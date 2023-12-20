Öne çıkan hikayeler

Serena Federer karşılaşmasına galibiyetle dönerek hazırlanıyor

Serena Williams rekabetçi geri dönüşü kazandı

ABD Açık finali mağlubiyetinden bu yana ilk maç

Maria Sharapova Çin'de

Ancak Roger Federer ve Serena Williams 20 yılı aşan kariyerlerinde, Perth'deki Hopman Cup'ta heyecanla beklenen Yeni Yıl Günü karşılaşmasına kadar birbirleriyle hiç rekabetçi bir maçta karşılaşmadılar.

Williams, tartışmalı ABD Açık finali mağlubiyetinden bu yana ilk resmi maçına Pazartesi günü Yunanistan'dan Maria Sakkari karşısında aldığı düz set galibiyetiyle çıktı.

Williams'ın 7-6 6-2'lik galibiyetine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu ve Salı günü Federer'in İsviçre'siyle yapacağı karşılaşma, altı kez şampiyon olan karma takım yarışması için kazanılması gereken bir maç haline geldi.

Büyükler, Williams'ın ABD'li takım arkadaşı Frances Tiafoe ile Federer'in de Belinda Bencic ile eşleşeceği karışık çiftler maçında karşı karşıya gelecek.

Federer'le aynı kortu paylaşmanın "bir rüyanın gerçekleşmesi gibi" olacağını söyleyen 37 yaşındaki Williams, geri dönüş galibiyetinin ardından şunları söyledi

"Bunu dört gözle bekliyordum, bu çok harika."

Ayak bileklerinde bantla oynayan Williams, uzun süren ilk setin sonunda sol ayak bileğinden tedavi görürken organizatörler nefeslerini tutmuş olacak ki, Williams bunun sadece ayakkabılarındaki rahatsızlıktan kaynaklandığında ısrar etti.

Sakkari açılış seti için servis atmıştı, ancak bu fırsatı boşa harcadı ve ünlü rakibi eşitliği 7-3 kazandıktan sonra Williams bir saat 44 dakikada zafere ulaşırken trafik tek yönlü oldu.

"Çok fazla hata yapıyordum ve 'sorun değil, bu senin ilk maçın, daha iyi olacak' dedim," dedi.

"(İlk maç) asla kolay değildir, birçok hata yapılacaktır ve bence ikimiz de oldukça iyiydik."

Tiafoe'nin teklerde Stefanos Tsitsipas'a kaybetmesinin ardından zorlu geçen zafer eşitliği 1-1'e getirdi, ancak sonuçta kazanan Yunan çifti oldu ve belirleyici olan karışık çiftleri 4-1 1-4 4-2 kazandı.

Williams, Margaret Court'un 24 olan tüm zamanların grand slam şampiyonluğu rekorunu egale etmeyi umduğu gelecek ayki Avustralya Açık için ısınıyor.

Eylül ayındaki Amerika Açık'ta finalde Japon Naomi Osaka'ya kaybeden Williams'ın maçın hakemi Carlos Ramos'la saha içinde yaşadığı arbede maça gölge düşürmüş ve 6-2 6-4'lük yenilgi yolunda hakeme "yalancı" ve "hırsız" demişti.

Amerika Açık aynı zamanda Federer için de büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Avustralyalı John Millman ile yaptığı son 16 karşılaşmasını kaybederek yoğun Yeni Yıl sıcağında soldu.

Tecrübeli İsviçreli maestro, son şampiyon İsviçre'nin Hopman Cup'taki açılış maçını 3-0 kazanmasıyla Pazar günü Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi düz setlerde eleyerek formda göründü.

Bazı yorumcuların 1973'te Billie-Jean King ve eski Wimbledon şampiyonu Bobby Riggs arasındaki ünlü karşılaşmaya atıfta bulunarak "Cinsiyetler Savaşı" olarak tanımladıkları karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Belki abartı ama Federer, yüzyılın başından bu yana tenis ağacının zirvesinde yer alan 37 yaşındaki rakibiyle nihayet karşı karşıya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Bu bizim için çok heyecan verici," dedi.

"Kort içinde ve dışında yaptığı her şeye hayranım. Her zaman o servisi karşılamanın ve onunla başa baş mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu düşünmüşümdür," diye ekledi.

Bu arada, beş kez grand slam şampiyonu olan Rus Maria Sharapova da Pazartesi günü Çin'deki bir WTA Tour etkinliğinde İsviçreli Timea Bacsinszky'yi 6-2 7-6'lık setlerle yenerek yarışmaya geri döndü.

Sharapova, Shenzhen OIpen'de hayranlık uyandıran bir kalabalık tarafından karşılandı ve eski bir ilk 10 oyuncusuna karşı tipik bir inatçı gösteriyle hayal kırıklığına uğratmadı.

"Rekabetçi bir şekilde oynamayalı birkaç ay oldu," dedi. "Benim için harika bir antrenman olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Sharapova, 14 Ocak'ta başlayacak olan 2019'un açılış grand slam'inde, Nisan 2017'de doping yasağından dönmesinden bu yana grand slam'lerdeki kayıtsız formunu geliştirmeye çalışacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com