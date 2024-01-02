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Scottie Scheffler hatalı sürüşe sinirlenerek sürücüyü defalarca çantaya çarptı - yine de olağanüstü par kaydetti

Son Masters şampiyonu Scottie Scheffler soğukkanlı yapısıyla tanınıyor. Ancak Perşembe günü Southern Hills Country Club'da düzenlenen 104. PGA Şampiyonası'nın sinir bozucu açılış turunda, tur sona ererken Scheffler'ın duyguları parladı.

 and  Max Becker
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Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın....aussiedlerbote.de
Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın final turunda üçüncü playoff çukuru olan 18. green'de kazanma vuruşunu yaptıktan sonra Wanamaker Kupası ile kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

Scottie Scheffler hatalı sürüşe sinirlenerek sürücüyü defalarca çantaya çarptı - yine de olağanüstü par kaydetti

Ancak Perşembe günü Southern Hills Country Club'da düzenlenen 104. PGA Şampiyonası'nın sinir bozucu açılış turunda, tur sona ererken Scheffler'ın duyguları parladı.

Son delikte, arkasında art arda iki bogey olan 25 yaşındaki oyuncu, çim yolun sağındaki suya tehlikeli bir şekilde yakın görünen vuruşunu yaptı.

Topun yanına gittiğinde, aslında topun suya girmiş olduğunu gördü ve sonuç olarak Scheffler ceza atışı yapmak zorunda kaldı.

Topunun nereye düştüğünü gördükten sonra, TV kameraları Scheffler'ı -genellikle çok sakin- defalarca sopasını çantasına sokarken yakaladı.

Dikkat çekici bir şekilde, üçüncü vuruşunu pin'in 15 feet yakınına kadar yapabildi ve sonuçta ortaya çıkan vuruşu par kurtarmak ve neden golfün dünya 1 numarası olduğunu herkese göstermek için batırdı.

Günün oyununu, lider Rory McIlroy'un altı atış gerisinde, 71 üzerinden bir vuruşla tamamladı.

Scheffler, Craig Wood, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods ve Jordan Spieth'ten sonra modern çağda sezonun ilk iki majörünü kazanan yedinci kişi olmak istiyor.

Will Zalatoris 18. green'deki vuruşuna tepki veriyor ve üç delikli playoff için Justin Thomas ile karşı karşıya geliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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