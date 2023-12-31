Sergio Aguero: Manchester City'nin büyük oyuncusu heykelle ölümsüzleştirildi

Sunderland'de Manchester United taraftarları, takımlarının 1-0'lık galibiyetine rağmen, şampiyonluk umutları buharlaşırken, İngiltere Premier Ligi 'nin tanık olduğu en dramatik sonuçlardan biri karşısında donup kaldılar. Bu, hiçbir Hollywood senaristinin inandırıcı bulmayacağı bir finaldi.

City 92. dakikada 2-1 gerideyken ve 44 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için Queens Park Rangers karşısında galibiyete ihtiyacı varken Edin Dzeko skoru eşitledi.

Ardından, 93:20'de, maçın son dakikasında, sakin bir Sergio Aguero çılgın QPR savunmasının arasından sıyrıldı ve galibiyeti garantilemek ve 2011/12 Premier Lig şampiyonluğunu perçinlemek için galibiyeti getiren golü attı. Cue bedlam.

Şimdi 10 yıl sonra, Aguero'nun golü Etihad Stadyumu'nun dışında bir heykel şeklinde ölümsüzleştirildi.

Bu gol, Barcelona'nın Alavés ile 1-1 berabere kaldığı maçta göğüs ağrıları çektikten sonra Aralık ayında emekli olmak zorunda kalan Aguero için acı tatlı bir sezonu kapattı. Daha sonra kendisine kardiyak aritmi teşhisi kondu.

Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının onuncu yıldönümünü kutlamak için düzenlediği bir dizi etkinlik ve faaliyetin bir parçası olarak Cuma günü açılan heykel için Aguero, "Doğrusu benim için çok güzel bir şey, kendimi 10 yıl önce görmek çok dokunaklı" dedi.

Geceleri mavi ışıkla aydınlatılan ve galvanizli çelikten yapılan heykel, ünlü heykeltıraş Andy Scott tarafından Philadelphia'daki stüdyosunda tasarlandı ve yaratıldı.

Heykel, Aguero'nun tişörtünü çıkarıp kutlama amacıyla başının etrafında salladığı anı yansıtıyor.

Scott'ın heykelleri galvanize çelikten yapılmakta ve İskoçya'nın Falkirk kenti yakınlarında bulunan 30 metre yüksekliğindeki iki çelik at kafası olan 'Kelpies' gibi yapıları da içermektedir.

Scott, "Dünyanın dört bir yanındaki Manchester City taraftarları için çok şey ifade eden bir projede, bu futbol kulübünün hayatındaki böylesine önemli bir oyuncunun anısına çalışmak benim için bir onurdu," dedi.

"Bunun Kulüp, taraftarlar ve Sergio'nun kendisi için ne kadar önemli olduğu konusunda hiçbir yanılsamam yoktu ve umarım bu heykel onu gören herkese neşe ve mutluluk getirir."

Aguero'nun heykeli, City'nin 1968'den bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanan takımının anısına Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerine katılıyor.

Aguero Manchester'da oynadığı süre boyunca 275 Premier Lig maçında 184 gol atarak kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ve Premier Lig tarihinin en çok gol atan dördüncü oyuncusu oldu.

33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Bu 10 yıl içinde çok sayıda kupa kazanmayı başardım ve Kulübün dünyanın en önemli kulüplerinden biri haline gelmesine yardımcı oldum" dedi.

"Manchester'daki futbol kariyerimin anısına bu heykeli diktikleri için Kulübe minnettarım. Bu çok özel bir şey."

Aguero 2021 yazında Barcelona'ya serbest transfer olarak katıldı ancak erken emekliliğinden önce İspanyol kulübünde sadece beş maça çıkabildi.

Man City 2012'deki şampiyonluğundan bu yana, son dört şampiyonluğun üçü de dahil olmak üzere Premier Ligi dört kez daha kazandı.

Şu anda beşinci şampiyonluğun eşiğinde; ikinci sıradaki Liverpool'un üç puan önünde, gol averajında üstün ve sadece iki maçı kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com