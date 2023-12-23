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Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi

Williams Eylül ayında bir kız çocuğu dünyaya getirdi

Aralık ayında bir gösteri maçı oynadı

Amerikalı oyuncu Avustralya Açık şampiyonluğunu koruyor

23 kez grand slam kazanan tenisçi, anne olduktan dört aydan kısa bir süre sonra hafta sonu Abu Dabi'deki Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda korta geri döndü, ancak bu turnuvada oynamak Amerikalı tenisçiyi düşündürdü.

"Abu Dabi'de yarıştıktan sonra fark ettim ki çok yakın olmama rağmen kişisel olarak olmak istediğim yerde değilim," dedi 36 yaşındaki oyuncu.

"Koçum ve ekibim her zaman 'turnuvalara sadece sonuna kadar gitmeye hazır olduğunuzda gidin' derdi. Rekabet edebilirim - ama sadece rekabet etmek istemiyorum, bundan çok daha iyisini yapmak istiyorum ve bunu yapmak için biraz daha zamana ihtiyacım olacak.

"Bununla birlikte, hayal kırıklığına uğramış olsam da, bu yıl Avustralya Açık'ta yarışmamaya karar verdim."

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Williams geçen yıl Avustralya Açık'ı kazandığında zaten iki aylık hamileydi.

Williams, "Geçen yılki Açık'ın anısını yanımda taşıyacağım ve Olympia ve ben tekrar gelmeyi dört gözle bekliyoruz," diye ekledi. "Hayranlarımın ve Avustralya Açık'taki herkesin desteği ve anlayışı için minnettarım."

Geçtiğimiz Ocak ayında Melbourne Park'ta elde ettiği yedinci şampiyonlukla Steffi Graf'ın Açık Dönem rekorunu kıran Williams'ın Margaret Court'un tüm zamanlardaki rekorunu egale etmesi için bir grand slam şampiyonluğuna daha ihtiyacı var.

Şu anda dünyada 22. sırada bulunan Williams, 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'tan çekilen tek önemli isim değil.

Perşembe günü, eski dünya 1 numarası Andy Murray kalçasındaki sakatlık nedeniyle Melbourne'de yarışmayacağını söylerken, eski ABD Açık finalisti Kei Nishikori de bileğindeki sakatlıktan henüz tam olarak kurtulamadığını söyleyerek çekildi.

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Altı kez Avustralya Açık şampiyonu olan Novak Djokovic'in yılın ilk grand slam turnuvasında oynayıp oynamayacağı da henüz kesin değil.

12 kez grand slam kazanan Djokovic Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta iki gösteri etkinliğine katıldıktan sonra katılıp katılmayacağına karar vereceğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com