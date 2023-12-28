Serena Williams Fransa Açık'ta dördüncü tura yükselerek tarih yazmayı hedefliyor

39 yaşındaki tenisçi, Philippe Chatrier kortunda Amerikalı Danielle Collins'i 6-4 6-4 mağlup ederken, kadınlar kurası şimdiden bazı yüksek seri başlarının erken turda elenmesiyle açıldı.

3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'nın Cuma günü erken saatlerde Anastasia Pavlyuchenkova tarafından elenmesinin ardından Williams, kadınlar kurasında kalan dört ilk 10 seribaşından biri oldu.

Williams maç sonrası basın toplantısında "Bu benim için gerçekten iyi bir his," dedi. "İşler benim istediğim gibi gitmiyordu. Bu oyunları bana o vermedi. Kazanmak ve geri çevirmek zorundaydım. Bu benim için bir sonraki maça giderken gerçekten olumluydu.

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Margaret Court'un 24 grand slam rekorunu egale etmeyi hedefleyen Williams, 2016'dan bu yana Roland Garros'ta dördüncü turu geçemedi.

Üç kez Fransa Açık şampiyonu olan Williams, vatandaşı tarafından tüm karşılaşma boyunca test edildi.

Büyük vuruşların yapıldığı ve silahların ateşlendiği ilk sette, Collins kırılma noktalarını ve hatta bir set sayısını savunmak zorunda kaldı ve sonunda Williams bir ace ile açılış setini kapatmayı başardı.

İkinci setin açılış molasıyla birlikte Collins dağılacak gibi görünüyordu.

Ancak zorluklar karşısında olağanüstü bir kararlılık gösteren 27 yaşındaki oyuncu, art arda dört oyun alarak 4-1 öne geçti.

Bu açığın içine düşmek Williams'ı uyandırmışa benziyordu, zira üst üste beş oyun kazanarak Paris'te 13. kez dördüncü tura çıkmaya hak kazandı.

Collins maçtan sonra "4-1 öne geçtikten sonra biraz hayal kırıklığı yarattı," dedi. "Bence Serena geri dönmek için gerçekten harika bir tenis oynadı. O anlarda en iyi performansımı sergilediğimi sanmıyorum. Sadece bundan ders çıkarmaya çalışmalıyım, umarım bir dahaki sefere daha iyisini yaparım ve seti kapatabilirim.

"[Maçtan sonra] Onun her şeyi kazandığını görmeyi çok istediğimi ve onu destekleyeceğimi söyledim. Sanırım hepimiz Serena'ya hayranız ve onu seviyoruz, özellikle de Amerikalı oyuncular. Bugün sahaya çıkıp 9 ve 10 yaşlarında izlediğimi hatırladığım birine karşı oynamak, burada oynamak, burada olmak, bu kortu onunla paylaşmak, bu deneyimi yaşamak oldukça gerçeküstüydü. Umarım onun bir slam daha kazanması için bir basamak olabilirim. Bu gerçekten heyecan verici ve harika olurdu, bu yüzden her noktayı takip edeceğim."

Williams şimdi çeyrek finalde yer almak için 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.

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Naomi Osaka ve Ashleigh Barty'nin çekilmelerine ek olarak, çekilişin diğerlerine açılmasını sağlayan bazı yüksek profilli kayıplar da oldu.

Sabalenka'nın Cuma günkü yenilgisi Karolina Pliskova, Bianca Andreescu ve Belinda Bencic gibi üst düzey isimlerin kayıplarına eklendi.

Bugüne kadar 23 grand slam kazanan Williams için Court'un rekorunu egale etme şansı hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı ama 2017'den bu yana ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com