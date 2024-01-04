Sepp Blatter ve Michel Platini İsviçre Mahkemesinde dolandırıcılıktan beraat etti

Dava, dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın 2011 yılında Platini'ye yaptığı bir ödemeye odaklandı. Platini o sırada Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın başkanıydı.

İsviçre Başsavcılığı (OAG) her iki ismi de 2 milyon İsviçre Frangı (bugünkü değeri 2.05 milyon ABD Doları) tutarındaki ödemeyi yasadışı olarak düzenlemekle suçladı.

Duruşma sonrasında mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "kanıtların sonucu sanığın versiyonunu desteklemektedir, bu nedenle iddianamedeki gerçekler kesinlik sınırında bir olasılıkla yaratılmış sayılamaz ve mahkeme savcılığın ciddi şüphelerinin devam ettiği versiyona bağlı kalır" denildi.

Blatter kararı duymak üzere mahkeme salonuna girerken gazetecilere şunları söyledi: "Hayatım boyunca masum olmadım ama bu davada masumum."

Haziran ayındaki duruşma sırasında Blatter, Platini'ye yapılan ödemenin 1998-2002 yılları arasında FIFA ile yapılan bazı danışmanlık çalışmaları için Fransız'a borçlu olunan maaşın ödenmesi olduğunu iddia etti.

"Bu ödenmesi gereken bir maaş. İdari bir prosedür için neden cezai bir duruşmada olduğumuzu bilmiyorum," dedi Blatter.

"Platini bana bir milyon değerinde olduğumu söyledi, ben de ona bir milyona benimle birlikte olacağını söyledim - centilmenlik anlaşması," diye devam etti 86 yaşındaki Blatter.

Bu arada Platini, kendisine karşı açılan davaya karışan ve adı belirtilmeyen "suçlulara" karşı misilleme yapacağını söyledi.

Avukatları tarafından CNN'e gönderilen açıklamada 67 yaşındaki Platini, "Yedi yıllık yalan ve manipülasyonun ardından nihayet adaletin yerini bulmasından dolayı tüm sevdiklerime duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bu duruşma sırasında gerçekler gün ışığına çıktı ve mahkemenin yargıçlarına kararlarının bağımsızlığı için derinden teşekkür ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Benim mücadelem adaletsizliğe karşı bir mücadeledir. İlk maçı kazandım. Bu davada, bu duruşma sırasında ortaya çıkmayan suçlular var. Bana güvensinler, tekrar karşılaşacağız çünkü vazgeçmeyeceğim ve hakikat arayışımda sonuna kadar gideceğim."

Karar 2015 yılında başlayan bir soruşturmanın sonucudur.

İki kişiye karşı suçlamalarda bulunan İsviçre Başsavcılığı'nın Baş Federal Avukatı Thomas Hildbrand CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi "İsviçre Başsavcılığı, Federal Ceza Mahkemesi Ceza Dairesi'nin kararını not etmiştir.

"Mahkeme kararının yazılı gerekçesini yayınladıktan sonra, İsviçre Başsavcılığı bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine karar verecektir."

İkilinin beraat etmesinin ardından bir FIFA sözcüsü şunları söyledi: "FIFA, OAG tarafından açılan davaya ilişkin Mahkeme kararını dikkate almaktadır ve daha fazla yorum yapmadan önce gerekçeli kararın tamamlanmasını bekleyecektir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com