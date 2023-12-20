Serena Williams'ın dönüşünün ardından WTA hamilelik sonrası sıralama ve kıyafet kurallarını değiştirdi

Profesyonel tenis organizasyonu Pazartesi günü, 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan özel sıralama kuralındaki değişiklikleri duyurdu. Bu kurala göre, bir oyuncunun sıralaması sakatlık, hastalık veya hamilelik durumunda donuyor.

Değişikliklerin bir parçası olarak, hamilelik veya uzun süreli sakatlıktan dönen oyuncular özel sıralamalarını ek turnuvalarda ve sıralama amacıyla kullanabilecekler. Hamilelik için bu süre artık çocuğun doğumuyla başlıyor ve oyuncular bu özel sıralamayı üç yıl boyunca kullanabiliyor.

Organizasyona göre bu değişiklikler, aile kurmak isteyen kadınların rekabete geri dönmesini kolaylaştıracak.

Eski dünya 1 numarası ve iki kez büyükler şampiyonu olan ve oğlunu doğurduktan sonra oyuna geri dönen Azarenka yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız aile kurmak ya da sakatlıktan kurtulmak için kortlardan uzak kalmak konusunda kendilerini rahat ve güvende hissetmeli ve bence bu yeni kurallar da bunu destekliyor" dedi.

"Bu gerçekten iyi bir ilk adım ve bunu, annelerin çalışmasının ve Tur'da olmasının önemini vurgulamak ve geliştirmek için yollar aramaya devam etmek için bir temel olarak kullanıyoruz. Oyuncular Konseyi'nin bir üyesi olarak amacım, WTA'in sporda en ilerici ve kapsayıcı birlik olma konusunda öncü olmasını sağlamaktır."

Özel sıralamasını 12 turnuvada kullanabilir. 52 hafta ya da daha uzun süre müsabakalardan uzak kalan bir oyuncu, özel sıralaması sayesinde bir turnuvada seri başı olma hakkı kazanırsa, kurada "ek seri başı" olarak yer alacaktır. Bu da oyuncunun kurada, ilk turda başka bir seribaşı oyuncuyla oynamayacak şekilde rastgele bir sıraya çekileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, hiçbir oyuncu hak ettiği sıralama pozisyonundan çıkarılmayacaktır.

WTA CEO'su ve Başkanı Steve Simon yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikler, en yüksek atletik rekabet ve adalet standartlarını korurken, oyuncuları rekabete dönüşlerinde tam olarak desteklemek için tasarlanmıştır" dedi.

Bu, kariyerinin 23. büyük tekler şampiyonluğu olan 2017 Avustralya Açık'ı hamileyken kazanan Williams'ın geri dönüşüne muhtemelen fayda sağlayacak bir şeydi. Turnuvayı bıraktığında dünya 1 numarasıydı. Kızını doğurduktan sonra Mart ayında turnuvalara geri döndüğünde, Indian Wells ve Miami'de sıralamada yer almadı ve her iki turnuvada da erken kaybetti. Ayrıca geri dönüşündeki ilk grand slam etkinliği olan Fransa Açık'ta da seri başı olamadı.

Ayrıca WTA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, turdaki kadınların WTA turnuvalarında üzerlerinde etek, elbise ya da şort olmadan tozluk ya da kompresyon şort giymelerinin cezalandırılmayacağını ya da yasaklanmayacağını duyurdu.

Dört grand slam etkinliğinden biri olan Fransa Açık'ta Williams, kan pıhtılaşması geçmişi nedeniyle yaptığını söylediği bir catsuit giy miş ve büyük ilgi toplamıştı.

Ağustos ayında Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli, Roland-Garros 'un takım elbiseyi yasaklayacak bir kıyafet yönet meliği uyguladığını söyledi.

Grand slam'lerin kendi kuralları vardır ve bu kurallar WTA turnuvalarındakilerden farklı olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com