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Sebastien Buemi Berlin'de kazandığı zaferin ardından Formula E şampiyonluğunu sonuna kadar götürdü

Sebastien Buemi'nin Cumartesi günü Berlin ePrix'sinde damalı bayrağı görmesinin ardından Formula E Dünya Şampiyonası heyecan verici bir final hafta sonuna hazırlanıyor.

 and  Carmen Simpson
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Renault e.Dams sürücüsü Sebastien Buemi Cumartesi günü Berlin ePrix'sini domine etti..aussiedlerbote.de
Renault e.Dams sürücüsü Sebastien Buemi Cumartesi günü Berlin ePrix'sini domine etti..aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Sebastien Buemi Berlin'de kazandığı zaferin ardından Formula E şampiyonluğunu sonuna kadar götürdü

İsviçreli sürücü Berlin yarışını kazanarak Lucas di Grassi ile arasındaki puan farkını bire indirdi

Sonuçlar Temmuz başında Londra'da yapılacak heyecan verici son yarış hafta sonunu hazırlıyor

Formula E Dünya Şampiyonası, Sebastien Buemi'nin Cumartesi günü Berlin ePrix'sinde damalı bayrağı almasının ardından heyecan verici bir final hafta sonuna hazırlanıyor.

İsviçreli sürücü Renault e.Dams aracıyla Almanya'nın başkentinin sokaklarında zafere ulaşarak şampiyona lideri Lucas di Grassi ile arasındaki farkı tek puana indirdi.

Abt Schaeffler sürücüsü di Grassi sıralama turlarında yaşadığı hayal kırıklığının ardından yarışa sekizinci sırada başladı ancak yarışta güçlü bir şekilde geri dönerek takım arkadaşı Daniel Abt'ın bir sıra gerisinde üçüncü oldu.

Memleketi ePrix'de ikinci sırayı elde eden Abt takım telsizinden sevinçle kükredi.

"Bugün inanılmazdı!" Abt aracından indikten sonra şunları söyledi. "Buradaki tüm insanlar çok fazla destek verdi."

Pistin ve pit şeridinin bir bölümünü oluşturan Karl Marx Allee de dahil olmak üzere yarışın en ünlü caddelerinden bazılarında hızlanmasını izlemek için tribünleri tıklım tıklım dolduran bir kalabalık vardı.

Buemi ilk virajda DS Virgin Racing pilotu Jean-Eric Vergne'i geçerek starttan itibaren yarışın patronu oldu.

Fransız pilot ikinci turda liderliği tekrar ele geçirirken, Buemi altıncı turda akıllıca bir sollama hamlesiyle karşılık verdi ve bir daha arkasına bakmadı.

Her iki Abt Schaeffler pilotu da Buemi'yi kovalamaya çalışırken Vergne beşinci sıraya gerilerken, Renault takım arkadaşı Nico Prost yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Ev sahibi pilotlar için iyi bir gün, Mönchengladbach'tan gelen Mahindra Racing pilotu Nick Heidfeld tarafından tamamlandı.

39 yaşındaki pilot sıralama turlarında lastik basıncı ihlali yaptığı için gridde arka sıralara düştü ancak finişte yedinci sıraya yükseldi.

Sezon, Temmuz ayının ilk hafta sonunda Londra'da, Battersea Park çevresinde art arda iki gün boyunca yapılacak yarışlarla sona erecek.

DAHA FAZLASI: 'Bence bizim yarışlarımız F1'den daha eğlenceli'

Bu yılki Formula E dünya şampiyonasının sekizinci turu bu hafta sonu Berlin'de gerçekleşiyor.
Daha önce Tempelhof Havaalanı'nda düzenlenen etkinlik, artık Almanya'nın başkentinin Mitte bölgesindeki Strausberger Platz boyunca uzanan yepyeni bir pistte gerçekleştirilecek.
2 kilometrelik pistte 11 dönüş bulunmaktadır.
Tarihi Alexander Platz ve TV kulesi göz alıcı bir fon oluşturmaktadır.
ABT Schaeffler ekibi Cumartesi günkü yarış için araçlarını hazırlıyor. Alman ekip Berlin'de kendi topraklarında iyi bir sonuç almayı umuyor.
Geçen sezonki yarışı pistte Lucas di Grassi (C) kazanmış, ancak teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edilerek zafer Jerome D'Ambrosio'ya (L) verilmişti.
Di Grassi bu sezon Long Beach ve Paris'te arka arkaya yarışlar kazanarak iyi bir form yakaladı.
Sebastien Buemi Berlin ePrix pistinde poz veriyor. Renault e.Dams takımı adına yarışan İsviçreli pilot, sürücüler şampiyonasında di Grassi'nin 11 puan gerisinde yer alıyor.
Mahindra Racing'den Nick Heidfeld Cuma günü pistte rahatlıyor.
Formula 1'de 12 sezon geçiren Alman pilot, pist kenarındaki genç hayranları arasında popüler.
DS Virgin Racing ekibi pit garajında son hazırlıklarını yapıyor. Jean-Eric Vergne Cumartesi günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Takım arkadaşı Sam Bird sıralamada altıncı sıradan başlıyor.
ABT Schaeffler Audi Sport'tan Daniel Abt Formula E resmi web sitesine verdiği demeçte,
Agag,
Parkur ayrıca Strausberger Platz'ı da içine almaktadır.
Agag,
Ağustos 1993'te birleşme sonrası Berlin'de duvarı delip geçen bir Trabant arabasının resmi. Formula E, Cumartesi günkü yarışın elektrikli otomobiller için bir başka atılım anı olmasını umuyor.
Formula E: Berlin Şehir Merkezi elektrikli yarış serisini kucaklıyor

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Kaynak: edition.cnn.com

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