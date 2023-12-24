Serena Williams Avustralya Açık'ta Eugenie Bouchard'ı ezip geçti

Williams şu ana kadar Melbourne'de iki rakiple karşılaştı ve ikisini de ezip geçti; en son zaferini Perşembe günü Rod Laver Arena'da Eugenie Bouchard'ı 6-2 6-2 ile geçen efsanevi Amerikalı kazandı.

Williams Salı günü yaptığı basın toplantısında, bir yaşındaki kızı Alexis Olympia'nın yanına gitmek istediği için fazla oyalanmak istemediğini söyledi. Annesi Melbourne Park'ta saat 21:00 sularında Kanadalı karşısında korta çıktığında Alexis uyuyor olabilir, ancak Williams'ın zamanı bugünlerde ailesi ve işiyle birlikte çok daha değerli, bu nedenle tenis ofisinde hızlı bir gün geçirmeye kararlı.

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Nasıl odaklandığı sorulduğunda Williams şöyle cevap verdi: "Çok daha fazla talep var. Bugün bile markamla ilgili bir sonraki koleksiyonumuzu nerede görmek istediğimize dair e-postaları yanıtlıyordum." Williams gazetecilere giyim markasını kastederek şunları söyledi "Yani bu farklı bir şey.

"Sonra 'Gece maçı oynuyorum' diye düşünüyorum, o zaman kızımla vakit geçirmek istiyorum, bu yüzden onu bu akşam yemekte göremeyeceğim. Her akşam yemek yiyoruz.

"Bu tamamen farklı. Ama özel bir şey yapmıyorum. Sadece çalışan ebeveynlerin yaptığını hissediyorum. İşlerini yürütüyorlar. Ben de diğer herkes gibiyim. Ben de çalışıyorum. Kolay değil. Ama bir anne ve eş olarak yapmam gerekeni yapıyorum."

Williams, 49 dakika süren 6-0 6-2'lik ilk raundun ardından Florida'daki komşusu Tatjana Maria'yı gözyaşlarına boğduktan sonra 2014 Wimbledon finalisti Bouchard'ı yenmek için sadece bir saat 10 dakikaya ihtiyaç duydu.

Melbourne'de yedinci, rekor kırarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşan 37 yaşındaki tenisçinin bu hedefini engellemeye çalışacak bir sonraki rakibi, 23 numaralı seribaşı Carla Suarez Navarro'yu 6-3 3-6 6-1 mağlup eden Dayana Yastremska olacak. WTA'in yükselen yıldızlarından biri olan 18 yaşındaki sporcu, ilk şampiyonluğunu geçtiğimiz sonbaharda Hong Kong'da kazanarak kariyerinin en iyi 57. sırasına yükseldi.

Bouchard için kötü başlangıç

Geçtiğimiz yıl kendi sıralamasını takdire şayan bir şekilde yükselten Bouchard, birkaç antrenör değişikliği, sakatlıklar ve genel form kaybının ardından Haziran ayında neredeyse ilk 200'ün dışına düşmüştü. Ancak şu anda 79. sırada bulunan Bouchard, mümkün olan en kötü başlangıcı yaptı ve hızla 3-0 geriye düştü.

Williams'ın delici ama kontrollü yer vuruşları Bouchard'a dip çizgide hiç zaman tanımadı ve 24 yaşındaki oyuncu servislerde sürekli baskı altında kaldı.

Tek fırsat penceresi ikinci sette geldi. Hayal kırıklığına uğrayan Williams, Bouchard'ın ilk iki servis oyununda üç kırılma puanını çeviremedi ve ardından 1-2'de 0-30 geriye düştü.

Ancak sonraki dört puanı alarak son 24 puanın 20'sini kazandığı bir süreci başlattı.

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Kaynak: edition.cnn.com