Şanghay'daki tecritten kurtuldular, ancak Hainan'da tekrar kapana kısıldılar

Ancak o da, Çin'in güney kıyılarındaki bu tatil adasına akın eden diğer pek çok kişi gibi, kısa süre sonra bu sözlerini yutacaktı.

Hainan eyaleti genellikle Çin'in Hawaii ya da Maldivler'ine eşdeğer olarak adlandırılır - muhteşem sahil şeridi, dünya standartlarında olanaklara sahip şık oteller ve günlük yaşamın baskılarından kaçtığınız hissini düşünün.

Ancak geçen hafta tatil merkezi Sanya'da 1.200 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tatil havası bir darbe aldı.

Çin'in katı "sıfır Covid" politikası kapsamında yaklaşık 80.000 yerli turist kendilerini cennette kilitli buldu.

Bu yolcuların birçoğu için bu sadece ailelerini çılgınca aramak ve seyahat planlarını değiştirmek değil, aynı zamanda bir deja vu vakasıyla uğraşmak anlamına geliyordu - Hainan'ı ziyaret eden insanların çoğu Şangay'daki sıkı tecritlerden bir erteleme arıyordu.

Hainan'da Covid vakaları tespit edildiğinde harekete geçildi.

Yerel yönetim, 80.000 turistin yanı sıra yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Sanya şehrini de kapattı. Adadan ayrılan uçuşlar iptal edildi, toplu taşıma araçları kapatıldı ve çok sayıda turist otellerine hapsedildi.

Sahilde biraz daha fazla zaman geçirmek için bir bahane umut ışığı olabilirken, turistler tatil köylerinde oda fiyatının %50'sini ödemelerinin beklendiğini öğrendiler ki bunu herkes karşılayamazdı. Üstelik buna yemek ya da işe gidememe gibi ekstra masraflar dahil değildi.

Karantina kapsamında, ziyaretçilere adada tam bir hafta kalmaları ve ayrılmalarına izin verilmeden önce beş negatif Covid testinin kanıtını göstermeleri gerektiği söylendi.

Yerel yönetimin karantina nedeniyle sıkıntı yaşayan herkese otel ve yemek yardımı yapacağını söylemesine rağmen, bazıları Weibo gibi sosyal medya sitelerine girerek yardımın yeterli olmadığından şikayet etti.

Çin'in sınırları esasen kapalı kaldığından, birçok Çinli pandeminin başlangıcından bu yana yurt içi seyahati tercih etti ve güneşi, kumu ve gümrüksüz alışverişiyle Hainan en popüler destinasyonlardan biri oldu.

Devlet medyasına göre Hainan 2021 yılında 81 milyondan fazla turisti ağırladı.

CNN'den Nectar Gan haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com