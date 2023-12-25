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Serena, Djokovic, Murray: 2018 tenis geri dönüşlerinin yılı

Williams Ocak ayından beri oynamıyor

Djokovic ve Murray Temmuz ayından beri sahalardan uzak

Djokovic için yeni sakatlık sorunları ama bir kez daha şampiyon olabilir mi?

Dirseğindeki bir sorun Novak Djokovic'in 2017 sezonunu Temmuz ayında yarıda kesti ve 29 Aralık'ta eski dünya 1 numarası sağ dirseğinde "ağrı hissetmeye başladığını" gerekçe göstererek Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

"Sırp tenisçi resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Birkaç testin ardından sağlık ekibim hiçbir şeyi riske atmamamı, turnuvadan çekilmemi ve derhal tedavilere devam etmemi tavsiye etti.

"Çok üzgünüm çünkü resmi maçlara dönmek için sabırsızlanıyordum ...

"Şimdi bu durumu kabullenmem ve yeniden tenis oynamaya başlayıp tam ritmime kavuşmak için terapilerin sonuçlarını beklemem gerekiyor. Bu durum sezonun başlangıcını ve turnuva planını etkileyebilir, ancak karar önümüzdeki günlerde verilecek."

Bu yıl Roger Federer ve Rafael Nadal'ın yeniden ortaya çıkmasıyla, Djokovic'in bir zamanlar gezegendeki en baskın tenis oyuncusu olduğunu unutmak kolay olabilir.

Gerçekten de Federer ve Nadal, Djokovic'in 12 grand slam şampiyonluğundan daha fazlasına sahip olmalarına rağmen, Sırp oyuncu bu ikilinin başaramadığı bir şeyi başardı: 2015-2016 yılları arasında üst üste dört grand slam kazandı. Rod Laver'ın 1969'daki şampiyonluğundan bu yana üst üste dört şampiyonluk kazanan ilk isim oldu.

Haziran 2016'da Fransa Açık'ta zafere ulaşarak bu işi tamamladığında, Djokovic'in Federer'i yakalayacağını ya da geçerek tüm zamanların en iyi erkek şampiyonu olacağını düşünenler vardı. Bu artık pek mümkün görünmüyor.

Djokovic, yeni antrenörü ve tenis efsanesi Andre Agassi'nin bile 2017'de kaldıramayacağı bir bariyere çarptı.

Neden düşüşe geçti? Djokovic "özel sorunlardan" bahsetti, eski koçu Boris Becker yeterince sıkı çalışmadığını söyledi ve sonra dirsek ve kol sakatlıkları oldu.

Ancak sahalara döndüğünde yanında yeni bir ekip olacak. Bu sezon oyundan emekli olan gösterişli Çek Radek Stepanek, Agassi ile birlikte Djokovic'e koçluk yapacak. Djokovic ayrıca maç analisti Craig O'Shannessy'yi de kadrosuna kattı.

Djokovic ya da Murray 1 numaraya geri dönecek mi? Facebook sayfamızda görüşlerinizi belirtin

Serena'nın 24 arayışı... bir anne olarak

Williams için ne kadar da hareketli ve unutulmaz bir yıl oldu. Amerikalı oyuncu Ocak ayında hamileyken Avustralya Açık'ı kazandı, yaklaşık dört ay önce ilk çocuğunu (kızı Alexis Olympia) doğurdu ve geçen ay New Orleans'ta Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian ile evlendi.

Williams'ın koçu Patrick Mouratoglou Kasım ayında CNN 'e verdiği demeçte gelecek ayki Avustralya Açık'ta yarışıp yarışmayacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini söylese de Melbourne turnuva direktörü Craig Tiley iki kez 36 yaşındaki oyuncunun sezonun ilk büyük turnuvasında boy göstermesini beklediğini söyledi.

Williams'ın geri dönüşünü 30 Aralık'ta Abu Dabi'de Fransa Açık galibi Jelena Ostapenko'ya karşı yapacağı açıklandıktan sonra durum pekala böyle olabilir.

Williams serginin web sitesine yaptığı açıklamada, "Eylül ayında kızımın doğumundan bu yana ilk kez Abu Dabi'de korta döneceğim için çok mutluyum" dedi.

Ocak ayından bu yana oynamamasına rağmen, şu anda 22. sırada bulunan Williams'ın kurada yer alması halinde Avustralya'da kazanacağını kimse göz ardı edemez. Ne de olsa Williams tüm zamanların en iyi tenisçisi olabilir.

Williams'ın 24. grand slam şampiyonluğunu elde etmesi, kadınlarda ya da erkeklerde tüm zamanların grand slam liderliği için tartışmalı Avustralyalı Margaret Court ile eşitlenmesini sağlayacaktır.

Andy Murray de yeniden ortaya çıkacak

Mayıs 1987'de Djokovic'ten bir hafta önce doğan Andy Murray, geçtiğimiz yılın sonlarında Sırp'ın yerine dünya 1 numarası olarak uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşını geride bıraktı.

Ancak bu noktaya ulaşmanın bedeli ağır oldu: Yorucu bir program İskoç'un uzun süredir devam eden kalça sakatlığının daha da kötüleşmesine neden oldu.

Murray Fransa Açık'ta bir grand slam yarı finali yapmayı başarsa da, Wimbledon çeyrek finalinde Sam Querrey'e yenilirken gözle görülür bir şekilde hareket etmekte zorlandı.

OKU: Murray ve Djokovic Wimbledon'dan çıktı

Djokovic gibi o da efsanevi çim kort grand slam'inin ardından sezonu kapattı ve Kasım ayında Glasgow'da Federer'e karşı bir gösteri maçı oynadı.

Djokovic Ocak ayının ilk haftasında Doha'da ATP pistlerine dönmeye hazırlanırken, Murray de aynı hafta Brisbane International'da Nadal'a katılacak.

Avustralya Açık'taki performansları zor zamanların habercisi oldu - altı kez kazanan Djokovic ikinci turda joker Denis Istomin tarafından üzülürken, Mischa Zverev dördüncü turda beş kez ikinci olan Murray'i şaşkına çevirdi - bu nedenle ikili şüphesiz 2018'de daha iyi bir başlangıç yapmayı umacak.

Ama önce temiz bir sağlık raporu almaları gerekiyor.

Nadal da öyle. İspanyol oyuncu 2017 sezonunun sonunda yaşadığı diz ağrılarının ardından Abu Dhabi'deki turnuvadan çekildi. Hayranlarıyla birlikte Nadal da kariyeri boyunca diz sakatlıklarıyla uğraşan oyuncu için bunun nispeten küçük bir sorun olmasını umacak.

Azarenka yakında devam etmeye hazır mı?

Bu yılın Victoria Azarenka'nın büyük geri dönüşü olması gerekiyordu. Azarenka, oğlu Leo'yu dünyaya getirdikten yaklaşık altı ay sonra Haziran ayında tura dönmüş olsa da, Belaruslu oyuncu Wimbledon'dan sonra sezonu kapatan bir diğer oyuncu oldu.

Ancak bunun nedeni sakatlık değildi.

İki kez Avustralya Açık'ı kazanan oyuncu, Leo'nun babası Billy McKeague ile velayet savaşına girdi ve dava devam ederken oğluyla Kaliforniya dışına seyahat edemeyeceğini söyledi - 28 yaşındaki oyuncu ABD eyaletinde yaşıyor -.

Azarenka, New York'taki ABD Açık 'ı ve Belarus'un memleketi Minsk'te ABD'ye 3-2 yenildiği Kasım ayındaki Fed Cup finalini kaçırmaya karar verdi. İzin sırasında Azarenka'nın daha önce Maria Sharapova'nın kampında bulunan koçu Michael Joyce, daha sonra Britanyalı Johanna Konta'ya geçti.

Azarenka, Ocak ayının ilk haftasında Auckland'daki ASB Classic için wildcard aldı ve sahada olacağını belirtti ancak sonunda çekildi.

Turnuva direktörü Karl Budge, New Zealand Herald'a yaptığı açıklamada, "Victoria'nın kalibresinde birini Auckland'da ağırlayamadığımız için hayal kırıklığına uğradık ve onun burada oynamayı ne kadar çok istediğini biliyoruz," dedi.

"Ancak, sanırım hepimiz ailenin her şeyden önce geldiğini takdir edebiliriz ..."

Azarenka da Avustralya Açık'a wildcard ile katılma hakkı kazanmıştı ancak Auckland'a gelmemesi turnuvaya katılımını şüpheli hale getirebilir.

Sharapova için ilk tam sezon dönüşü

Sharapova, meldonyum testi pozitif çıktığı için aldığı 15 aylık uzaklaştırma cezasının ardından bu Nisan ayında yeniden sahneye çıktı ancak Stuttgart'taki umut verici başlangıcın ardından yaşananlar pek de umduğu gibi olmadı.

Beş kez grand slam kazanan oyuncu, iki kez kazandığı tek büyük turnuvası olan Fransa Açık için eleme ya da ana kura wildcard'ı alamadı ve uyluk sakatlığı nedeniyle Wimbledon elemelerinden çekildi. Sekiz etkinlikle sınırlı kaldı.

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Ancak Sharapova, 2015'teki Roma'dan bu yana ilk şampiyonluğu olan Tianjin'deki şampiyonluğu kazanmadan önce yılın maçlarından birinde, Rus oyuncunun wildcard aldığı ABD Açık'ın ilk turunda şu anki dünya 1 numarası Simona Halep'i eledi.

Sharapova'nın sıralaması, 2016'da pozitif test yaptığı turnuva olan Avustralya Açık'a doğrudan giriş hakkı kazanmasına yetecek kadar yüksekti.

Bu arada 2013 Wimbledon şampiyonu Marion Bartoli de geri dönüyor.

Ekim ayında geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıkan 33 yaşındaki Fransız tenisçi, geçtiğimiz hafta Twitter'da Mart ayındaki Miami Açık'a kadar dönmeyi umduğunu söyleyerek bu haberleri yalanlamıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com