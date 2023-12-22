Savcılar, Patriots maçında taraftarın ölümüyle sonuçlanan kavgada 2 kişinin saldırı ile suçlandığını açıkladı

Massachusetts Norfolk Bölge Savcılığı, adli tabibin Dale Mooney'in 17 Eylül'deki ölümünün cinayet olduğuna karar verdiğini, ancak savcıların kanıtların cinayet suçlamalarını desteklemediğini tespit ettiğini söyledi.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, her ikisi de Warwick'ten olan 59 yaşındaki John Vieira ve 39 yaşındaki Justin Mitchell, saldırı ve darp ve düzensiz davranışla suçlandı. Her ikisinin de suçlamalarla ilgili olarak Ocak ayında mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

CNN yorum için Mitchell'in avukatı Daniel Gelb'e ulaştı. CNN Vieira'nın yasal temsilciliğine ulaşamadı.

Suçlamalar 17 Eylül'de Foxborough, Massachusetts'teki Gillette Stadyumunda yaşanan bir tartışmanın ardından geldi.

Savcılık, Newmarket, New Hampshire'dan 53 yaşındaki Mooney'nin o gece yere yığıldığını ve öldüğünü söyledi.

Daha önce CNN' e konuşan bir tanık Mooney'nin New England Patriots ile Miami Dolphins arasında oynanan maçın dördüncü çeyreğinde yaşanan "şiddetli bir çatışma" sonrasında öldüğünü söylemişti.

Savcılık Eylül ayında yaptığı açıklamada, ön otopsi sonuçlarının "travmatik yaralanmaya işaret etmediğini, ancak tıbbi bir sorun tespit ettiğini" söyledi.

Perşembe günü yapılan açıklamada, ölüm nedeninin kısa süre önce "şiddetli hipertansif ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan bir kişide fiziksel bir kavga sırasında olası kardiyak disritmi" olarak belirlendiği ve adli tabibin nihai tespitlerinin Mooney'in ölümünün bir cinayet olduğuna karar verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, "otopsi sonuçları ve olayı birden fazla açıdan kaydeden video görüntüleri de dahil olmak üzere mevcut kanıtların gözden geçirilmesi," savcılığın cinayetle ilgili cezai suçlamalara karşı karar vermesine yol açtı.

Norfolk Bölge Savcısı Michael W. Morrissey, "Kavgaya ilişkin özel videolarını incelememize açan halk üyelerine ve Foxborough Polis Departmanındaki müfettişlere, bu trajik olayların net bir resmini oluşturmada yardımları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com