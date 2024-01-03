Sepp Blatter ve Michel Platini hakkında İsviçre'de dolandırıcılık suçlaması

İsviçre Başsavcılığı (OAG) her iki kişiyi de FIFA'dan Platini'ye 2 milyon İsviçre Frangı (bugünkü değeri 2.19 milyon ABD Doları) tutarında bir ödemeyi yasadışı olarak düzenlemekle suçluyor.

Başsavcılığın internet üzerinden yaptığı açıklamada iddia edilen suçlar şöyle sıralandı: "Michel Platini 1998-2002 yılları arasında dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter'in danışmanı olarak çalıştı.

"1999 yılında, bu danışmanlık faaliyeti için yazılı bir sözleşmede yıllık 300.000 CHF [bugünkü değeri 328.000 ABD Doları] tazminat kararlaştırılmıştır. Bu yazılı sözleşme hem Blatter hem de Platini tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşmeye uygun olarak kararlaştırılan tazminat her seferinde Platini tarafından faturalandırılmış ve FIFA tarafından eksiksiz olarak ödenmiştir."

Ancak 2011 yılında, danışmanlık sözleşmesinin sona ermesinden sekiz yıldan fazla bir süre sonra, "Platini 2 milyon İsviçre Frangı tutarında bir ödeme talep etti. Blatter'in de katılımıyla FIFA 2011 yılının başında Platini'ye söz konusu miktarda bir ödeme yapmıştır.

"OAG tarafından toplanan kanıtlar Platini'ye yapılan bu ödemenin yasal bir dayanağı olmadan yapıldığını doğrulamıştır. Bu ödeme FIFA'nın mal varlığına zarar vermiş ve Platini'yi hukuka aykırı bir şekilde zenginleştirmiştir" denildi.

Blatter: 'Umarım bu hikaye sona erer'

85 yaşındaki Blatter, OAG tarafından dolandırıcılık, kötü yönetim, zimmete para geçirme ve belgede sahtecilikle suçlanıyor. 66 yaşındaki Platini ise dolandırıcılık, zimmete para geçirmeye iştirak, kötü yönetime iştirak, suç ortağı olmak ve belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Blatter Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Federal Ceza Mahkemesi önündeki duruşmayı iyimserlikle bekliyorum ve bu hikayenin sona ereceğini ve tüm gerçeklerin doğru bir şekilde ele alınacağını umuyorum."

"FIFA'dan Michel Platini'ye yapılan iki milyon franklık ödemeyle ilgili olarak sadece kendimi tekrar edebilirim: Bu ödeme, Platini'nin 1998-2002 yılları arasında FIFA için yürüttüğü danışmanlık faaliyetlerini düzenleyen sözlü bir sözleşmeye dayanıyordu."

Blatter, Platini'ye yapılan ödemenin "tüm sorumlu FIFA organları tarafından onaylandığını" ve Platini'nin "İsviçre'deki ikametgahında bu tutar üzerinden vergi ödediğini" söyledi.

Platini CNN'e yaptığı açıklamada, İsviçre Savcılığı'nın (MPC) kendisini suçlama kararının "MPC'nin tüm iyi niyetimin kabul edildiği bir davada beni haksız yere töhmet altında bırakmak istemesinin bir uzantısı" olduğunu söyledi.

"Bu asılsız ve haksız suçlamalara tamamen karşı çıkıyorum" diye ekledi.

FIFA: 'Böyle bir anlaşmanın yazılı kaydı yok'

Bir FIFA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Bu karar, Sayın Blatter'in Şubat 2011'de Sayın Platini'ye ödenmesine izin verdiği iki milyon İsviçre Frangı tutarındaki meblağla ilgilidir" dedi.

"Söz konusu ödeme, Sayın Blatter'in üst üste dördüncü kez FIFA Başkanı olarak seçildiği 2011 yılındaki FIFA Başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce yapılmıştır. İki milyon İsviçre Frangı tutarındaki meblağın, Sayın Platini tarafından 10 yıldan daha uzun bir süre önce yürütülen çalışmalar için ödenmesi gerekiyordu. Böyle bir anlaşmaya dair herhangi bir yazılı kayıt bulunmamaktadır," diye eklediler.

"Daha önce de duyurulduğu üzere, FIFA bu meblağın her iki kişiden de geri alınması için İsviçre mahkemeleri nezdinde girişimlerde bulunmuştur, zira paranın biri tarafından diğerine yasadışı bir şekilde ödendiğini düşünmektedir. Fonlar başarılı bir şekilde geri alınabilirse, en başta olması gerektiği gibi futbolun gelişimine geri aktarılacaktır.

"Başsavcılığın kararı, İsviçre makamları tarafından konuyla ilgili olarak bugüne kadar yaklaşık 6 yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi. Hem Sayın Blatter hem de Sayın Platini 2015 yılında bu ödemeyle bağlantılı olarak futboldan men edilmiş ve bu men cezası hem Spor Tahkim Mahkemesi hem de İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onanmıştır.

"2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oybirliğiyle Sayın Platini'nin başvurusunu kabul edilemez ilan etmiştir. FIFA bu konuda atılacak sonraki adımları yakından takip edecektir."

UEFA CNN'in yorum talebini reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com