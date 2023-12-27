'Schitt's Creek'in yıldızı Eugene Levy neden 'gönülsüz' bir gezgin?

Ancak Kanadalı yıldız Eugene Levy "seyahat etmekten hiç hoşlanmadığını" açıkça itiraf ediyor ve kendisini daha çok "büyük iç mekan tipi bir adam" olarak tanımlıyor.

"Nefret etmiyorum. [Nefret çok güçlü bir kelime," diyor Levy CNN Travel'a. "Ama gerçekten sevmiyorum da."

Emmy ödüllü oyuncu, Finlandiya, Kosta Rika, Güney Afrika ve Tokyo gibi yerlere tereddütle seyahat eden Levy'yi takip eden sekiz bölümlük bir Apple TV+ seyahat dizisi olan son TV projesi "The Reluctant Traveler "da sürekli olarak konfor alanının dışına çıkmaya zorlanıyor.

Deadpan konuşmasıyla ünlü Levy, köpekli kızakla kaymak, yağmur ormanlarını ziyaret etmek ve hatta bir filden dışkı örneği almak gibi birçok deneyimden keyif alıyormuş gibi davranmaya bile çalışmıyor.

Tereddütle seyahat edin

Kosta Rika yağmur ormanlarında yaptığı bir gece yürüyüşünü, kameralar için çekilen "en az hoş" anlardan biri olarak tanımlıyor ve "ürpertici sürüngen yönünün" özellikle rahatsız edici olduğunu açıklıyor.

"Milyon yıl geçse de bunu [yağmur ormanlarında gece yürüyüşünü] asla yapmazdım" diyor. "Ama bunu denemeyeceğim şeyleri deneyebilmek ve bir fikir oluşturabilmek için yapıyorum. Ve bir fikir oluşturdum ve biliyor musunuz: hoşuma gitmedi. Bir daha yapmam."

Peki, herhangi bir vahşi seyahat macerasına çıkmaktansa "evde kalmayı tercih edeceğini" söyleyen biri nasıl oldu da bir seyahat programının sunuculuğunu üstlendi?

Levy'ye göre bu fikir, daha tipik bir seyahat dizisinde rol alması için kendisine teklif geldiğinde ve yapımcılara bu iş için neden kesinlikle en kötü kişi olduğunu açıklamaya karar verdiğinde ortaya çıktı.

"Dediler ki, 'İşte bu. İşte şov bu," diye açıklıyor ve pek çok insanın sadece hayal edebileceği yerlere gidebilmenin "harika bir iş" olduğunun farkında olduğunu ve bunu yapabildiği için kendini şanslı hissettiğini vurguluyor.

"Sekiz milyar insan bunu yapmak için can atardı" diyor. "Ama 'Bundan gerçekten zevk almadım' diyebilmenin bir dürüstlüğü var.

"Bence çoğu insan bunu söylemez, çünkü bunu söylemenin pek de olumlu bir şey olmadığını düşünür."

"The Reluctant Traveler "ın kendisi gibi insanların yanı sıra "daha deneyimli gezginlere" de hitap etmesini umuyor.

Heyecan verici deneyimler

"Sanırım orada bana bakacak ve beni bir tür akraba ruh olarak görecek pek çok insan var" diyor.

Ancak Levy, Finlandiya'yı ziyaret etmekten beklediğinden çok daha fazla keyif aldığını ve açık hava etkinliklerini, özellikle de donmuş bir gölde köpekli kızak takımı sürmeyi "heyecan verici" bulduğunu itiraf ediyor.

"Çok eğlenceliydi" diyor. "Bunu sevdim. Buzda balık tutmak: pek hoşuma gitmedi. Bir daha yapmak istemem."

Hem Lizbon'da hem de Maldivler'de harika vakit geçirmiş olsa da Levy, Los Angeles'tan 20 saat kadar süren bir uçuşla Maldivler'i tekrar ziyaret etmeye hazır olacağından şüphe ediyor.

"American Pie "da Jim Levenstein'ın babası Noah Levenstein'ı canlandıran Levy'ye, 24 Şubat'ta prömiyeri yapılacak olan dizinin bazı bölümlerinin çekimleri sırasında oyuncu kızı Sarah Levy eşlik ederken, eşi Deborah Divine de ona katılmak için geldi.

Divine'ın yanı sıra "Schitt's Creek "te kendisiyle birlikte rol alan Sarah ve oğlu Dan Levy'nin "dışarı çıkıp yeni şeyler görmeyi ve yeni şeyler denemeyi" sevdiklerini, kendisinin ise "biraz geride kaldığını" anlatıyor.

"Keşke daha iyi bir örnek olabilseydim," diye itiraf ediyor. "Ama hey, babalık bu işte."

Levy'ye göre, Fransız Rivierası'nda ya da Hawaii'de "bir plaj sandalyesine uzanıp" soğuk bir içkiyi yudumlamak "bana daha uygun".

"Hareket etmek, hareket etmek, hareket etmek, bir şeyler görmek, buraya seyahat etmek, bunu gördüğünüzden emin olmak zorunda değilsiniz" diye açıklıyor.

"Oraya hemen gitmeliyim, çünkü saat 17:00'de kapanıyor." [Seyahat etmekten] hoşlanmadığım bir sürü koşturmaca var ama beni güzel bir plaj sandalyesine oturtun ve rahatlamaktan başka yapacak bir şeyim yok. Bu kötü bir yolculuk değil."

Aydınlatıcı yolculuk

Levy özellikle İtalya'yı çok seviyor ve orada "kötü bir yemek yiyemezsiniz" diyor, ayrıca New York'ta da mutfak lezzetlerinin yanı sıra "sadece dolaşmaktan" da keyif alıyor.

"Burada yapmam gereken bir düzine şeyden oluşan bir listeye ihtiyacım yok" diye ekliyor.

Peki daha önce hiç gitmek istemediği bir dizi yeri ziyaret etmek ve "yapmayı uzaktan bile düşünmeyeceği" şeyleri denemek Levy'yi daha az isteksiz bir gezgin yaptı mı?

Bunun kısa yanıtı "hayır" olacaktır. Ancak "daha önce gitmemiş olabileceğiniz bazı yerlere gitmek için kendinizi zorlamanız gerekebileceği fikrine açıldığını" belirtiyor.

"Bence özünde, seyahat etmeyi ve keşfetmeyi seven ve dışarı çıkıp yeni ülkeleri, yeni arazileri, yeni kültürleri ve her neyse onu keşfetmek için kesinlikle sabırsızlanan insanlar arasında. Bu konuda heyecanlanıyorlar" diye ekliyor.

"Ve ben heyecanlanmıyorum. Aradaki fark bu. Mesele bir şeyi yapmaktan nefret etmek değil. Bu sadece 'zevk faktörü nerede' sorusudur."

Levy yakın zamanda Himalayalar'da yürüyüş yapmaya karar verme ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulasa da, ne kadar isteksiz olursa olsun farklı deneyimler edinerek daha aydın bir insan haline geldiğine inanıyor.

"Eğer bana 'dünyada gitmek istediğin tek yer neresi' diye sorsaydınız, 'öyle bir yerim yok' derdim.

"Hâlâ seyahat etmeye aşık değilim. Ama en azından denemeye istekliyim."

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Kaynak: edition.cnn.com