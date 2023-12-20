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Saudi e-Prix: Formula E sezon açılışını Portekizli Da Costa kazandı

2018-19 sezonunun ilk yarışı

Antonio Felix da Costa kazandı

Riyad yakınlarındaki Ad Diriyah'ta yer alan sokak pisti, çok övülen Gen2 otomobilinin ilk yarışına ve 33 turun son dönemecine kadar sonucu belli olmayan bir yarışa sahne oldu.

BMW Andretti takımı adına pol pozisyonunu alan Da Costa, Mahindra Racing adına Jerome D'Ambrosio'nun üçüncü olduğu yarışta Techeetah'dan Vergne'yi az farkla geride bırakarak damalı bayrağı gördü.

Fransız Vergne, güncellenmiş aracıyla geçen sezonki hakimiyetini sürdürmeye hazır görünüyordu ancak lider durumdayken yeniden şarj ihlali nedeniyle bir sürüş cezası aldı.

Da Costa avantajı tekrar ele geçirdi ancak daha sonra gelen güvenlik aracı grubun yeniden başladığını gördü ve Vergne'ye dördüncü sıradan piste geri dönme fırsatı verdi.

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Önünde sadece da Costa duruyordu, ancak sezon öncesi testlerde sıkı çalıştıktan sonra üç yıllık zafer kuraklığını kıran 27 yaşındaki kazananın bariz rahatlamasıyla görevi tamamlamak için yolu tükendi.

"Bu inanılmaz, gerçekten zor birkaç ay oldu" dedi.

"Ancak Techeetah araçları çok hızlı olduğu için yapacak işlerimiz olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Vergne'nin takım arkadaşı Andre Lotterer benzer bir ihlal cezası aldığında üçüncü sıradaydı, ancak finişe gelindiğinde Yeni Zelandalı Mitch Evans'ın (Jaguar Racing) arkasında beşinci sıradaydı.

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Vergne, "Sahip olduğumuz aracın inanılmaz derecede hızlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski F1 pilotu Felipe Massa, Venturi için Formula E'deki ilk yarışında alametifarikası olan sollama hareketleri yaptı, ancak aynı zamanda bir geçiş cezasına çarptırıldı ve 14. sıraya geriledi.

Hayal kırıklığı yaratan son kampanyasının ardından F1 McLaren tarafından yarış dışı bırakılan Belçikalı Stoffel Vandoorne, Formula E'deki ilk yarışında HWA adına 17. sırada yer aldı.

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Genişletilmiş 12 yarışlık serinin bir sonraki turu önümüzdeki ay Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak.

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Kaynak: edition.cnn.com