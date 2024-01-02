Senatör Menendez, yolsuzluk planındaki yeni iddiada Katar'dan hediye almakla suçlanıyor

Salı günü kamuoyuna açıklanan ek iddianamede savcılar Menendez'in rüşvet ve haraç planının 2023 yılına kadar, yani ilk iddiadan bir yıl daha uzun süre devam ettiğini de iddia ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com