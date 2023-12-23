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Serena Williams tenise geri dönüşünde kazandı, ardından tedavi amaçlı kullanım muafiyetine ilişkin soruyu yanıtladı

Williams Indian Wells'te Diyas karşısında 7-5 6-3 kazandı

2017'de Avustralya Açık'ı kazandığından beri teklerde oynamamıştı

Williams tedavi amaçlı kullanım muafiyetine ilişkin soruyu yanıtladı ve görevi kötüye kullandığını reddetti

Williams, 14 ay önce 2017 Avustralya Açık'ı kazanmasından bu yana ilk rekabetçi tekler maçında Perşembe günü Kaliforniya çölünde Diyas'ı 7-5 6-3 mağlup etti.

Ardından düşünceleri hızla kızı Alexis'e döndü.

Williams kalabalığa "Aradan bir yıl ve bir çocuk geçti," dedi. "Şimdi eve, onun yanına gideceğim, bu yüzden çok heyecanlıyım. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar."

Williams 53. sıradaki Diyas karşısında 3-0'a yükseldi. Büyük servisi ilk sette kırılmadı ancak Diyas ikinci sette iki kez servis kırdı, ancak Williams gecenin son üç oyununu alarak 2016 Fransa Açık yarı finallerinin tekrarında 29. sıradaki Kiki Bertens ile düelloya hazırlandı.

"Kesinlikle kolay değildi," dedi Williams. "Onunla daha önce birkaç kez oynadım ve her zaman birkaç sıkı setimiz oldu. Ama iyiydi. Biraz paslanmışım.

"Ama önemli değil. Ben sadece bu yolculukta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Serena Williams tenise geri dönüşünde kazandı

Ancak Williams'a maç sonrası basın toplantısında yöneltilen sorular sadece annelik, forehandler ve backhandler hakkında değildi.

Beklenmedik soru

Kendisine, hasta bir Williams'ın Paris'te şampiyonluğa giden yolda mücadele ettiği 2015 Fransa Açık için kendisine tanınan tedavi amaçlı kullanım muafiyeti soruldu.

Prednizon için verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 2016 yılında Rusya ile bağlantılı olduğuna inanılan bir grup bilgisayar korsanı olan Fancy Bears tarafından ortaya çıkarıldı.

Saygın bir tıp kurumu olan Mayo Clinic'e göre prednizon, bir dizi farklı durumu tedavi etmek için kullanılan bir kortikosteroid.

Williams basın toplantısında herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve hiçbir zaman yasaklı bir madde için pozitif test yapmadığını söyledi.

Williams, "Hiçbir zaman pozitif test yapmadım, her zaman TAKİ aldım, bu yüzden bunu kontrol etmelisiniz" dedi.

Muhabir karşı çıkınca: Williams, "TAKİ aldınız ama geçmişe dönüktü" diye karşılık verdi: "Hayır, hayır, hayır, hayır.

"Aslında Fransa Açık'ta oynayamadım ve TAKİ almadığım sürece de oynayamayacaktım çünkü hatırlarsanız o yıl inanılmaz derecede hastaydım

"Maçı nasıl kazandığımı bile bilmiyorum ve gerçekten finalde (Lucie Safarova'ya karşı) oynayamayacağımı söyledim ama dekonjestan almak için TAKİ'ye ihtiyacım var.

"Günün sonunda durum bu."

Perşembe gününün sonunda Williams bu 'yolculuğun' ardından kortta bir kez daha kazanan taraf oldu.

Amerikalı oyuncu hamileliğinin ilk dönemlerinde Melbourne'da 23. grand slam şampiyonluğunu elde etti ve 2017'nin geri kalanında bir daha oynamadı.

Neredeyse ölüyordu

Eylül ayı başında acil sezaryenle doğum yapan Williams, CNN 'e yaptığı açıklamada, sonraki günlerde komplikasyonları tetikleyen başka bir pulmoner emboli (Williams 2011'de de aynı rahatsızlığı yaşamıştı) teşhisi konarak neredeyse ölmek üzere olduğunu açıkladı.

Olaylı yılı bununla da bitmedi. Williams daha sonra Kasım ayında New Orleans'ta Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ile evlendi - Perşembe günü Williams'ın oyuncu locasındaydı - Aralık ayı sonunda Abu Dabi'de Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'ya karşı bir gösteri için korta geri dönmeden önce.

OKU: Serena evleniyor

36 yaşındaki oyuncu geçen ay yılın ilk rekabetçi maçına çıktı ve ablası Venüs ile birlikte Hollanda'ya karşı Fed Cup takım müsabakasında çiftlerde mücadele etti.

Indian Wells'teki geri dönüşü yaklaşırken Ohanian, Indian Wells'e yakın Palm Springs'e asılan dört reklam panosu tasarladı.

Hareketsizliği nedeniyle şu anda bir sıralaması olmayan Williams, Indian Wells'te Venus ile üçüncü turda karşılaşabilir. Venus Perşembe günü orta kortta bir başka izleyiciydi.

Serena'nın Kazakistanlı Diyas'a karşı oynadığı maç, 1999'dan bu yana ilk kez güneş ışığı çifti olarak bilinen Indian Wells ya da Miami turnuvalarında ilk turda bye alamadığı maç oldu. Bu turnuvalar büyükler dışındaki en büyük iki turnuva olarak kabul ediliyor.

Motive olmuş

Williams Indian Wells öncesinde yaptığı açıklamada Açık Dönem'de kadın ya da erkek en fazla grand slam kazanmasına rağmen motivasyon eksikliği yaşamadığını söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "Ben her zaman son derece motive olmuş bir insan oldum, ama asıl önemli olan kızımın benimle birlikte harika işler yapmasını ve harika oynamasını çok isterdim, bu yüzden bu bana kesinlikle biraz motivasyon veriyor" dedi.

"Altı yıl önce emekli olacağımı düşünürdüm ama hala buradayım ve harika oynuyorum ve sanırım hala iyi oynamaya devam edeceğim."

Indian Wells'i geri dönüşünü başlatmak için iyi bir zaman olarak nitelendirdi ve 2018'de kalan üç grand slam'i düşünüyor.

24 büyük turnuvaya ulaşması Williams'ı Margaret Court ile birlikte en çok grand slam şampiyonluğu kazanan oyuncu konumuna getirecek.

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Antrenörü Patrick Mouratoglou WTA'in resmi web sitesine yaptığı açıklamada, "Serena'nın (bu yılki) hedefi grand slam kazanmak olacak," dedi. "Geri dönmenin biraz zaman alabileceğini biliyor ama beklenti seviyesi her zamanki gibi yüksek.

"Bu sezon geriye üç grand slam kaldı. Bunlar onun 2018 için üç ana hedefi olacak."

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Kaynak: edition.cnn.com