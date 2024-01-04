Scottie Scheffler Jon Rahm karşısında PGA Tour Yılın Oyuncusu ödülünü korudu

Dünya 1 numarası Scheffler, 2022-23 sezonunda en az 15 FedEx Cup etkinliğinde yarışan oyuncuların %38 'inin oyunu alarak Jack Nicklaus Ödüllerini arka arkaya kazanan dördüncü oyuncu ve 2007'de Tiger Woods'un üç kez kazanmasından bu yana ilk oyuncu oldu.

Amerikalı oyuncu, The Players Championship ve WM Phoenix Open'da iki zafer kazanırken PGA Tour'daki en düşük puan ortalamasını (68.63) kaydetti, 17 ilk 10'a girdi ve 23 etkinlikte hiçbir dereceyi kaçırmadı.

Scheffler'ın 13 ilk beş derecesi, 21.014.342 $'lık eşi benzeri görülmemiş bir para ödülü kazanmasına yardımcı oldu ve bir önceki sezonda kırdığı 14.046.910 $'lık PGA Tour sezon rekorunu kırdı.

Scheffler Çarşamba günü 2024'ün ilk PGA Tour etkinliği olan Hawaii'deki The Sentry öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Sanırım bu yıl tutarlılığımı gerçekten takdir ettiler" dedi.

"Tüm yıl boyunca oynama şeklim, sanırım sadece bir ya da iki başlangıcımı harika değil olarak sınıflandırabilirim, ama bunun dışında gerçekten sağlam golf oynadığım birçok başlangıcım oldu ve bunu burada tüm bir sezon boyunca yapmak bence çok zor."

Ekim ayında Ryder Cup'ta ABD Takımı ile acı bir yenilgi yaşamadan önce, birçok güçlü gösteriye rağmen 2022 Masters şampiyonluğunu majörlere ekleyemeyen Scheffler için biraz acı tatlı bir yıl oldu.

Bu hayal kırıklıkları, Avrupa'nın Roma'daki 16,5 - 11,5'lik zaferinde önemli bir rol oynamadan önce Nisan ayında Augusta National'da kariyerinin ikinci büyük zafer ini elde eden dünya 3 numarası Rahm ile tam bir tezat oluşturdu.

İspanyol oyuncu, 2023'ün ilk dört ayında PGA Tour'da katıldığı 20 etkinlikte dört galibiyet elde etti ve Aralık ayında LIV Golf 'e katılacağı açıklanmadan önce on kez ilk 10'a girmeyi başardı.

ESPN'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, üç yıllık 300 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak Rahm, yeni LIV Golf takımında mülkiyet hissesine sahip olacak.

Rahm'ın yılını yaşamak isteyip istemediği sorulan Scheffler, "geçmişe ya da geleceğe çok fazla odaklanmadığını" söyledi.

Scheffler, "Geçen yıl ortaya koyduğum çalışmayla ve istikrarla gurur duyuyorum," diye ekledi.

Scheffler ve Rahm'ın yanı sıra Rory McIlroy, Viktor Hovland ve 2023 ABD Açık şampiyonu Wyndham Clark da Yılın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

PGA Tour'da Yılın Çaylağına verilen Arnold Palmer Ödülü'nü oylama sonucunda Eric Cole kazandı ve 35 yaşındaki oyuncu turdaki ilk sezonunda iki ikincilik ve yedi ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

2023 yılına dünyada 383. sırada başlayan Amerikalı oyuncu, yeni yıla dünya 43 numarası olarak giriyor. Cole, 2004 yılında 39 yaşında ödülü kazanan Todd Hamilton'dan sonra Yılın Çaylağı ödülünü alan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com