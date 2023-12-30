Satranç büyük ustası Hans Niemann hile iddiaları karşısında 'geri adım atmayacak'

Salı günü, popüler online platform Chess.com tarafından yapılan bir araştırmada Niemann'ın 100'den fazla online maçta "muhtemelen hile yaptığı" iddia edildi ve dünya şampiyonu Magnus Carlsen'in Amerikalı oyuncuyu masa üstü oyunlarda hile yapmakla açıkça suçlamasından bir hafta sonra.

19 yaşındaki Niemann satranç kariyerinde 12 ve 16 yaşlarında sadece iki kez hile yaptığını kabul etti ve Çarşamba günü St. Louis'deki ABD şampiyonasının ilk turunda Christopher Yoo'yu yendikten sonra "satrancının kendisi için konuştuğunu" söyledi.

Niemann zaferinin ardından "Bu oyun herkese bir mesajdır" dedi. "Her şey benim satrancın kendisi için konuştuğunu söylememle başladı ve bence bu oyun kendisi için konuştu ve benim nasıl bir satranç oyuncusu olduğumu gösterdi.

"Aynı zamanda geri adım atmayacağımı ve üzerimdeki baskı ne olursa olsun burada en iyi satrancımı oynayacağımı da gösterdi."

Niemann tek bir cevap verdikten sonra oyun sonrası röportajını "o kadar güzel bir oyundu ki anlatmama bile gerek yok" diyerek bitirdi.

Niemann, 20 Ekim'e kadar sürecek olan ABD şampiyonasının ikinci turunda Jeffery Xiong ile karşılaşacak.

Chess.com'un haberine göre Niemann, 2020 yılında web sitesinin baş satranç sorumlusuna özel olarak hile yaptığını itiraf etti ve bu da platformdan geçici olarak yasaklanmasına neden oldu.

Raporda, Chess.com'un Niemann'ın hesabını daha önce hile yaptığını kabul etmesi, son zamanlardaki oyunuyla ilgili şüpheler ve rütbesindeki dik, tutarsız yükselişle ilgili endişeler nedeniyle Eylül ayında kapattığı belirtildi.

Raporda, "Hans'ın yetenekli bir oyuncu olduğundan şüphe etmemekle birlikte, sonuçlarının istatistiksel olarak olağanüstü olduğunu not ediyoruz" denildi.

CNN daha önce raporda yer alan iddialarla ilgili olarak Niemann ile temasa geçmişti.

Carlsen, Niemann'ın hile yaptığına dair açık iddiaları ilk olarak ikili arasında yaşanan iki olaydan sonra ortaya atmıştı: İlki Carlsen'in Niemann'a yenildikten sonra geçen ayki Sinquefield Kupası'ndan çekilmesi, ikincisi ise Niemann'ın Julius Baer Generation Kupası' nda sadece bir hamle yaptıktan sonra maçı bırakması.

Norveçli oyuncu rakibinin "kamuoyuna açıkladığından daha fazla - ve daha yakın zamanda - hile yaptığına" ve "tahta üzerindeki ilerlemesinin olağandışı olduğuna" inandığını söyledi.

Carlsen, "Sinquefield Kupası'ndaki oyunumuz boyunca, sadece bir avuç oyuncunun yapabileceğini düşündüğüm bir şekilde siyah olarak beni geride bırakırken, kritik pozisyonlarda gergin olmadığı ve hatta oyuna tam olarak konsantre olmadığı izlenimini edindim" diye ekledi.

Sporun küresel yönetim organı FIDE, Carlsen'in iddialarının ardından bir soruşturma başlatacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com