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Sergio Garcia 'şimdiye kadarki en iyi yılı' ve eşiyle kazandığı ortaklık üzerine

Sergio Garcia ilk büyük ödülünü Nisan ayında kazandı

İspanyol oyuncu eşi Angela ile yaz aylarında evlendi

Çift önümüzdeki yıl ilk çocuklarını bekliyor

Dört ikincilik, 12 ilk beşe girme, 22 ilk 10'a girme ile sonuçlanan 73 başarısız büyük turnuva kazanma girişimi, 18 sezonluk "olabilirdi "lerle sonuçlandı.

En savunmasız anlarından birinde dünyaya golfün dört büyük turnuvasından herhangi birini kazanmak için gerekenlere sahip olmadığını söyledi.

"Yeterince iyi değilim," demişti beş yıl önce. "Sahip olmam gereken şeylere sahip değilim. İkinci ya da üçüncü olmak için oynamam gerektiği sonucuna vardım."

Golfün en büyük ödüllerinden birini asla kazanamayan en yetenekli oyuncu olmaya hazırlanıyordu.

Ancak daha sonra İspanyol oyuncu aşkı buldu ve saha dışındaki mutluluğu Nisan ayında Augusta'da muhteşem bir Pazar günü ortaya çıktı ve yaklaşık yirmi yıllık golf kalp ağrısı sona erdi.

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'Şimdiye kadarki en iyi yıl'

Gençlik günlerinde "El Nino" olarak bilinen bir kasırga olan Garcia, Justin Rose'un son günkü atağına karşı koyarak Masters'ı diz çöktüren bir playoff'ta kazandı ve ilk büyük şampiyonluğunu elde etti.

Son turda 10. ve 11. vuruşları bogey yaptıktan ve 13. vuruşta bir ağaca takıldıktan sonra bile. Seyirciler bir başka Garcia patlaması beklerken bile 37 yaşındaki oyuncu yeni bulduğu Zen benzeri bir sakinlik sergiledi.

Bu yılın en önemli spor olaylarından biriydi. Galibiyetin büyüklüğü o kadar büyüktü ki, eski dünya 1 numarası Rory McIlroy, arkadaşı sonunda golfün en göz alıcı ödülünü aldığında ağladı.

Dünya 11 numarasının "kesinlikle şimdiye kadarki en iyi yılım" diye tanımladığı bu yılda bir zafer daha geldi.

McIlroy 2017'yi Dubai Desert Classic, Masters ve Valderrama Masters olmak üzere üç turnuva galibiyeti, üç ilk 10 derecesi ve sadece PGA Tour'da 3 milyon dolardan fazla kazançla kapattı.

2017'deki başarıları boyunca Garcia'nın yanında olan dört aylık eşi Angela, Garcia'nın reformcu tavrı için güvendiği kadın.

Yakında baba olacak Garcia, eşinin başarısına katkısı sorulduğunda Living Golf'e şunları söylüyor: "Tek bir şey söylemek zor.

"Ama çok fazla sevgi, sakinlik, güven getirdi ve güzel bir kız bebek getirecek, bu yüzden harika."

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Rekabetçi çift

Yeni evli çift için hem sahada hem de saha dışında oldukça iyi bir yıl oldu.

Eski bir üniversite golfçüsü ve spor muhabiri olan Angela, "Sanırım yılın başında beklediğimizden daha fazlası oldu," diye açıklıyor.

"Açıkçası Masters galibiyeti her şeyi başlattı ve ardından yaz aylarında evlendik ve kısa bir süre sonra da bir bebeğimiz olacağını öğrendik. Her şey inanılmazdı.

"Sergio golf sahası dışında mutlu olduğunda sahada da mutlu olmasının daha kolay olduğunu söylemeyi seviyor ve bu çok mantıklı.

"Açıkçası hayatınızda çalkantılar varsa, meslek olarak yaptığınız her şey daha zor olacaktır."

Anlayışlı ortak

Şöyle ekliyor: "İlişkimiz harika çünkü çok gülüyoruz, harika vakit geçiriyoruz, birbirimize çok benziyoruz ama aynı zamanda çok farklıyız ve bu da işe yarıyor gibi görünüyor.

"Ben gerçekten rekabetçiyim ve Sergio'nun da bunu çok gördüğünü düşünüyorum.

"Ben de onun kadar, hatta bazı açılardan daha rekabetçi olabilirim ve bence birbirimizin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyoruz ve o da bana bunu söyledi; ben onun en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorum, o da benim en iyi yönlerimi ortaya çıkarıyor ve demek istediğim, hayatınızın geri kalanını birlikte geçireceğiniz kişiden daha ne isteyebiliriz ki?"

Garcia, yıl boyunca dünyanın dört bir yanına seyahat etmeyi gerektiren bir sporda, anlayışlı bir ortağa sahip olmanın yardımcı olduğunu söylüyor.

Üniversitede All-American oyun kurucu olan bir babası, lisede ünlü bir futbol koçu olan bir büyükbabası ve New Orleans Saints'in oyun kurucusu olan kuzeni Drew Brees olan Angela, bir spor yıldızının yapması gereken fedakarlıkları ve çektiği sıkıntıları takdir ediyor.

"Bu çok önemli çünkü bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı ve bunun kolay olmadığını biliyor," diyor Garcia.

"Bizim için (golfçüler) çok daha kolay çünkü buna alışkınız ama partnerlerimiz için her yere seyahat etmek ve gerçek bir eviniz varmış gibi hissetmemek ve bunun gibi şeyler kolay değil.

"Yaptıkları her şey için onlara yeterince kredi verdiğimizi sanmıyorum. Yani, evet, o inanılmaz."

İlham verici sözler

Babası antrenörü olan Garcia, takımındaki herkesin "babam, eşim, annem, kardeşim, menajerlerim, caddie'm, arkadaşlarım, kayınvalidem" parlak yılında rol oynadığını kabul ediyor, ancak Masters zaferine katkıda bulunduğu için profesyonel arkadaşı Henrik Stenson'a da teşekkür ediyor.

O zamanlar 40 yaşında olan İsveçli oyuncu 2016'da Açık Şampiyona'yı kazanarak 63'lük rekor bir turla ilk büyük şampiyonluğunu elde etmişti.

Ancak Garcia'ya ilham veren bu başarının kendisi değil, Stenson'ın zaferinin ardından paylaştığı bilgece sözler oldu.

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İspanyol oyuncu bu görüşmeyi şöyle hatırlıyor: "Daha sonra İsviçre'de [Henrik'i] gördüğümde, inanılmaz olan Open'ı kazandıktan sonra gelmişti ve onu tebrik ettim ve onun adına ne kadar mutlu olduğumuzu söyledim.

"Ve bana söylediği ilk şeylerden biri, 'Ben 40 yaşındayım, sen 36 yaşındasın, 40 yaşına gelmeden önce hala 16 majörün var' oldu, yani çok fazla şansın var...

"Buna [bunu söylemesine] ihtiyacım olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle yardımcı oldu.

"Açıkçası Masters'ı bu yüzden kazandığımı söylemeyeceğim ama aynı zamanda saygı duyduğunuz, arkadaşınız olan, birçok kez oraya gitmiş ve yaklaşmış, yapamamış ve sonunda başarmış birinden geldiğinde - böyle biri size bunu söylediğinde, sizi tam bu kasınıza [kalbini kastediyor] vuruyor, bu yüzden kesinlikle çok şey ifade ediyordu."

Ufukta yeni bir sezon ve babalığın hayat değiştiren etkisi görünürken Garcia başarılı bir 12 ay geçirdiğini düşünmekle yetinmiyor. Oyununu daha da geliştirmek istiyor.

"Önümüzdeki yılın başlarında bebekle birlikte daha büyük bir majör turnuvam olacak, bu konuda son derece heyecanlıyız, bence bu harika olacak" diyor.

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"Çok güzel şeyler oluyor ve umarım olabildiğince sağlıklı olmak ve kendimi geliştirmeye ve şans vermeye devam etmek istiyorum.

"Amaç bu, devam etmek. Bunu başarmak kolay değil ama daha iyi olabileceğim alanlar var.

"Zihinsel olarak daha da iyi olabileceğimi düşünüyorum ve zihinsel olarak biraz daha iyi olursam, golf oyununa gelince, bu yıl yaşadığım o sakin ruh halini biraz daha iyi yaşamama yardımcı olacaktır."

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Kaynak: edition.cnn.com