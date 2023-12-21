'Sebep olduğum üzüntü için özür dilerim': Romelu Lukaku kışkırtıcı röportajı için özür diledi

Aralık ayında kaydedilen ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan röportajda Lukaku, Londra kulübündeki mevcut durumundan "mutlu olmadığını" ve baş antrenör Thomas Tuchel'in kullanmaya karar verdiği sistemden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Belçikalı forvet ayrıca bir gün Inter Milan'a dönmek istediğini söyleyerek Chelsea taraftarları arasında yaygın bir öfkeye neden oldu.

Lukaku niyetinin bu olmadığında ısrar etti ancak taraftarların hayal kırıklıklarını "tamamen" anladığını söyledi.

Chelsea TV'ye verdiği demeçte "Sebep olduğum üzüntü için özür dilerim" dedi. "Sizler benim kulüple olan bağımı biliyorsunuz ve üzgün olmanızı tamamen anlıyorum.

"Mesajımda çok daha açık olmalıydım. Röportaj Inter taraftarlarına veda etmekle ilgiliydi ve [Chelsea] taraftarlarına, takım arkadaşlarıma, kulübe ve menajere saygısızlık etmekle ilgili değildi.

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"Beni buraya getirmek için çok çaba sarf ettiler ve ben de geri dönmek istedim. Ayrıldığımdan beri bir görevdeydim, bu yüzden taraftarların hayal kırıklığını tamamen anlıyorum, ancak şimdi, bağlılığımı %100 gösterdiğimden emin olmak bana bağlı."

Lukaku, kulüp rekoru olan 97.5 milyon £ [132 milyon $] karşılığında Chelsea'ye döndüğünden beri 18 maçta yedi gol attı ancak her zaman ilk on birde kendine yer bulamadı.

Tuchel, Sky Italia röportajının yayınlanmasının ardından Liverpool'a karşı oynanacak dev Premier Lig maçı için Lukaku'yu kadrodan tamamen çıkardı ve Salı günkü basın toplantısında da ceza alacağını söyledi.

Tuchel gazetecilere yaptığı açıklamada "Bazı disiplin cezaları olacak ve o da bunu kabul edecek" dedi. "Bu küçük bir şey değil, en büyük şey de değil ve geri dönüşü imkansız kılmıyor. Kesinlikle yapmaz.

"Ama bir şeyler oldu ve ceza alacak - bunu kabul etmesi gerekiyor."

Lukaku, Salı günü Tottenham'a karşı oynanacak Carabao Kupası yarı final ilk ayağı için kadroya geri dönecek ve Tuchel forvetin "pisliği temizleme sorumluluğunu hissettiğini" söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com