Schumer ve McConnell Senato'nun yeni yılda göçmenlik ve ulusal güvenlik paketini ele alacağını söyledi

"Zorlu sorunlar devam ediyor, ancak güney sınırındaki ihtiyaçları ele almaya ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızın İsrail, Ukrayna ve Hint-Pasifik'teki ciddi tehditlerle yüzleşmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Senato bu ulusal güvenlik sorunlarının cevapsız kalmasına izin vermeyecektir" dedi.

Schumer ayrıca Salı akşamı yaptığı açıklamada bu yıl içinde başka oylama yapılmayacağını ve Ocak ayının çok önemli bir dönem olacağını söyledi. Ekim ayında sunulan pakete ilişkin müzakereler, Cumhuriyetçilerin Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolarlık yardıma destek vermesi karşılığında Demokratların daha sıkı bir göçmenlik politikası önermesi üzerine haftalarca süren ileri geri görüşmelerin ardından tıkanmış durumda.

Schumer ve McConnell yaptıkları açıklamada, "Müzakereciler kalan sorunlar üzerinde çalışırken, çabalarının Senato'nun yeni yılın başlarında ulusal güvenlik ek paketi üzerinde hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Sınır görüşmeleri için müzakere masasındaki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Oklahoma Senatörü James Lankford, bir anlaşmaya varmanın "haftalar" alacağını söyledi.

"Ülkemize yönelik yoğun yasadışı göç akışını durduracak bir sınır güvenliği teklifini nihai hale getirmek için çalıştım. Geçtiğimiz birkaç gün içinde önemli ilerlemeler kaydedildi, ancak bırakın yasama metnini, hala nihai bir anlaşma bile yok" dedi.

Lankford sözlerini şöyle sürdürdü: "Çözülmesi saatler değil haftalar alacak çok sayıda çözülmemiş mesele olduğu açıktır. Bu işi hızlı yapmaktansa doğru yapmak daha iyidir."

Beyaz Saray bu hafta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin geçen hafta milletvekillerine doğrudan derdini anlatmak üzere kongre liderleriyle bir araya gelmesine rağmen, bu ayın sonunda Ukrayna için planlanan yardım paketinin, Kongre'den bir anlaşma çıkmaması halinde ülkenin bu yılki son paketi olacağıuyarısında bulundu.

Biden, sınır güvenliği konusunda Cumhuriyetçilerle uzlaşmaya açık olduğunu söyleyerek, gelecek yılki seçimlerde kendisine destek vermesine ihtiyaç duyduğu ilericileri üzebilecek bir hamle yapma riskini göze aldı.

Senato yönetiminin müzakerelerin gelecek yıl da devam edeceğini açıklamasının ardından Demokrat Partili Colorado Senatörü Michael Bennet, Federal Havacılık İdaresi'nin yeniden yetkilendirilmesini öngören tasarı üzerindeki kısıtlamasını kaldırarak senatörlerin tasarıyı Salı akşamı oybirliğiyle kabul etmesini sağladı. Bennet, Senato'nun Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını oylamasını talep etmek için bu yıl geçmesi gereken birkaç yasa tasarısını beklemeye aldı.

Schumer Çarşamba gününün Senato'nun bu yılki son oturumu olacağını açıkladı.

Salı gecesi kürsüde konuşmasını tamamlarken "Yarın temizlik işleri için oturumda olacağız, ancak Ocak ayına kadar başka oylama planlanmıyor" dedi.

CNN'den Manu Raju, Donald Judd, Natasha Bertrand, Michael Williams ve Priscilla Alvarez, Camila DeChalus bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com