Sebastian Vettel iklim değişikliğinin Formula 1 işini sorgulamasına neden olduğunu söyledi

BBC'de yayınlanan ve siyasetçilerle ünlü konukları bir araya getiren Question Time programında konuşan Alman'a, "gaz tüketen" bir sporun parçası olduğu düşünüldüğünde çevre konusundaki tutumunun kendisini ikiyüzlü yapıp yapmadığı soruldu.

34 yaşındaki üç çocuk babası, "Öyle, öyle ve güldüğünüzde haklısınız," diye cevap verdi. "Her gün kendime sorduğum sorular var ve ben bir aziz değilim.

"Bazı şeyler benim kontrolümde ve bazı şeyler de değil. Araba kullanmak benim tutkum, onu seviyorum ve arabaya her adım attığımda onu seviyorum.

"Arabadan indiğimde, elbette ben de 'Bu yapmamız gereken bir şey mi, dünyayı gezmek, kaynakları boşa harcamak?" diye düşünüyorum."

Aston Martin pilotu geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Miami Grand Prix'sinden önce iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için "Miami 2060 - su altındaki ilk grand prix - Şimdi Harekete Geç ya da Sonra Yüz" sloganlı bir tişört giydi.

Vettel ayrıca çevre ve yenilenebilir enerji konularının yanı sıra insan hakları ve LGBTQ+ meseleleri hakkında da açık sözlü olmuştur.

Vettel, sürdürülebilirlik için büyük bir çaba sarf eden Formula 1'in eğlence olarak da önemli bir sosyal rol oynadığını söyledi.

"Daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm için yaptığım şeyler var. Her seferinde uçağa binmek zorunda mıyım? Hayır, arabaya binebildiğim sürece hayır," diye ekledi yıl sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek olan pilot.

Formula 1, 2030 yılına kadar net sıfır karbon ayak izine ulaşmayı ve yeni bir motorun kullanılmaya başlanacağı 2026 yılından itibaren %100 sürdürülebilir yakıtlar kullanmayı hedefliyor.

Vettel ayrıca Brexit, Ukrayna'daki savaş, Finlandiya'nın NATO'ya katılıp katılmaması, enerji bağımlılığı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Covid-19 pandemisi kısıtlamalarının ihlali nedeniyle bir "partygate" skandalına karışması konularında da görüş bildirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com