Sergio Pérez, şiddetli yağmurun uzun gecikmeye neden olmasının ardından dramatik Monako Grand Prix'sini kazandı

Meksikalı sürücü yarışa üçüncü sırada başladı ancak aksiyon dolu yarışta liderleri geride bıraktı.

Pérez sporun en önemli yarışını ilk kez kazanırken, takım arkadaşı Max Verstappen üçüncü, Ferrari'den Carlos Sainz ise ikinci oldu.

Ferrari'den Charles Leclerc pole pozisyonunda başlamıştı ancak takımının pit stop stratejisinin Red Bull'un Monegasque sürücüsünü geçmesine izin vermesinin ardından kendi evindeki yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bu da Verstappen'in sürücüler şampiyonasının zirvesinde Leclerc ile arasındaki farkı açtığı anlamına geliyor.

Ferrari gafı

Yarış başlamadan önce bile dram vardı, uzun bir yağmur gecikmesi startı bir saatten fazla geciktirdi.

Leclerc nihayet liderliği ele geçirdi ve nemli yarışın ilk aşamalarını kontrol etti.

Ancak Ferrari pilotu için her şey yolunda gitmedi.

Leclerc, ara lastiklere geçmek için durduktan sonra kendini Pérez'in arkasında buldu ve ardından hatalı bir pit stopun ardından Verstappen ve Sainz'in gerisine düşerek dördüncü sıraya geriledi.

Ferrari fikrini değiştirmeye çalıştı ve LeClerc'e dışarıda kalmasını söyledi, ancak sürücü zaten pit şeridinde olduğu için çok geçti.

Mick Schumacher'in ağır bir kaza yapmasının ardından güvenlik aracı geri döndü - sürücü yara almadı - ancak sollamanın zor olduğu bilinen bir pistte üst sıralar değişmedi.

'Hayaller gerçek oldu'

Leclerc'in hayal kırıklığına ve zaman zaman öfkesine rağmen, duygusal bir Pérez galibiyete layıktı ve Red Bull Monaco'dan en mutlu takım olarak ayrılırken şık bir şekilde kutladı.

Pérez "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi" dedi. "Evinizdeki yarıştan sonra kazanmak için en özel yarış."

İki haftalık aranın ardından sezon, sürücüler Kanada'nın Montreal kentine gitmeden önce Azerbaycan'ın Bakü kentindeki yarış için geri dönüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com