."

Inter ve Juve, geçtiğimiz ay UEFA'nın mevcut yarışma formatından ayrılarak kendi Avrupa Süper Liglerini kurma niyetlerini açıklayan 12 kulüpten ikisiydi, ancak proje hızla çözüldü.

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Juve için kötü geçen sezonda, Torino kulübünün Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları, iki takım 15 Mayıs'ta karşılaştığında Inter tarafından boşa çıkarılabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com