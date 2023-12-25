Sébastien Haller: Ajax forvetinin milliyeti ve teknik direktör Erik ten Hag'ın etkisi üzerine

Paris'in güneyindeki bir banliyöde, Fransız bir baba ve Fildişili bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Haller, 2011'deki FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 'nda Fransa'yı temsil etmişti.

Ancak Kasım 2020'de, 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme turları öncesinde Fildişi Sahili kapısını çaldı.

Fransa'nın üst düzey kadrosuna seçilemeyen Haller, Fildişi Sahili için oynamaya karar verdi ve Filler'in formasını giymenin bir onur olduğunu söyledi.

Ancak son iki sezonda Ajax'ta gol krallığındaki hızlı yükselişinin ardından bazıları Haller'in kararından pişmanlık duyup duymadığını sorguladı.

Haller Fransa'da Karim Benzema ve N'golo Kante gibi isimlerle birlikte oynama fırsatını kaçıracak ancak 27 yaşındaki Haller hangi ülkeyi temsil edeceğine karar vermenin "gerçekten kişisel bir karar" olduğunu ve "göründüğünden daha karmaşık" olduğunu açıkladı.

"Bence bu sadece nerede doğduğunuzla ilgili değil, aynı zamanda nasıl hissettiğinizle de ilgili ... Elbette benim için her iki ülke de kültürümün bir parçası olması açısından çok önemliydi. Bu yüzden sadece birini seçmemi istemek aptallık olur," dedi Haller CNN Sport'tan Darren Lewis'e.

"Benim için her iki ülke de önemli ve sanki bir parçanızı seçmeniz gerekiyormuş gibi ... Ayrıca bunun sadece futbolla ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor ve hayatımın bir döneminde bir seçim yapmak istedim ve Fildişi Sahili seçimi bana en uygunu gibi geldi."

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Uluslararası ikilem

Eylül 2020'de, Haller'in Fildişi Sahili'ne çağrılmasından sadece bir ay önce, FIFA Kongresi o yıl milli takımlara uygunluk kurallarını değiştirmek için oy kullandı.

Bu, oyuncuların artık tek bir altyapı maçına bağlı olarak bir milli takıma bağlı olmadıkları ve uygun olmaları halinde milli takım değiştirebilecekleri anlamına geliyordu.

Fildişili takım arkadaşı Wilfried Zaha - dört yaşından beri İngiltere'de büyümüş ve 2012'de İngiltere'yi iki müsabaka dışı maçta temsil etmişti - benzer şekilde, dört yıl boyunca Üç Aslan için oynamadıktan sonra 2017 AFCON'da Filleri temsil etmeyi seçti.

Haller Fildişili ilk maçına Kasım 2020'de Madagaskar'a karşı oynanan AFCON eleme maçında çıktı ve 2-1'lik galibiyette maç kazandıran golü attı.

Kamerun'daki turnuva sırasında Ajax'lı forvet, Arsenal'den Nicolas Pépé ve PSV Eindhoven'dan Ibrahim Sangaré ile birlikte Fildişi Sahili'nin en golcü oyuncuları oldu.

Nihayetinde Filler 16. turda Mısır'a penaltılarla elendi.

Takım ayrıca Kamerun'a 1-0 yenilerek 2022 Katar Dünya Kupası elemelerini de kaçırdı ancak Haller ülkesinin diğer Afrika ülkeleriyle birlikte büyük bir turnuvayı kazanmaya yaklaştığını düşünüyor.

Haller, "Oyuncuların kalitesi açısından çok fazla kalite var ama Avrupa'da koşullar gerçekten farklı" dedi.

"Maçlara nasıl hazırlandığınız, seyahat, saha, otel, taraftarlar, stadyum. Her şey farklı, bu yüzden uyum sağlamanız gerekiyor."

Kaleyi bulmak Haller için son zamanlarda bir sorun olmadı. Ajax formasıyla ligde 24 maçta 20 gol attı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde 11 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Ayrıca bu yılki turnuvada en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda ve kısa bir süre önce Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.

Ancak golcülüğünün yükselişi bir gecede gerçekleşmedi.

Formuna geri döndü

Haller, 2019 yılında 45 milyon £ (59 milyon $) gibi kulüp rekoru bir ücret karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Premier Lig ekibi West Ham United'a katıldı ancak Hammers'ta sadece iki sezon geçirdi.

West Ham'daki döneminin neden planlandığı gibi gitmediği sorulduğunda Haller, kulüpten "sinir bozucu" ayrılışının nedenleri olarak yanlış zamanlama, farklı bir oyun tarzı ve kondisyonu gösterdi.

Ancak Utrecht'teki eski antrenörü Erik ten Hag ile Ajax'ta yeniden bir araya gelmesi, yeni bir yaşam serüveniyle sonuçlandı.

"Ajax'a gelmemde onun payı çok büyük çünkü tabii ki onu iyi tanıyorum. Neler yapabildiğini ve beni nasıl kullanmak istediğini biliyorum" dedi Haller.

"Taktiksel olarak ne kadar iyi olduğunu biliyorum, rakipler hakkında her zaman iyi bir görüşü vardır. Bu yüzden oyun sırasında başarılı olmamız için bize anahtarları veriyor."

Grup aşamasındaki altı maçını da kazanan Ajax, bu ayın başında son 16 turunun ikinci ayağında Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini kıl payı kaçırdı.

Ten Hag'ın ülke içindeki başarısının, Premier Lig kulübünün kalıcı bir menajer arayışında olan Manchester United ile resmi bir görüşme yapmasını sağladığı bildirildi.

Haller'e Ajax oyuncularının teknik direktörlerini kalması için ikna etmeye çalışıp çalışmadıkları ya da Premier Lig'in cazibesini anlayıp anlamadıkları soruldu.

"Elbette, sanırım hepimiz anlıyoruz. Bence ne istediğini seçmek koça kalmış, biz sadece onun oyuncularıyız," dedi Haller.

"Bana yaptıkları için minnettarım ve umarım kendisi için en iyi kararı verir."

"[Ten Hag] zeki biri, güçlü yönlerinin yanı sıra zayıf yönlerini de biliyor, bu yüzden her gün daha iyi olmaya çalıştığını düşünüyorum.

"Ama evet, her soyunma odasının farklı olduğunu, her takımın farklı olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla sahip olduğunuz soyunma odasına [bağlı olarak] biraz farklı davranmanız gerekir.

"Yani belki bugün sahip olduğu özellikler başka bir yerde zayıflık olabilir. O yüzden bakalım, nasıl [yapacağını] göreceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com