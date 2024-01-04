Sanık hakime saldırmak için kürsünün üzerinden atladı, mahkeme salonu videosu gösteriyor

Clark County Courts'tan CNN'e yapılan açıklamada, sanık Deobra Redden'in Çarşamba günü Las Vegas'taki mahkeme salonunda, ciddi bedensel zararla darp girişiminde bulunma suçundan hüküm giymek üzere hazır bulunduğu belirtildi.

Duruşma sırasında Redden ve avukatı Yargıç Mary Kay Holthus'tan parmaklıklar ardında kalmak yerine şartlı tahliye talebinde bulundu ve 30 yaşındaki Redden'in yeni bir işle hayatını yeniden yoluna koyduğunu ve eğitimine devam etmeyi planladığını söyledi.

Redden, akıl sağlığı sorunlarını ele aldığını ve "hatalarımdan ders çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

Holthus daha sonra sanığın "üç ağır suç ... kabahatler, birden fazla DV (aile içi şiddet) ... soygunlar, haneye tecavüz girişimi" içeren suç geçmişini mahkemede yüksek sesle okudu.

Yargıç Redden'a "Çok fazla suçunuz var efendim" dedi.

Redden'ın avukatı hakime müvekkilinin şartlı tahliyeyi başarıyla tamamlayabileceğine inandığını söyledi.

Yargıç, "Bunu takdir ediyorum," diye cevap verdi, "ama bence başka bir şeyin tadına bakmasının zamanı geldi çünkü - bu geçmişle yapamam."

Saniyeler sonra Redden, "F**k o orospu çocuğu!" diye bağırarak yargıca doğru koştu ve kürsünün üzerinden atlayarak ona saldırdı. Videoda Redden'in Holthus'u yere düşürdüğü ve her ikisinin de kürsünün arkasında kameranın görüş alanından kaybolduğu görülüyor.

Duruşma salonundaki diğer kişiler onu zapt etmeye çalışırken Redden, "İkinizin de canı cehenneme!" diye bağırdı ve birkaç yumruk attı.

Yargıç ayağa kalkmadan önce birkaç dakika yerde kaldı ve başını çarptığını söylüyor gibi göründü.

Mahkeme açıklamasında "Yargıç Holthus bazı yaralanmalar yaşadı ve durumu takip ediliyor" denildi.

Mahkeme, bir zabıt katibinin de yaralandığını ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Mahkeme, "Personelinin, kolluk kuvvetlerinin ve sanığı bastıran diğer herkesin kahramanca davranışlarını takdir ediyoruz" dedi. "Tüm protokollerimizi gözden geçiriyoruz ve yargıyı, halkı ve çalışanlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız."

CNN, Redden'in avukatına mahkeme salonundaki saldırıyla ilgili bir açıklama yapması için ulaştı ancak hemen geri dönüş alamadı.

Mahkeme kayıtlarına göre Redden şu anda üç kez korunan bir kişiye darp ve darpla suçlanıyor. Perşembe günü mahkemeye çıkması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com