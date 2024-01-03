Savunma yetkilileri, Çin'in ABD askeri uçaklarına yaptığı güvensiz müdahalelerin azaldığını söylüyor

Ekim ayında ABD'nin tehlikeli olarak nitelendirdiği olaylarda bir artış yaşanmış ve Pentagon Çin'in davranışlarını kamuoyu önünde kınamıştı. Ancak yetkililer CNN'e yaptıkları açıklamada askeri gerilimin azalıyor olabileceğinin bir işareti olarak o tarihten bu yana önemli bir olay yaşanmadığını söylediler.

Yetkililer son engellemenin 24 Ekim'de bir Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde uçan bir ABD B-52 bombardıman uçağının 10 fit yakınına gelmesiyle gerçekleştiğini söyledi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Çinli pilotun "güvensiz ve profesyonel olmayan bir şekilde" uçtuğunu ve büyük ABD uçağına "kontrolsüz aşırı hız" ile yaklaştığını söyledi.

Savunma Bakanlığı birkaç gün önce Çin'in "zorlayıcı ve riskli" davranışlarının arttığı uyarısında bulunmuştu. Pentagon'a göre son iki yıl içinde bu tür davranışlarla ilgili 180'den fazla vaka meydana gelmiştir ki bu sayı önceki on yılın tamamından daha fazladır.

Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu savunma bakan yardımcısı Ely Ratner, bunu ABD'nin bölgedeki operasyonel faaliyetlerinde bir değişiklik yapmaya zorlamak için "merkezi bir kampanya" olarak nitelendirdi.

Ancak Amerikalı yetkililer Çin ordusunun Güney Çin Denizi'nde ve bölgede faaliyet göstermeye devam ettiğini söylese de, Ekim sonundaki güvensiz müdahaleden bu yana geçen iki ay içinde olaylar azaldı.

Kasım ayında Başkan Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kaliforniya'da bir araya geldi ve bu dünyanın en büyük iki ordusunun liderleri arasında yapılan ilk görüşme oldu. Biden dört saat süren toplantıdan gergin ilişkilerin düzeleceğine olan inancını ifade ederek çıktı ve görüşmeleri "yaptığımız en yapıcı ve verimli tartışmalardan bazıları" olarak nitelendirdi.

Bir ay sonra ABD'li ve Çinli üst düzey generaller bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir araya gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown Jr. ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli ile görüştü. Brown'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre ikili "açık ve doğrudan iletişim hatlarına" duyulan ihtiyacı ele aldı.

Çin devlet haber ajansı Xinhau'ya göre Xi Pazartesi günü Biden'a Yeni Yıl için bir kutlama mesajı göndererek iki ülkenin "zor anlardan geçmesine" rağmen "bir bütün olarak ilerlediğini" söyledi.

Bununla birlikte, uçak engellemelerindeki düşüş, Çin'in askeri gücündeki artış ve genişleyen nükleer cephaneliğiyle ilgili daha geniş endişeleri azaltmak için çok az şey yaptı. Ekim ayında Pentagon tarafından yayınlanan önemli bir rapora göre ABD, Çin'in daha önceki tahminleri aşarak 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olduğuna inanıyor. Son engellemeden birkaç gün önce yayınlanan 2023 Çin Askeri Güç Raporu'na göre Pekin, ordusunu modernize ederken ABD'ye ulaşabilecek konvansiyonel silahlı uzun menzilli füzeler geliştirme olasılığını da araştırıyordu.

Pekin, ordusunu ABD askeri uçaklarını engellemeye ve bozmaya yönlendirmeyi bırakmış gibi görünse de, Güney Çin Denizi'nde tırmanan bir anlaşmazlığa dahil olan yakın bir ABD müttefiki olan Filipinler ile bir dizi deniz olayı yaşandı. Aralık ayı ortasında Filipinler, Çin'i sahil güvenlik ve denizcilik gemilerini göndererek Filipin gemilerinin Spratly Adaları zincirindeki İkinci Thomas Sığlığı olarak da bilinen Ayungin Sığlığı'na ulaşmasını yasadışı olarak taciz etmek ve engellemekle suçladı. Olay, iki ülke arasında bölgesel gerilimi tırmandıran son olaylardan biri oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çin'i, Çin gemilerinin "Filipinlilerin güvenliği ve geçim kaynaklarının yanı sıra uluslararası hukuku" da hiçe saydığı "tehlikeli ve istikrarı bozucu davranışlarından vazgeçmesi" konusunda uyardı.

Çin'in ABD ile önemli bir gerilim kaynağı olan Tayvan'ın geleceği konusunda geri adım atacağına dair bir işaret de yok.

Geçtiğimiz hafta Xi, Tayvan'ın Çin'le " yeniden birleşmesinin " "kaçınılmaz" olduğunu iddia ederek, bu ay yapılacak kritik seçimler öncesinde Pekin'in kendi kendini yöneten ada demokrasisine ilişkin uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.

"Anavatanla tam birleşmenin gerçekleşmesi kaçınılmaz bir gelişme sürecidir, doğrudur ve halkın istediği şeydir. Anavatan yeniden birleşmelidir ve birleşecektir," dedi Xi Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğumunun 130. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada.

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Kaynak: edition.cnn.com