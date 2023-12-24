Sergio Perez olaylarla dolu Singapur Grand Prix'sini kazandı

Sağanak yağmur yarışın başlamasını bir saat geciktirdi ve kaygan pistte ilk olarak Nicholas Latifi ve Zhou Guanyu arasındaki çarpışmanın ardından, ikinci olarak da Yuki Tsunoda'nın bariyerlere çarpmasının ardından iki kez güvenlik aracı devreye girdi.

Perez bu kaostan yara almadan çıktı ve damalı bayrağı ikinci Charles Leclerc'in yedi saniye önünde geçerek Ferrari pilotunun sürücüler şampiyonasındaki ikinciliğine sadece iki puan yaklaştı.

Ferrari'den Carlos Sainz podyumu tamamlarken, Perez'in takım arkadaşı ve genel sıralamada lider olan Max Verstappen, sezonun en kötü sonuçlarından biri olan yedinci bitirişinin ardından ikinci şampiyonluğu için beklemek zorunda kaldı.

F1'e göre Perez "Kesinlikle en iyi performansımdı" dedi. "[Lastik] ısınması oldukça zor olmasına rağmen yarışı kontrol ettim. Son birkaç tur çok yoğundu. Arabanın içinde bunu pek hissetmedim ama arabadan çıktığımda hissettim. Zorladım [ve] bugün kazanmak için her şeyimi verdim."

Perez çılgın startı en iyi şekilde atlatarak 1. Virajda pole pozisyonundaki Leclerc'i geçerken, takım arkadaşı Verstappen grubun ortasında dört sıra kaybetti ve sonra tekrar kazandı.

Onuncu turda ilk güvenlik aracı devreye girdi ve Verstappen sıkıştırılmış alandan yararlanarak P7 için iki sıra daha atlarken, Latifi ve Zhou emekli oldu.

350. yarış başlangıcını yapan Alpine pilotu Fernando Alonso 10 tur sonra motor arızası yaşadı ve Williams pilotu Alex Albon'un duvara çarpması ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un günün ikinci motor arızasını yaşamasının ardından sanal bir güvenlik aracı devreye girdi.

Yarışın yarısına kadar pist kaygan lastikler için yeterince kuru değildi ve bir başka güvenlik aracı pistteyken tüm sürücüler değişim için pite girdi.

Yeniden starttan sonra hızlanan Verstappen, Norris'i geçmeye çalışırken kilitlendi ve bir kez daha lastik değiştirmek için pite girmek zorunda kalırken, Hamilton da karakteristik olmayan bir hata yaparak podyum yarışının dışında kaldı.

Sonunda Leclerc'in meydan okumalarına karşı koyan Perez bu sezonki ikinci ve kariyerindeki dördüncü zaferini elde etti.

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Kaynak: edition.cnn.com