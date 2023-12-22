Seattle hastanesi, gençlere yönelik cinsiyet onaylayıcı bakım hakkında eyalet dışı soruşturma nedeniyle Teksas AG'ye meydan okuyor

Ofis, 7 Aralık'ta yaptığı başvuruda Seattle Çocuk Hastanesi tarafından tedavi edilen Teksas sakinleri ve hastaneyle "ilişkili doktorlar" hakkında "belge ve bilgi" istedi.

Dilekçede, ofisin taleplerinin özellikle "1 Ocak 2022'den günümüze kadar olan dönemde bireysel hastaların tedavisinde doktorlar tarafından kullanılan teşhisler, reçete edilen ilaçlar, laboratuvar testleri ve tedavi protokolleri hakkında bilgi" istediği belirtildi.

"Seattle Children's'ın taleplere yanıt vermesi Washington yasaları tarafından açıkça yasaklanmıştır," diyen hastanenin dilekçesi Teksas'ın Travis ilçesinde dosyalanmıştır. "Ayrıca, talepler, başka bir eyalette bakım arayan Teksas sakinlerinin potansiyel eyaletler arası ticaretini ve seyahatini araştırmaya ve engellemeye yönelik anayasaya aykırı bir girişimi temsil etmektedir" denildi. Hastane ayrıca başvuruda Teksas Başsavcılığı'nın yargı yetkisine de itiraz etti.

Bir hastane sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "Seattle Children's, Teksas Başsavcısı tarafından talep edilen kuruluşumuzdaki cinsiyet onaylayıcı bakım hizmetleriyle ilgili özel hasta bilgilerini korumak için yasal işlem başlattı. Seattle Children's, sunulan tüm sağlık hizmetleri için yasalara uymaktadır. Devam eden davalar nedeniyle şu anda daha fazla yorum yapamıyoruz."

CNN Cuma günü yorum için Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ın ofisine ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

CNN'in haberine göre, Paxton geçtiğimiz yıl çocuklara cinsiyet doğrulayıcı cerrahi prosedürler uygulanmasını ve ergenliği etkileyen ilaçların reçete edilmesini "çocuk istismarı" olarak ilan etti ve bu iddia birçok kişi tarafından trans çocuklara yönelik bir saldırı olarak görüldü.

Bunun üzerine Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin Aile ve Koruyucu Hizmetler Bakanlığı 'na "Teksas Eyaleti'nde bu istismarcı prosedürlerle ilgili bildirilen tüm vakaların hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması" talimatını verdi.

Ancak CNN'in daha önce bildirdiğine göre LGBTQ hakları savunucuları dava açtı ve bir bölge yargıcı Eylül 2022 'de, çocukları ve bu aileler eyalete dava açan gruplardan birinin parçasıysa, eyaletin cinsiyet onaylayıcı bakım sağlayan ebeveynler hakkında soruşturma yürütemeyeceğine karar verdi.

CNN'den Sara Smart bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com