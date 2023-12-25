Sergio Garcia FootGolf oynamak için sopalarını futbol topuyla değiştiriyor

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Masters şampiyonu Garcia FootGolf'te şansını deniyor

Hibrit sporun dünya çapında 100.000 oyuncusu var

Sergio Garcia seçkin golf kariyeri boyunca binlerce vuruş ölçtü ama hiçbiri bunun gibi değildi.

Golf sopası yerine ayaklarıyla oynuyor; hedeflediği delik yeşilin üzerinde küçük bir leke değil, 21 inçlik bir çukur. Bu normal golf değil, oyunun melez bir versiyonu - FootGolf.

Bu yılın başlarında Masters'da ilk büyük golf şampiyonluğunu kazanan Garcia, kısa bir süre önce ellerini ayaklarıyla, vuruşlarını da tekmeleriyle değiştirerek geleneksel golfün bir dalı olan FootGolf oyunu için yeşil sahalara çıktı.

Oyuncular, topu mümkün olduğunca az "atış" ile büyük bir deliğe sokmak amacıyla normal bir sahada bir futbol topuna vururlar.

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Son on yılda hızla yaygınlaştı. Garcia da golfün bu modern versiyonunda şansını deneyen binlerce kişiden biri.

"İngiltere FootGolf Derneği Başkanı Mike O'Connor 2014 yılında CNN'e verdiği demeçte, "Golf sahalarının sayısı, golfçülerin ve futbolcuların sayısı düşünüldüğünde FootGolf'un çok da akıllıca olmayacağını biliyordum.

"Her zaman gelişeceğini düşünmüştüm."

Bu spor 2006 yılından bu yana resmi olarak oynanıyor ve 2008'deki ilk resmi turnuva, 2012'de Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası ve Meksika, Fas ve Avustralya gibi ülkeleri ziyaret eden Dünya Turu da dahil olmak üzere son 11 yılda önemli başarılar elde etti.

2012'de kurulan Uluslararası FootGolf Federasyonu'na şu anda 36 ülke üye; dünya çapında 100.000 kişinin bu oyunu oynadığına inanılıyor.

FootGolf golfün sadece bir melez versiyonudur; oyuncuların atışlar arasında koştuğu hızlı tempolu bir format olan speedgolf, yeşillikler yerine şehirlerde oynanan urban golf ve buz golfü ve kum golfü de dahil olmak üzere oyuna daha ekstrem yaklaşımlar da vardır.

Büyük bir Real Madrid taraftarı ve memleketinin kulübü CF Borriol'un başkanı olan Garcia futbol sahalarına yabancı değil.

Peki ya birincil spor tutkusuyla kesiştiğinde ne olacak? İspanyol oyuncunun kısa süre önce oynadığı FootGolf turunda nasıl bir performans sergilediğini öğrenmek için sayfanın üst kısmındaki videoyu izleyin.

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Kaynak: edition.cnn.com