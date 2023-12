Selena Gomez 'Only Murders in the Building'in dönüşünde parlıyor

Dünya üzerindeki yaşam bugünlerde biraz kontrolden çıkmış görünüyor.

Ancak yaz mevsimindeyiz ve ben kendi adıma mevsime ayak uydurmayı planlıyorum.

Bu da pek çok şey demek; örneğin dışarıda durulamayacak kadar sıcak ve bunaltıcı havalarda, güneşin çağırdığı kadar çok yayın içeriğinin tadını çıkarmak da buna dahil.

İzlenecek üç şey

'Binada Sadece Cinayetler' 2. Sezon

Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in kaçırılmaması gereken bir TV dizisi yapacağına asla bahse girmezdim ama bunu başardılar.

"Only Murders in the Building" ikinci sezonuyla geri döndü ve Gomez bu kez gerçekten parlıyor.

Üç gerçek suç tutkununu konu alan bu diziyi çok sevdiğimi zaten biliyordunuz. Bu kez üç komşu kendilerini bir cinayete karışmış halde buluyor. Gizem için gelin ve gülmek için kalın.

Kesinlikle ilk sezonla ve tüm New York City emlak pornosuyla başlayın.

"Only Murders in the Building "in ikinci sezonunun ilk bölümleri Hulu'da yayınlanıyor.

"Ghislaine Maxwell Kimdir?

Starz'ın yeni belgeseli, merhum finansçı Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar kurbanlarının birçoğuna bakıcılık yapmaktan suçlu bulunan İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell'in yolculuğunun izini sürüyor.

Maxwell özgürlüğü için savaşmaya ve masumiyetini korumaya devam ediyor.

Üç bölümden oluşan belgesel Starz kanalında yayınlanıyor.

'Stranger Things' 4. Sezon 2. Bölüm

"Stranger Things "in son sezonu hakkında, kalan bölümlerin Netflix'te yayınlanmaya başlaması dışında söylenecek fazla bir şey yok.

Karanlık, yoğun ve sizin türünüz olmasa bile dizinin gücünü inkar etmek zor.

Dördüncü sezonun son iki bölümü Cuma günü yayınlandı.

Dinlemeniz gereken iki şey

Film zaten çok başarılı, o halde neden bu sevgiyi film müziğine de taşımayalım?

"Top Gun: Maverick" bence mükemmel bir devam filmi. Film müziği albümü, Kenny Loggins'in "Danger Zone" şarkısı gibi orijinal filmden şarkıların ve Lady Gaga'nın "Hold My Hand" şarkısı gibi yeni bestelerin sağlam bir karışımı.

Eğlenceli bir bilgi: Loggins "Top Gun "ın devam filminde yer almayan hit şarkısının güncellenmiş bir versiyonunu yaptığını söyledi.

Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte, "'Danger Zone'u seyirciyi saracak bir 5.0 versiyonu yapmak için yeniden kaydettim " dedi. "Ama Tom Cruise gerçekten de orijinal versiyonu, orijinal hissi canlandırmak istedi. Bu yüzden uzun vadede eski parçanın geri geldiği ortaya çıktı."

Film müziği şimdi çıktı.

Film müziklerinden devam edelim, olur mu?

Geçen hafta da söylediğim gibi, Baz Luhrmann'ın "Elvis" filmine bayıldım, bayıldım, bayıldım ve aynı şey soundtrack için de geçerli.

Sadece Elvis Presley'nin hit şarkıları değil, Doja Cat, Jazmine Sullivan ve Chris Isaak ile Stevie Nicks gibi çağdaş sanatçıların şarkıları da var. Filmin yıldızı Austin Butler orijinal Presley melodilerinden bazılarını seslendirdi - ve onları başardı.

Albüm şu anda çıktı.

Hakkında konuşulacak bir şey

2022'de hala ilkleri kutluyor olmamızla ilgili bir şeyler hissediyorum.

Yine de kutlayacağız, çünkü bunu hak ediyor.

"The Young and the Restless" dizisinin yıldızı Mishael Morgan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde bir gündüz dizisinde üstün başrol performansı kazanan ilk siyahi oyuncu oldu.

Dizide Amanda Sinclair'i canlandıran Morgan, kabul konuşmasında Karayipler'de "küçük bir adada doğduğunu" belirtti.

"Solda, sağda ve merkezde cam tavanları kırıyoruz ve ben bir araç olduğum ve bu anı yaşadığım için çok onurluyum" dedi. "Ve bu, bugün orada olan ve dünyaya eşitlik ve birlik denen bu şeyi birlikte yapabileceğimizi ve yapacağımızı kanıtlayan herkes sayesinde oldu."

Bunu kesinlikle yapalım... birlikte.

Yudumlanacak bir şey

Yıldızlar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade kararını bozmasıyla ilgili duygularını ifade etmek için seslerini kullanıyorlar.

Aralarında Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers ve Kendrick Lamar 'ın da bulunduğu pek çok sanatçı kürtaj haklarını destekliyor.

Ünlüler vatandaş olarak fikirlerini beyan etme haklarını kullandıklarında sık sık olduğu gibi "kapa çeneni ve şarkı söyle/oyna/oynarsın" diyenleri işaret edin.

Ancak bu durumda Hollywood, Roe v. Wade'in değiştirilmesine karşı çıkan Amerikalıların büyük çoğunluğunu temsil ediyor.

Bugünkü bültende neleri beğendiniz? Neyi kaçırdık? [email protected] adresine uğrayın ve merhaba deyin!

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com