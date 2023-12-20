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Serena Williams'ın koçu Patrick Mouratoglou, sakatlıktan kaçınmak için Roger Federer'i örnek alın diyor

Dünyanın en iyi 11 erkek oyuncusundan beşi ABD Açık'ı kaçırdı

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Patrick Mouratoglou oyuncuların programlarını daha iyi yönetmeleri gerektiğini söyledi

Dünyanın en iyi 11 erkek oyuncusundan beşi sakatlıkları nedeniyle Pazartesi günü başlayacak olan Amerika Açık 'ı kaçıracak.

Ancak CNN Sport'tan Amanda Davies'in erkekler takviminin değişmesi gerekip gerekmediği sorusuna Mouratoglou, oyuncuların Roger Federer'i örnek almalarını ve hangi turnuvalarda oynayacakları konusunda daha dikkatli düşünmelerini önerdi.

19 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer, 2017'ye Avustralya Açık'ı kazanarak başlamış, ardından Wimbledon'da zafere ulaşmadan önce Fransa Açık'ta oynamamayı tercih etmişti.

Mouratoglou, "Gerçek şu ki, eğer daha uzun süre oynuyorlarsa, programlarını da daha iyi ya da farklı bir şekilde yönetebilmeleri gerekiyor" dedi.

"Bence oyuncular yavaş ama emin adımlarla programlarını yönetmeyi öğreniyorlar ve eğilim de bu - oyuncular daha uzun süre oynuyorlar ve sezon boyunca tükenmelerini engelleyebilmeleri gerekiyor.

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"Bence Roger [Federer] bu yıl bunu gerçekten iyi yaptı. Roland Garros'u es geçti, bu onun için gerçekten zordu çünkü elbette bu bir grand slam ve kazanma şansına sahip olmayı çok isterdi.

Mouratoglou, "Ama 'Eğer bunu yaparsam kendimi Wimbledon'ı kazanabilecek bir pozisyona sokarım' diye düşündü ve bunu yaptı, yani çok akıllıca davrandı," diye ekledi.

Dağılım

On iki kez Grand Slam şampiyonu olan Novak Djokovic de Flushing Meadows'da yer almayan bir diğer isim - geçtiğimiz ay uzun süredir devam eden dirsek sakatlığı nedeniyle 2017 sezonunda bir daha oynamayacağını açıkladı.

Ocak ayında başlayan ve Kasım ayında sona erecek olan ATP Dünya Turu bu yıl 31 ülkede 62 turnuvadan oluşuyor.

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ATP'nin Tıbbi Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Todd Ellenbecker, turdaki sakatlıkların çoğunun nedeninin yıl boyunca süren amansız mücadele olduğuna inanıyor.

"Tenisteki sakatlıkların çoğu aşırı kullanım olarak sınıflandırılmaktadır. Belirli bir kuvvet ya da travma değil, oyuncunun vücudunda bir bozulmaya yol açan daha küçük kuvvetlerin sürekli, tekrarlanan aşırı yüklenmesi," dedi Ellenbecker Reuters'e.

Bu haber Roger Federer'in 19 grand slam şampiyonluğu kazandığını açıklığa kavuşturmak üzere güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com