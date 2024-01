Seçimlere iki hafta kala, DeSantis-Haley çekişmesi yayınlara hakim olurken, Trump önde giden aday statüsünü koruyor

Daha ziyade, Florida Valisi Ron DeSantis'in başkanlık kampanyasına saldıran siyasi bir reklamdı ve DeSantis daha sonra bara girerek Iowalıları bu tanımın uygun olmadığına ikna etmeyi umuyordu.

Guinness'ten bir yudum aldıktan sonra bir adama "Bunu başaracağız" dedi.

Iowa seçimlerine iki hafta kala, buradaki yayınlar eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley 'in müttefiklerinin DeSantis'e saldıran reklamlarıyla dolu. Nitekim DeSantis bardan çıktıktan sonra, Florida valisini destekleyen bir süper PAC tarafından finanse edilen ve Haley'e "Hilekar Nikki" diyen bir reklam yayınlandı; bu da yarış kızıştıkça ikilinin nasıl acımasızca birbirlerinin peşine düştüklerinin bir temsili.

Ancak Citrus Bowl yayını sırasında bir kez bile yarışın önde giden ismi Donald Trump 'ı hedef alan bir reklam yayınlanmadı ki bu da bu başkanlık dönemindeki reklam savaşlarının yinelenen bir teması. Eski başkan, Cumhuriyetçileri etkilemek için harcanan milyonlarca doların nadiren öznesi olduğu gibi, son zamanlarda kampanya yolundaki rakiplerinin de odak noktası değil.

Cumhuriyetçi başkan aday adayları Iowalılara yönelik kapanış konuşmalarını hazırlarken, bu dinamiklerin 15 Ocak'taki önseçimlerden önce değişeceğine dair çok az işaret verdiler. Ve 2023'te Trump'ın tartışmasız alternatifi olarak ortaya çıkmayı başaramayan Trump'ın 2024'teki rakiplerinin başarısı şimdi diğerlerini hızla resmin dışına itmeye bağlı.

Trump erken aday belirleme eyaletlerindeki etkinliklerini artırdı ve yıl sonuna doğru Iowa'da bir ay içinde dört etkinlik düzenledi.

Eski bir başkan olarak göze çarpan varlığı ve devam eden yasal sorunları son başkanlık kampanyasını gölgede bıraktı. İlk aday belirleme yarışında göstereceği üstün performans, Trump'ın hızlı bir zafer kazanmasına giden yolda ilk domino taşı olabilir. Ancak en iyimser tahminler bile Cumhuriyetçilerin Trump'ın ileride partiyi temsil edip etmeyeceği konusunda bölünmüş olduğunu gösteriyor. 2016'da Iowa'yı kazanamamasının ardından hazırlıksız yakalanmak istemeyen Trump'ın kampanyası son aylarda eyalette 2.000'e yakın gönüllüyü işe almaya ve eğitmeye odaklandı.

Sahanın geri kalanı, adaylığına yönelik artan meydan okumalar karşısında eski başkanı savunmanın, yeni bir adaya geçmeyi düşünen ancak buna kararlı olmayan Cumhuriyetçileri üzme riskini almaktan daha iyi olduğunu hesaplamaya devam ediyor. Hem DeSantis ve Haley hem de girişimci Vivek Ramaswamy, Maine'in Demokrat eyalet sekreterinin geçen hafta Trump'ı oy pusulasından çıkarmasının ardından Trump'ı savundular. Son günlerde, Beyaz Saray'a seçilmeleri halinde hakkında dört suç iddianamesi bulunan Trump'ı affedeceklerini de açıkça ifade ettiler.

Iowa'da muhafazakar bir radyo sunucusu olan ve popüler programında GOP adaylarının çoğuyla röportaj yapan Jeff Angelo, "Tek yaptıkları birbirlerinin momentumunu yemek ve Trump bundan zarar görmedi" dedi. "Neredeyse tüm zamanlarını birbirlerine yumruk atarak geçirdiler ve Trump'a bir tüyle dokunuyorlar. Bu 2016'dakiyle tamamen aynı sorun."

Bu farklı muamelenin örnekleri Aralık ayının son günlerinde bolca görüldü.

Haley'in New Hampshire 'daki bir belediye binasında köleliğin Amerika'nın İç Savaşı'nı ateşlemedeki rolünü kabul etmekte başarısız olmasının ardından DeSantis günlerce ona acımasızca saldırdı ve "primetime için hazır olmadığını" ilan ederken kampanyası da bu gafla ilgili her olumsuz manşeti patlattı. Ancak Aralık ayının başlarında, Trump belgesiz göçmenleri tanımlamak için Beyaz üstünlükçülerin dilini ödünç aldığında, daha sakin bir DeSantis karanlık söylemi "taktiksel bir hata" olarak tanımladı.

Benzer şekilde Haley, DeSantis'i kendi başkanlık hedeflerini kurtarmak için sicili hakkında yalan söylemekle suçladı ve müttefikleri düzenli olarak DeSantis'in siyasi operasyonunu çevreleyen kargaşayla dalga geçti. Ancak Trump'ın aday adayı olup olmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermeyi defalarca reddetti ve Trump'a yönelik eleştirileri çok daha sessiz kaldı.

DeSantis ve Haley Perşembe günü CNN'in ev sahipliğinde arka arkaya düzenlenecek belediye toplantılarına katılacaklar ve Iowa Cumhuriyetçileri parti seçimlerine gitmeden önce bir kez daha tartışacaklar. Trump ise beşinci kez münazara sahnesine çıkmaktan kaçınacak ve rakiplerinin kapışmasına izin vermekle yetinecek. Eski başkan Cumartesi günü eyalette iki miting düzenleyecek.

Bu çıkmazın rahatsız edici gerçekliği, adaylığını GOP aday belirleme takvimindeki ilk eyalet olan Iowa'da güçlü bir gösteriye dayandıran DeSantis için daha acil bir zorluk. Iowa'daki saha operasyonunu inşa eden ve reklam için 40 milyon dolardan fazla harcayan ancak son haftalarda liderlikten kitlesel bir göç yaşayan Never Back Down adlı süper PAC'ın belirsiz durumu çabalarını daha da zorlaştırıyor.

DeSantis'e sadık olanlar kontrolü ele aldı ve ekibine yakın ikinci bir destekçi süper PAC şu anda Iowa'da Haley'e saldıran reklamlar yayınlıyor, ancak danışmanları stratejideki değişimin Haley'in eyaletteki ivmesini yavaşlatmak için çok geç olduğundan ve bir zamanlar düşünülemez olan üçüncü sırada bitirmenin aniden düşünmek zorunda kaldıkları bir senaryo olduğundan endişe ediyor. Bu arada, önseçimlerin yapıldığı gün Trump'ın önünü kesmekle görevli saha operasyonu, onu yaratan deneyimli ajanlar olmadan ilerliyor.

Bu durum DeSantis'in en yakın müttefiklerinden bazılarının cevaplar aramasına neden oldu. Iowa'da muhafazakar bir radyo sunucusu olan ve on yıllardır eyaletteki geçmiş Cumhuriyetçi başkanlık kampanyalarıyla yakından çalışan Steve Deace, DeSantis'in saha oyununa güvenmeye devam ettiğini ve etkinliklerde önceki başarılı adaylarla eşit enerji gördüğünü söyledi. Ancak Cumhuriyetçilerin Trump'ı geride bırakmaya hazır olmayabileceğini de kabul etti.

Seçimlerden önceki ay Des Moines Register anketinde çift haneli farkla önde giden hiçbir aday daha sonra kaybetmedi. Gazetenin Aralık ayında yaptığı ankette Trump 30 puandan fazla farkla öndeydi.

Deace, "Her anketin bir aldatmaca olduğuna inanmakta zorlanıyorum ama sahada (Trump'ın) 30 puan önde olduğunu gösteren hiçbir şey görmüyorum" dedi. "Nikki Haley'nin bahçe tabelasının neye benzediğini hiç görmedim ve seçimlere iki hafta kaldı. Bu şimdiye kadar karşılaştığım en garip döngü."

Trump ve müttefikleri 2023'ün son günlerini destekçilerini, kendisinin açık ara önde olduğunu gösteren veriler karşısında rehavete kapılmamaları yönünde teşvik ederek geçirdi.

"Trump'ın danışmanı Susie Wiles yakın zamanda New Hampshire'da düzenlenen bir mitingden önce yaptığı açıklamada "Bu, seçim sonuçlarının böyle olacağı anlamına gelmiyor. "İşte bu yüzden önce önseçim yapmak bazı açılardan iyi bir şey çünkü önseçimden daha zor olduğunu iddia edebilirim. Bakalım neler olacak."

Bu koşullar karşısında DeSantis, ivme kazanma umuduyla güçlü bir program sürdürdü. Çarşamba günü için dört, Perşembe günkü belediye binasının ardından da bu hafta sonu için daha fazla miting planlıyor.

DeSantis, Never Back Down tarafından düzenlenen yılsonu kutlamasında destekçilerine ve gönüllülere "Tek yapmamız gereken çok çalışmak" dedi. "Bu ön seçimde benim görüşüme göre Donald Trump kendi meseleleri üzerinden, Nikki Haley ise bağışçılarının meseleleri üzerinden yarışıyor. Ben ise sizin sorunlarınız için yarışan tek adayım."

Bu arada Haley ve müttefikleri, zafer kazanmak için Iowa'dan en fazla delegeyle çıkması gerektiğine inanmıyor. Anketler, Perşembe günkü belediye binasına kadar olan günleri geçireceği bir sonraki eyalet olan New Hampshire'da onu sürekli olarak ikinci sırada gösteriyor. Iowa Soya Birliği'nin eski başkanlarından ve Haley'in destekçilerinden Ray Gaesser, Iowa'da gösterilecek güçlü bir performansın bir sonraki tura güç katacağını söyledi.

Gaesser, Haley'in doğru zamanda zirve yaptığını düşündüğünü ve "insanların inanabilecekleri, istikrarlı bir tavrı olan ve aynı zamanda insanlara isim takmayan birini istedikleri" siyasi iklimden yararlanabileceğini söyledi.

"Şu anda Iowa'daki Cumhuriyetçi tabanı gerçekten sorguluyorum" diye ekledi. "Sadece güçlü bir ilgi görmüyorum."

Iowa Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Dave Peterson, Iowa Cumhuriyetçileri arasında yapılan anketlerin 2020'de Demokratlara kıyasla seçimlere katılmaya yönelik ilginin azaldığını göstermeye devam ettiğini söyledi.

Tecrübeli Iowa gözlemcileri ve kampanyaların kendileri Iowa seçimlerinin öngörülemez olduğunu belirtmekte gecikmiyor. Katılım zamansız bir kar fırtınasına bağlı olarak değişebilir ve bir adayın ya da istisnai bir saha oyununun geç gelen bir dalgalanmasını, parti üyelerine yönelik anketlerde ölçmek zordur.

Tüm adaylar güçlü saha operasyonlarına sahip olduklarını iddia ettiler. Trump'ın danışmanları, kampanyasının 2016'daki dağınık ekibine kıyasla çok daha organize olduğunu söylüyor. Never Back Down'ın 100'den fazla ücretli çalışanı, bu bahar eyalete geldiğinden beri DeSantis adına 800.000'den fazla kez kapı çaldı. İyi finanse edilen muhafazakar örgüt Americans for Prosperity de Iowa'da Haley için on birinci saatte bir girişimde bulundu.

Peterson ise şüpheci. Peterson 2015'te seçim öncesi kampanyalardan gelen posta bombardımanına tutulduğunu ve adaylardan -özellikle de nihai kazanan Senatör Ted Cruz'dan- düzenli olarak telefon aldığını söyledi. Çok daha fazla el ilanı vardı ve çok daha fazla kapı çalınıyordu.

Bu kez telefonlarının - sabit hattı da dahil olmak üzere - sessiz olduğunu ve adaylardan çok az posta geldiğini söyledi.

Bu çabaların Trump destekçilerini yarışın bu son döneminde harekete geçirebileceğine dair herhangi bir işaret de olmadığını söyledi.

Peterson'ın ifadesiyle: "Şimdiye kadar Trump'ı desteklemiş birini fikrini değiştirmeye ne ikna edebilir?"

Kaynak: edition.cnn.com