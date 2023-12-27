'Sen değilsin, yapamazsın, ve ben her zaman öyleydim, yapabilirim ve yapacağım': Isha Johansen FIFA'nın güç koridorlarında yükseliyor

"Johansen CNN Sport' tan Alex Thomas'a verdiği demeçte, "Sierra Leone hakkındaki anlatı çocuk askerlerdi. "Savaş sırasında yaşananlarla ilgili gerçekten dehşet verici ayrıntılar.

"Futbolun dili ve futbolun gücü sayesinde bu anlatıyı değiştirebileceğimi düşündüm."

Johansen'in bir futbol yetkilisi olarak zaten hareketli bir kariyeri var. 2013 yılında seçildiği Sierra Leone Futbol Federasyonu'nun uzun süredir başkanlığını yapıyor.

Bu süre zarfında Ebola, Covid-19, panik atak ve daha sonra aklandığı yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hapis cezasıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Tarihsel olarak erkek egemen bir sektörde, kolay bir yolculuk olmadı.

Freetown sokaklarındaki çocuklara yardım etmek için 2004 yılında F.C. Johansen'i kurdu.

"Siyasi yapılardan haberim yoktu," diye hatırlıyor. "Bırakın FIFA'yı, bir futbol yöneticisi olarak federasyon başkanı ya da buna benzer bir şey olmak için kariyer yapmanın ne demek olduğunu bilmiyordum.

"Bunlar sadece mahalledeki savaşın sonucu olarak yerlerinden edilmiş çocuklardı ve tek yapmak istediğim bu çocukları geceleri sokaklardan kurtarmak, onları olmaları gereken yere, evlerine götürmek, sabahları sokaklardan kurtarmak ve gündüzleri de olmaları gereken yere, okula göndermekti.

"Benim için onların futbol için yaşadıkları ve hayal kurdukları çok açıktı... bu yüzden odak noktam buydu ve tek derdim buydu."

David Beckham'ın 2008 yılında UNICEF iyi niyet elçisi olarak Sierra Leone'ye yaptığı ziyaret sırasında Johansen hayalleri gerçeğe dönüştürme olasılığını hissetti.

"David Beckham'ın Sierra Leone'ye gelmesi ve bu çocukların onunla yedi numaralı FC Johansen formasıyla tanışması, Beckham, tüm bunlar bizim için inanılmaz bir andı.

"Çocuklar inanılmazdı ve sonra fark ettim ki, biliyor musunuz? Bu çok güçlü, aslında hikayemizi büyük bir şekilde değiştirebiliriz, daha büyük bir şekilde."

Ülkenin ikinci ligine giren F.C. Johansen, 2011 yılında finalde Liverpool'u yenerek kazandıkları 16 Yaş Altı İsviçre Kupası gibi uluslararası turnuvalarda mücadele etmek için yurt dışına seyahat ederek ününü artırdı.

Ülkeye döndüklerinde, kulübün yerel formu onları ulusal Premier Lig'e yükseltti ve oyuncular en iyi İngiliz kulüpleri Chelsea, Liverpool ve Manchester City'de denemelere davet edildi.

"Bu büyük bir gerçeklik haline geldi," diyor Johansen. "Ve sanırım o zaman, futbol aracılığıyla ülkem için gerçekten büyük bir şey yapabileceğimi anladım."

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Tüyleri kabartmak

Johansen 2013 yılında Sierra Leone Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday oldu. Şimdi itiraf etmekten mutluluk duyuyor, bu oyundaki erkeklerin tüylerini diken diken etmeye yönelik bir taktikti, ancak FIFA destekli bir komite tüm rakiplerini diskalifiye ettikten sonra - ikisi kumar endüstrisiyle bağlantılı olduğu için, diğeri de ikamet şartını yerine getirmediği için - rakipsiz olarak kazandı.

Geriye dönüp baktığında, bu görev için yeterli bilgiye sahip olmadığını kabul ediyor, çünkü ona göre sadece bir insani yardım projesi yürütmüştü. Ancak karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında deneyimli bir yönetici bile zorlanabilirdi.

Johansen, "Görev sürem her türlü durum ve zorlukla boğuşarak geçti," diye itiraf ediyor.

"Ebola büyük bir zorluktu ve bizi gerçekten iki yıldan fazla bir süre geriye götürdü."

Bu arada Sierra Leone futbolunun hiyerarşisi içinde bir kadının sorumlu olması fikrinden rahatsız olan muhalefetle karşılaştı.

Sporda iyi yönetişimin savunucusu olan Johansen, 'futbol ailesindeki' insanların futbolun yönetilebilir olmasını istemedikleri için kendisine karşı çıktıklarını söylüyor.

"Benim fikrim futbola dürüstlük getirmek" diyor. "Benim büyüme ve gelişme fikrim onların fikriyle uyuşmuyor. Bu üzücü çünkü aynı tür sorunları yaşayan diğer ülkelerden hiçbir farkımız yok.

"Bence çizgiyi çekmeniz ve ülkeyi öncelemeniz gereken bir zaman geliyor. Isha'yı sevmeyebilirsiniz. Isha diğer tarafı sevmeyebilir. Ancak bir ülkenin kalkınması için işe yarayan bir formül varsa, o zaman bu formülle devam edelim.

"Benim ülkemde 30, 40 yıldır futbol yönetiminde ve büyümede gerileme var. Olmamız gereken yerde değiliz. Ebola ya da sel gibi diğer tüm karmaşıklıkları unutun. Futbolda bir aile olarak, sadece iç çekişmeler nedeniyle büyümeyi ve olması gerekeni elde etmeyi başaramadık."

Bölünmeler 2016 yılında Johansen'in başkan yardımcısı ve genel sekreteriyle birlikte yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasıyla ortaya çıktı.

Sporun yönetim organı FIFA, uzun süren hukuki ve siyasi bir destanda, Johansen'in iddianamesine eşlik edecek olan görevden alınmayı kabul etmeyi reddetti ve hükümetin müdahalesini gerekçe göstererek Sierra Leone'yi dünya futbolundan uzaklaştırdı.

Ancak Johansen'in tüm suçlamalardan beraat etmesi ve SLFA Başkanı olarak görevine geri dönmesinin ardından askıya alma kararı kaldırıldı.

"Çok yalnız ve korkutucu bir dönemdi," diye hatırlıyor Johansen ve sağlık durumu kötüyken, kocası ve oğlu ülke dışındayken nasıl tutuklanıp gözaltına alındığını anlatıyor.

"Panik atak geçirdiğim, hastaneye kaldırıldığım ve gerçekten öleceğimi düşündüğüm çok korkutucu başka anlar da oldu.

"Ama görüyorsunuz, bunlar benim için bir ders, daha güçlü olmak için bir ders niteliği taşıyan anlar ve şeyler."

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'Risk aldım'

İngiliz eğitimli ve diplomat eşi Norveç Konsolosu Arne Birger Johansen ile Isha Johansen, Sierra Leone'deki bazı medya mensupları tarafından zaman zaman ülkesini ve halkını temsil etmiyormuş gibi olumsuz bir şekilde yansıtıldı.

"Burası fakir bir ülke, eğitim seviyesi o kadar da yüksek değil ve medya çok güçlü," diye açıklıyor. "Elitist biri olarak gösterildim. Fazla Avrupalı ya da başka bir şey olarak gösterildim.

"Ama gerçek şu ki ben Afrikalı bir kadınım. Sierra Leone'liyim. Sierra Leone'de doğdum ve Sierra Leone'de yaşıyorum. Ve tüm sorunlara, Ebola'ya, her şeye rağmen Sierra Leone'de kaldım.

"Halkım adına, halkımla, oyuncularımla, gençlerle birlikte risk aldım ve ülkemden başka bir yerde olmak aklımın ucundan bile geçmedi."

Direncinin, bir kadının bir yer için savaşması gereken bir dünyada erkek kardeşleriyle birlikte büyümesinden kaynaklandığını iddia ediyor.

"Kız olduğunuzda erkeklerle futbol oynayamayacağınızı biliyorsunuz" diyor.

"Bizim olduğumuz yerde olamayacaksın. Bizimle gece kulüplerine gitmeyeceksin. Sen değilsin, değilsin, yapamazsın ve ben her zaman yapabilirim, yapabilirim ve yapacağım."

Bu ısrar Johansen'i şimdi FIFA konseyine seçilerek dünya futbolunun en üst masasına taşıdı.

Johansen, "Bizim hikayemiz farklı, bizim zamanımız şimdi," diyor. "Hayal ederseniz, olabilirsiniz ve zorluklara ve kadınların istedikleri seviyeye ulaşmalarına olanak tanımayan kültürel ortamlarımıza rağmen, bunu gerçekten yapabilirler.

"Bana ilham kaynağı olduğum söylendi ve ben de öyle olduğuma inanıyorum çünkü ben, bir şeye güçlü bir şekilde inanırsanız onu başarabileceğinizin canlı bir kanıtıyım."

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Tartışma

Johansen FIFA'nın desteğine sahip olsa da Sierra Leone'de eleştirilerin paratoneri olmaya devam ediyor.

Sierra Leone milli takımının uzun süre kaptanlığını yapan Mohamed Kallon da 2013 yılında başkanlığa adaylığını koydu ve o zamandan bu yana Johansen ile kamuoyu önünde tartıştı - ülkenin kamu işleri bakanlığının yardımıyla tüm taraflar tarafından dostane bir şekilde çözüldü.

Sierra Leone'de yerel lig futbolu son on yıldır nadiren görülüyor.

Johansen gibi kendi adını taşıyan bir Sierra Leone futbol kulübünün sahibi olan eski Inter Milan ve Monaco forveti "Son sekiz yılda tam bir lig oynadığımızı sanmıyorum" diyor.

Kallon daha fazla eleştirinin sporun tüm seviyelerinde, ülkenin futbol federasyonunun tipik olarak sorumluluk alacağı alanlarda yöneltilebileceğini söylüyor.

"Sierra Leone'de futbolun gelişimi hakkında yazılacak iyi bir şey yok. Ülke çapında kadın futbolu oynanmıyor; ülke çapında genç futbolu oynanmıyor.

"Bence hiçbir yerde değiliz. Sıfırdan başlamamız, daha iyi bir temel oluşturmamız, ülkede altyapı inşa etmemiz gerekecek, o zaman futbolcu geliştirebiliriz."

Johansen bu eleştirilere Sierra Leone'nin erkek ve kadın takımları için eşit ücret uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkesi olmasını örnek göstererek karşı çıktı.

Sierra Leone'de futbolun nasıl yönetildiğini açıkça kınayan Kallon, Johansen'in FIFA konseyine seçilmesine olumlu bakıyor ve görev süresi boyunca eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığını kabul ediyor.

"Şahsen ben, FIFA'daki en büyük makamlardan birini üstlenmesinden dolayı mutlu oldum" dedi. "Sierra Leone için iyi olduğunu düşünüyorum. Kadınların bu pozisyonlara gelebilmesi ve ülkelerini savunabilmesi Afrika için de iyi bir şey.

"18 yıl boyunca Sierra Leone milli takımında oynadım. FIFA'da, CAF'ta söz sahibi olmak söz konusu olduğunda, söz sahibi olmadığımızı, temsil edilmediğimizi biliyorum. Bu yüzden Sierra Leone'den birinin FIFA konseyinin bir parçası olmasının harika bir şey olduğunu düşünüyorum."

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Anlatımın değiştirilmesi

Johansen'in Sierra Leone Federasyon Başkanı olduğu sekiz yıl boyunca hiç seçim yapılmadı ve kendisi de bunun alışılmadık derecede uzun bir süre olduğunu kabul ediyor.

Ancak Johansen'e göre, "federasyonumuzun işlevsiz davranışları ve görev alanına yapılan tüm müdahaleler" ile Ebola ve pandemi gibi önemli sağlık tehlikeleri nedeniyle federasyon seçimlerinin yakında yapılması gerekiyor.

FIFA'da Başkan Gianni Infantino ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini söyleyen Johansen, Infantino'nun Afrika'ya olan tutkusunu ve küresel spor için kendisiyle paylaştığı vizyonunu takdir ediyor.

Infantino da kısa bir süre önce bir müttefiki olan Patrice Motsepe'nin CAF Başkanı olarak Afrika futbolunun en üst düzey görevini kazanmasına yardımcı olduğu için eleştirilere maruz kalmıştı.

Johansen, "FIFA'nın bu zorlu süreç boyunca benim yanımda durduğu bir gerçek," diyor. "Daha adil bir cinsiyet ya da daha zayıf bir varlık olduğum için ya da 2013'te bir gündemle geldiğim gerçeğinden başka kötü bir şey için değil.

"Bu gündem yolsuzlukla mücadele etmek, anlatıyı değiştirmek, disiplini aşılamak ve her neyse ona olan sadakati kökleştirmekti. Bununla mücadele etmek ve daha temiz, daha iyi, daha sağlıklı bir futbol ortaya çıkarmak için yola çıkmıştım. Gianni Infantino'da da bunu görüyorum.

"Değişim için bir gündemle ve pek çok zorlukla geldi. Bu yüzden ortak vizyonlarımız var. Bu yüzden benim mücadelemi desteklediğini düşünüyorum. O buna inandı, ben de onun ve FIFA ekibinin mücadelesine kesinlikle inanıyorum ve bu anlatıyı değiştirmek ve futbolu iyilik için daha yüksek bir ses haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Motsepe'nin seçildiği dönemde Afrika futbolunun geleceğini tartışan FIFA Başkanı, "Daha önce de söyledim ve yine söylüyorum. Afrika futbolunu geliştirmenin gerekli olduğunu söylemeyi bırakmalıyız. Mesele Afrika futbolunu dünya futbolunun zirvesine taşımaktır."

Infantino ve Motsepe 5 Mayıs'ta Sierra Leone'yi ziyaret edecek. Bu, mevcut FIFA ve CAF başkanlarının Afrika ülkesini aynı anda ziyaret ettikleri ilk ziyaret olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com