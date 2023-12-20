Sekiz yaşındaki satranç 'fenomeni' Avrupa Hızlı ve Blitz Şampiyonası'nda kadınlar birincilik ödülünü kazandı

Chess.com'a göre"süper yetenekli" Bodhana Sivanandan, 48 büyükusta (GM) ve 50 uluslararası usta (IM) dahil 555 oyuncunun katıldığı 13 turluk Blitz yarışmasında 8.5/13 puan alarak Cumartesi günü Hırvatistan'ın başkentinde kadınlar birincilik ödülünü aldı.

Chess.com'un haberine göre Sivanandan bir IM ve bir FIDE Ustasını (FM) yenerek toplamda 8,5 puanla 73. sırada yer aldı ve birçok GM ve ustanın önünde 2316 puanlık bir performans sergiledi.

BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Sivanandan, "Kazanmak için her zaman elimden geleni yapıyorum; bazen oluyor, bazen de olmuyor.

"Avrupa Blitz'de birinci olduğumda kendimle çok gurur duydum."

Sondan bir önceki turda, uluslararası usta ve İngiltere'nin kadın antrenörü Lorin D'Costa'yı yendi. 39 yaşındaki D'Costa kendisinden 10 yaş büyük.

Sivanandan'ın performansı, onu bir "fenomen" olarak nitelendiren Rumen IM Irina Bulmaga da dahil olmak üzere birçok elit oyuncunun dikkatini çekti.

"Avrupa Blitz Şampiyonası'nın son turunda 8,5p/ 13 puanla berabere kalan 8 yaşındaki Bodhana, benim ve bir grup diğer deneyimli oyuncunun önünde kadınlar arasında 1.'lik ödülünü kazanarak inanılmaz bir sonuç elde etti! O ne büyük bir fenomen!" Bulmaga eski adı Twitter olan X'te yazdı.

Bu arada İngiltere Satranç Federasyonu da Sivanandan'ı tebrik ederek X'e şunları yazdı: "Aferin Bodhana. Müthiş bir performans."

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Kaynak: edition.cnn.com