Serena Williams ve Naomi Osaka için Fransa Açık'ta çifte sorun, rekor kıran tekliflerin sona ermesi

Williams beş yıldır büyük bir turnuvadan bu kadar erken ayrılmadığı için 6-2, 7-5'lik mağlubiyet şok etkisi yarattı.

Williams gazetecilere verdiği demeçte, "Özellikle ilk sette çizgiden neredeyse birkaç santim uzağa vurduğunu hissediyorum ve uzun zamandır böyle biriyle oynamamıştım" dedi.

Williams'ın Açık'tan ayrılması, son iki büyük turnuvada yükselişe geçen Naomi Osaka'nın Çek Cumhuriyeti'nden Katerina Siniakova'ya 6-4, 6-2 yenilmesiyle günün erken saatlerinde yaşanan bir başka şoku takip etti.

Fransa Açık'a giderken Williams ve Osaka rekor kırma peşindeydi; Williams, Margaret Court'un en çok Grand Slam tekler şampiyonluğu rekorunu egale etmeye çalışırken Osaka da Williams'ın 2015'teki başarısından bu yana üst üste üç büyük turnuva kazanan ilk kadın olmaya çalışıyordu.

Ancak Williams, çeyrek finalde ayak bileğinden sakatlanıp yenildiği olaylı Avustralya Açık'tan sonra sadece üç maç tamamlayarak Fransa Açık'a maç eksiğiyle geldi.

Hastalık ve son zamanlarda daha da belirginleşen diz sakatlığı onu saha kenarında tuttu.

Fransa Açık da, üç şampiyonlukla birlikte, kazanmakta en çok zorlandığı Grand Slam oldu.

Kondisyonu üzerinde çalışması gerektiğini kabul eden Williams, "Kesinlikle maç eksiğim var ve yeni yeni alışmaya çalışıyorum," dedi.

"Sadece oldukça uzaktayım," dedi. "Ama işin iyimser kısmı da bu, istediğim kadar sahada olamadım. Bu sorun değil. En azından artık zaman ayırmaya başlayabilirim.

"Benim için gerçekten yorucu bir sezon oldu."

Fotoğraflarla Fransa Açık Yedinci Gün

Yine de 37 yaşındaki oyuncunun oynadığı her turnuva kazanabileceği bir turnuva. Ne de olsa o Serena.

Geri dönüş mü?

Williams 35. sıradaki rakibini ikinci sette 5-4 öne geçirmek için bir set ve break geriden geldiğinde, çok az kişi ona karşı bahse girebilirdi.

Williams sayısız Grand Slam geri dönüşüne imza attı.

Yumuşak ve güçlü servisleri tıkırdamaya başladı ve 10 numaralı seribaşı Philippe-Chatrier Kortu'ndaki taraftarları arkasına aldı, özellikle de alıngan ve hızlı yükselen Kenin, Williams'ı kızdırmış gibi görünen birkaç çizgi kararına itiraz ederken.

Ancak Rusya doğumlu 20 yaşındaki rakibi boyun eğmedi ve Williams'ın Kenin'in sıkıştığı bir forehand'de uzun bir hata yapmasıyla başlayan oyunda 6-5'e geldi.

Williams'ın bir şansı daha vardı ama kırılma noktasında bir forehand gönderdi. Ardından ikinci bir maç puanında backhand'i uzağa gitti.

Maria Sharapova'yı idolü olarak gören Kenin raketini bıraktı ve Williams'la el sıkışırken az önce başardığı şeye inanamıyor gibiydi.

Bu arada Osaka, Fransa Açık'ın üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu itiraf etti.

Farklı duygular

Dünya 1 numarası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesinlikle bu turnuvada diğer grand slamlerden ya da oynadığım diğer grand slamlerden farklı bir his yaşadığımı düşünüyorum, çünkü genellikle turnuvayı çok özgürleştirici ve eğlenceli buluyorum ve bu sefer tüm zaman boyunca biraz gergindim" dedi.

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Osaka, Siniakova'ya karşı oynarken hissettiği yorgunluğun bir sonucu olabileceğini söyledi. Ve toprak kortta daha önce yaşadığı baş ağrılarının stresten kaynaklandığından şüpheleniyordu.

Yine de turnuvadan bu kadar erken ayrıldığı için yaşadığı hayal kırıklığının seviyesi alışılmışın dışındaydı.

Osaka, "1'den 10'a kadar giderdi ve ben şu anda 100'de gibiyim" dedi.

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Osaka turnuvadan önce, en son 1988'de Steffi Graf'ın başardığı takvim yılı grand slam'ini hedeflediğini söylediğinde, bu yanak altından bir yorum ya da en azından ileriye dönük bir hedef olarak yorumlanabilirdi.

Osaka henüz 21 yaşında.

Takvim yılı slam'i hakkında düşünmek

Ancak bu yıl bunu yapmaya odaklandı ve bunu bir hata olarak nitelendirdi.

Osaka, "Sanırım bu takvim slam'ini fazla düşünüyordum," dedi. "Benim için bu sonsuza dek yapmak istediğim bir şey. Ama sanırım o kadar kolay olsaydı herkes yapardı gibi düşünmek zorundayım.

"Sadece sıkı çalışmaya devam etmeli ve umarım bunu yapmak için kendimi yeniden bir konuma getirmeliyim."

Osaka toprak zemine adapte olmaya çalışıyor. Ancak Fransa Açık'a gelirken bu sezon toprak zeminde 7-1'lik bir rekorla kanıtladığı gibi hızlı bir çalışma.

Bu durum, Williams 'ı tartışmalı bir müsabakada mağlup ettiği Amerika Açık ve Avustralya Açık'taki performanslarıyla birleşince, Siniakova'ya karşı yeni bir geri dönüşün mümkün olabileceğini düşündürüyordu.

Osaka, ilk turda Anna Karolina Schmiedlova'ya ve ikinci turda grand slam şampiyonu Victoria Azarenka'ya karşı set ve break mağlubiyetlerinden sonra toparlandı.

Azarenka'ya karşı kazandığı zaferin parıltılı bir koşuyu ateşleyebileceğini hissetti ama öyle olmadı.

Çiftlerde 1 numara olan 42. sıradaki Siniakova, gençlerde ve geçen yıl ABD'ye karşı oynanan Fed Kupası finalinde ülkesi adına yıldızlaştı.

23 yaşındaki oyuncu altı kırılma noktasından üçünü gole çevirerek şansını denerken, Osaka açılış setinde 7'de 0 yaptı. Ayrıca, Osaka 38 zorlanmadan hata yaparken o dip çizgiden de düzenliydi.

Osaka maç puanında hata yapınca, Siniakova da Kenin gibi ilk kez bir büyük turnuvada dördüncü tura yükseldi ve bir 1 numaraya karşı ilk galibiyetini aldı.

Halep, Djokovic seyir halinde

Siniakova iki yıl önce Çin'de Fransa Açık şampiyonu Simona Halep'i mağlup etmişti. Cumartesi günü Halep, Lesia Tsurenko'ya karşı yaklaşık bir saat içinde 6-2 ve 6-1 ile galip geldi ve ilk iki maçını üç sette tamamladı.

Sıcak ve güneşli koşullarda ilerleyenler arasında erkeklerin 1 numarası Novak Djokovic, üç kez büyük ödül kazanan Stan Wawrinka ve beşinci sıradaki Alexander Zverev de vardı.

Djokovic, İtalyan elemeci Salvatore Caruso'yu 6-3, 6-3 ve 6-2 ile geçti ve henüz bir set bile kaybetmedi ya da buna yaklaşmadı.

Sırp oyuncunun takvim yılı grand slam'ini tamamlama şansı hala devam ediyor ve şampiyonluğu kazanması halinde Djokovic kariyerinde ikinci kez dört majörün tamamına sahip olacak.

2015 finalinde kaybettiği Wawrinka, Grigor Dimitrov'u 7-6 (5), 7-6 (4) ve 7-6 (8) yenerek kariyerinin 500. zaferini elde etti. Cuma günü, yakında değiştirilecek olan 1. Kort'ta oynanan iki setin ardından hava karardığı için turnuvaya ara verildi.

Son eşitlik bozma setinde 6-2 geride olan Wawrinka, Dimitrov karşısında kariyer grand slam zaferini de elde etti.

İsviçreli tenisçi Pazar günü merakla beklenen tek elli backhandlerin mücadelesinde Yunan altıncı Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

Roland Garros'ta Zverev için beş setlik mücadeleler sürpriz değil. Monte Carlo finalisti Dusan Lajovic'i 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 ve 6-2 yenerek, Paris'te aralarındaki mesafeyi bir yıl sonra 5-0'a yükseltti.

Zverev'in Alman arkadaşı Jan-Lennard Struff, 13. sıradaki Borna Coric'i 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1) ve 11-9 yenerek günün en uzun maçını dört saat 22 dakikada kazandı.

Coric kırılma noktalarında sadece 4-20 geride kaldı. Beşinci rauntta 6-6'da break yaptığında, hemen geri kırıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com