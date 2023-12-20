Öne çıkan hikayeler

Sebastien Buemi Berlin'de kazandığı zaferin ardından Formula E şampiyonluğunu sonuna kadar götürdü

İsviçreli sürücü Berlin yarışını kazanarak Lucas di Grassi ile arasındaki puan farkını bire indirdi

Sonuçlar Temmuz başında Londra'da yapılacak heyecan verici son yarış hafta sonunu hazırlıyor

Formula E Dünya Şampiyonası, Sebastien Buemi'nin Cumartesi günü Berlin ePrix'sinde damalı bayrağı almasının ardından heyecan verici bir final hafta sonuna hazırlanıyor.

İsviçreli sürücü Renault e.Dams aracıyla Almanya'nın başkentinin sokaklarında zafere ulaşarak şampiyona lideri Lucas di Grassi ile arasındaki farkı tek puana indirdi.

Abt Schaeffler sürücüsü di Grassi sıralama turlarında yaşadığı hayal kırıklığının ardından yarışa sekizinci sırada başladı ancak yarışta güçlü bir şekilde geri dönerek takım arkadaşı Daniel Abt'ın bir sıra gerisinde üçüncü oldu.

Memleketi ePrix'de ikinci sırayı elde eden Abt takım telsizinden sevinçle kükredi.

"Bugün inanılmazdı!" Abt aracından indikten sonra şunları söyledi. "Buradaki tüm insanlar çok fazla destek verdi."

Pistin ve pit şeridinin bir bölümünü oluşturan Karl Marx Allee de dahil olmak üzere yarışın en ünlü caddelerinden bazılarında hızlanmasını izlemek için tribünleri tıklım tıklım dolduran bir kalabalık vardı.

Buemi ilk virajda DS Virgin Racing pilotu Jean-Eric Vergne'i geçerek starttan itibaren yarışın patronu oldu.

Fransız pilot ikinci turda liderliği tekrar ele geçirirken, Buemi altıncı turda akıllıca bir sollama hamlesiyle karşılık verdi ve bir daha arkasına bakmadı.

Her iki Abt Schaeffler pilotu da Buemi'yi kovalamaya çalışırken Vergne beşinci sıraya gerilerken, Renault takım arkadaşı Nico Prost yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Ev sahibi pilotlar için iyi bir gün, Mönchengladbach'tan gelen Mahindra Racing pilotu Nick Heidfeld tarafından tamamlandı.

39 yaşındaki pilot sıralama turlarında lastik basıncı ihlali yaptığı için gridde arka sıralara düştü ancak finişte yedinci sıraya yükseldi.

Sezon, Temmuz ayının ilk hafta sonunda Londra'da, Battersea Park çevresinde art arda iki gün boyunca yapılacak yarışlarla sona erecek.

DAHA FAZLASI: 'Bence bizim yarışlarımız F1'den daha eğlenceli'

Formula E: Berlin Şehir Merkezi elektrikli yarış serisini kucaklıyor

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com