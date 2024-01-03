Selena Gomez içinde sadece 'bir albüm' daha kalmış olabileceğini söyledi

Gomez, "Smartless" podcast'inin Pazartesi günkü bölümünde "İçimde bir albüm daha varmış gibi hissediyorum," dedi.

"Yaşım ilerledikçe daha çok bir şey bulup ona yerleşmek istiyorum," diye devam eden Gomez, ideal olarak odaklanmak istediği şeyin aktörlük kariyeri olduğunu da sözlerine ekledi.

Gomez küçük yaşlardan itibaren gözünü "ciddi bir oyuncu" olmaya diktiğini söyledi. Müzik kariyeri, 2000'li yılların sonlarında Disney Channel'da "Wizards of Waverly Place" adlı sitcom'da oynadığı sırada Disney'in bir albüm yapması için ona yaklaşmasıyla başladı.

"Bunun eğlenceli olacağını ve her şeyden çok keyif aldığım bir hobi olacağını düşündüm," diyor. "Oyuncu olmak istiyordum. Tam zamanlı bir şarkıcı olmayı hiç düşünmemiştim ama görünüşe göre bu hobi başka bir şeye dönüştü."

Gomez 2013'ten bu yana üç stüdyo albümü yayınladı ve bunların arasında "Come & Get It", "Same Old Love" ve "Lose You to Love Me" gibi hitler yer alıyor. İspanyolca EP'si "Revelación" ile 2022 yılında en iyi Latin pop albümü dalında iki Grammy ödülünden ilkini kazandı. Geçen yılın sonlarında son single'ı "Single Soon "u yayınladı.

"Wizards" sayesinde erken bir gençlik ikonu olan Gomez, şu anda Martin Short ve Steve Martin ile birlikte eleştirmenlerce beğenilen Hulu dizisi "Only Murders in the Building "de rol alıyor ve "Spring Breakers" ve "A Rainy Day in New York" gibi çeşitli filmlerde yer aldı.

Pazartesi günkü podcast bölümünde, müzik ve oyunculuk kariyeri arasında gidip gelmenin Gomez'e zarar verdiğini, bunun da kısmen 2022 tarihli belgesel dizisi "Selena Gomez: My Mind & Me "de açıkça bahsettiği zihinsel sağlık sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Kendisini müzik ve oyunculuk arasında bir seçim yapmaya zorlayan hiçbir şey olmadığını kabul etse de, gelecekte bir seçimin yaklaşmakta olabileceğini itiraf etti.

"Sakinleşmek isteyeceğim çünkü yoruldum," dedi.

Gomez, müzik ve oyunculuk uğraşlarının yanı sıra 2020'de podcast'te "en büyük hediye" olarak nitelendirdiği kozmetik şirketi Rare Beauty 'yi kurdu.

"Covid sırasında başlattım ve birdenbire yükseldi ve daha fazla minnettar olamazdım" diye ekledi. "Gerçekten gurur duyuyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com