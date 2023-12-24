Senegal son sekize Mane'nin golüyle ulaştı ancak kafa travması geçirdi

Mane 62. dakikada duran toptan topu ağlara gönderdi ancak daha önce Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha ile girdiği sert kafa çarpışmasında yaralanmış ve bu olay nedeniyle oyundan atılmıştı.

Liverpool forveti Mane kısa bir süre sonra baş ağrısı şikayetiyle sahayı terk etti ve Pazar günü Limbe'de oynanacak çeyrek final için şüpheli olabilir.

Yedek oyuncu Bamba Dieng, 20 dakika sonra Patrick Andrade'nin de oyundan atıldığı cesur Yeşil Burun takımına karşı duraklama dakikalarında ikinci golü attı.

Senegal kaptanı Kalidou Koulibaly "Zor bir maçtı çünkü Yeşil Burun Adaları çok iyi organize olmuştu" dedi. "İlk kırmızı karttan sonra daha da zor oldu çünkü gerçekten biraz koşturdular ama işimizi yaptığımız için mutlu olabiliriz."

Senegal'in bir sonraki rakipleri Çarşamba günü oynayacakları Mali ya da Ekvator Ginesi.

ANDRADE GÖREVDEN ALINDI

Mane ilk dakikalarda kaleye vurdu ancak Senegal ilk yarı boyunca, bir kez gol atmasına rağmen grup aşamasını zirvede bitirdiği maçta olduğu gibi, zorlandı.

Ancak Andrade'nin Pape Gueye'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle oyundan atılmasıyla işleri daha da kolaylaştı ve turnuvada tehlikeli müdahaleler nedeniyle benzer cezaların ardı arkası kesilmedi.

Cape Verde son 70 dakikada 10 kişi kaldı ancak Vozinha'nın atılmasıyla dokuz kişiye düştüler.

Mane'ye karşı uzun bir top için mücadeleye girdi ve ikisi kafa kafaya çarpıştı. Vozinha kötü bir şekilde sarsıldı ve takım arkadaşları tarafından oyundan çıkmaya ikna edilmeden önce birkaç dakika boyunca sahada tökezledi.

Bu arada hakemden VAR ile olayı incelemesi istendi ve Vozinha'nın elmacık kemiği şişen Mane'ye yaptığı müdahalede dikkatsiz olduğuna karar verdi. Bu karar, çabucak golü bulan Adalılar için ağır bir karar gibi görünüyordu.

Kullanılan kornerde Mane'nin vuruşunda top üst direğin altından ağlara gitti.

Ancak hemen ardından rahatsız göründü ve yerine geçmek için yürümeden önce oturdu.

Yedek Dieng ilk uluslararası golünü duraklama dakikalarında kontra ataktan bulurken Yeşil Burun Adaları olası bir eşitliği zorlamak için tedbiri elden bırakmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com