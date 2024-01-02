içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
PolitikaHaberler

Senatör Menendez, yolsuzluk planındaki yeni iddiada Katar'dan hediye almakla suçlanıyor

Federal savcılar, Senatör Bob Menendez'in yıllar süren yolsuzluk planının bir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve başka hediyeler kabul ettiğini iddia ederek, Körfez ülkesini New Jersey Demokratının görevdeyken yardım etmekle suçlandığı ikinci yabancı ülke haline getirdi.

 and  Hanna Hofmann
1 dakikada okunur
Senatör Bob Menendez, 18 Ekim 2023 tarihinde Washington'da, Capitol Hill'de Senato Dış İlişkiler....aussiedlerbote.de
Senatör Bob Menendez, 18 Ekim 2023 tarihinde Washington'da, Capitol Hill'de Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin onay oturumu sırasında izliyor..aussiedlerbote.de

Senatör Menendez, yolsuzluk planındaki yeni iddiada Katar'dan hediye almakla suçlanıyor

Salı günü kamuoyuna açıklanan ek iddianamede savcılar Menendez'in rüşvet ve haraç planının 2023 yılına kadar, yani ilk iddiadan bir yıl daha uzun süre devam ettiğini de iddia ediyor.

Bu haber son dakika olup güncellenecektir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Politika

OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame

Salı günü kamuoyuna açıklanan yeni bir iddianamede, federal savcılar Senatör Bob Menendez'in yıllar süren yolsuzluk planının bir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve diğer hediyeleri kabul ettiğini iddia ediyor.

 and  Grigoriy Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Politika

OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame

Salı günü kamuoyuna açıklanan yeni bir iddianamede, federal savcılar Senatör Bob Menendez'in yıllar süren yolsuzluk planının bir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve diğer hediyeleri kabul ettiğini iddia ediyor.

 and  Grigoriy Williams
Üyeler Herkese Açık