Sanatçının yapıbozuma uğratılmış dövüş sahnesi bilinçaltının mücadelelerini ortaya koyuyor

Dövüş, Çin dövüş sanatlarının tekniğini ortaya koymak için ağır çekim sekanslar, yakın çekimler ve baş üstü çekimlerin bir kombinasyonunu kullanan "Acımasız Mantık" başlıklı 14 dakikalık çarpıcı bir filmin parçası.

Dövüşçülerin ileri geri hareketleri klasik Hong Kong kung fu filmlerine açık bir selam niteliğinde. Ancak projenin yönetmeni, New York'ta yaşayan sanatçı Xavier Cha, film türünün ayırt edici özelliklerinden bazılarından bilinçli olarak kaçındığını söyledi.

Cha, izleyicilerin dövüş sahnelerinden beklediği hızlı, senkoplu hareketler ve güçlendirilmiş ses efektleri yerine, zarif, yavaş tempolu koreografi anlarını ve elektronik müzik yapımcısı Lafawndah'ın hipnotik bir parçasını tercih etti. Dövüşçülerin gergin kaslarına ve nabız gibi atan damarlarına sabitlenen çekimler, bu süreçte hiçbir yoğunluğun kaybolmamasını sağlıyor.

Cha, "Ruthless Logic "in stüdyo setinde CNN'e verdiği demeçte, "Dövüş sanatlarını - ya da bu türün aygıtlarını - kullanıyorum ve farklı tepkileri kışkırtmak için yapısöküme uğratıyorum" dedi.

"Genellikle [kung fu dövüş sahnelerinde] bu standart tepkiyi almak için kullanılan bir iklim anı vardır, ben de buna karşı çıkıyorum."

"Aksiyon ya da dövüş sahnelerinde tipik olarak ortaya çıkan tepkileri - tipik heyecanı - bozmak istedim," diye ekliyor daha sonra bir e-postada.

"Geleneksel dövüş sahnelerinde izleyiciye tam da (tasarlandığı) şeyi veren 'tatmin edici' bir ritim ve tempo var - bir roller coaster beklentisi gibi duygusal çekişmenin doruk noktası."

"Bu çok tahmin edilebilir bir formül ya da ark. 'Ruthless Logic'te bu geleneksel arklara işaret ediyorum ama beklenen duygusal tepkileri reddediyorum. Bunun yerine, hipnotik veya dalga benzeri bir yörünge hissediyorsunuz."

Gelenekleri altüst etmek

Deneysel performansa dayalı sanat alanında uzmanlaşan Cha'nın çalışmaları insan formu, duygu ve fiziksellik gibi fikirlere odaklanıyor.

Önceki çalışmaları arasında, klinik bir laboratuvarda mahsur kalan karakterlerin çelişkili duygularla boğuştuğu rahatsız edici bir kısa film olan "Abduct " ve Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nde, oyuncuların izleyicilere sadece yüzlerini gösteren vücuda monte kameralar kullanarak performans sergilediği "Body Drama" yer alıyor.

Yakın zamana kadar kung fu filmlerine büyük ölçüde aşina olmadığını itiraf ediyor, ancak bunun kendisine bir dövüş sahnesini yeni bir perspektiften kurgulama - ya da yapısöküme uğratma - imkanı verdiğini söylüyor.

"Kendimi çok rahat hissediyorum çünkü bu çok yabancı bir şey" diyor. "Mesele de bu zaten. Çok farklı bir yaklaşım istiyorum çünkü bir dövüş sanatları setinde ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İnsanların ne beklediğiyle ilgilenmiyorum."

Filmin yıldızları Rafael Reynoso ve German Cheung, performanslarında Wing Chun ve tai chi gibi dövüş sanatlarını dans unsurlarıyla birleştiriyorlar.

Cha'nın projesi ayrıca post prodüksiyon sürecinde eklenen CGI ile kamera operatörleri, ışıklandırma uzmanları ve dövüş yönetmenlerinden oluşan büyük bir ekibi bir araya getirdi. Cha sette, tel çalışması ve "kurşun zamanı" efektleri gibi tipik aksiyon filmi tekniklerini kullandı.

Ancak, çekim yöntemlerinin çoğu sektörün geleneklerini altüst ederek izleyicileri şaşırtıcı yerlere götürüyor. Projenin görüntü yönetmeni olarak görev yapan Hong Konglu görüntü yönetmeni Kwan Pun Leung'a göre, bunu yaparken bazı dövüş sahneleri video oyunlarını andırdı.

"Bazen video oyunlarında, kahraman kötü adama vurduğunda, bu hareketi tekrarlayabilirsiniz" diyor Kwan bir telefon röportajında. "Tekrar oynatabilirsiniz (ve) abartmak için geniş bir çekimden belirli bir kısma - farklı bir açıyla veya vücudun bir kısmıyla - yakınlaştırabilirsiniz."

"Ama biz bunu farklı şekilde yaptık. Yakınlaştırdığımızda, vücudun önemsiz bir kısmına giderdik. Bu, seyircinin sahneden çıkmasına yardımcı oluyor... dramanın dışına sıçramasına ve farklı bir şeyin bilincine varmasına, bu da içine çekilmeye alıştıkları şeyi yeniden düşünmelerine yardımcı oluyor."

Bir 'iç bilinçaltı dünyası'

Cha projeyi, Bruce Lee'nin 1970'lerde bu türü popülerleştirmesiyle kung fu film endüstrisinin uluslararası ilgi çektiği Hong Kong'da sergilenmek üzere özel olarak yarattı.

Galerinin direktörü Stephen Cheng'e göre, şu anda deneysel sanat mekânı Empty Gallery'de sergilenen ve onun tarafından üretilen "Ruthless Logic", bu tarihsel bağlamda özel bir öneme sahip.

Cheng film setinde yaptığı açıklamada, "Bu filmde Hong Kong'un kimliğine dair çok şey var" dedi. "[Kung fu filmleri] Hong Kong'da ölmekte olan bir endüstri, dolayısıyla bunu yapmak benim için çok anlamlı."

Cheng, dövüş sanatları çekimlerinde yerel uzmanlıktan yararlanmak için Leung ve dövüş koreografı Jack Wong da dahil olmak üzere sektörün en iyi yeteneklerinden bazılarını işe aldı.

"Dövüşçüleri kamerada izlerken, temas olmasa bile bunun sahte bir dövüş olmadığını gerçekten anladım. Her şey niyetle ilgili. Bir dövüşçünün gösterebileceği en iyi performans, her hareket ve anda tam niyetli olmasıdır," diye ekledi Cheng.

"Benim için mesaj, sadece sevdiklerimizle gerçekten dövüştüğümüzdür. Gerçek bir dövüş çok fazla duyarlılık, zeka ve hepsinden önemlisi özen gerektirir. Sonuçta her kavga kendinizle olan bir kavgadır."

Yönetmen Cha'ya göre film aynı zamanda - kendi sözleriyle - "fiziksel bir forma sahip bilinçli bir insan olmanın ne demek olduğunu" da araştırıyor.

Sanatçı filmin arka planını, dövüşçüleri ve dövüş sahnelerini insanların içsel mücadelelerinin metaforları olarak tanımlıyor. "Tüm bunların birinin bilinçaltı dünyası olması gerekiyor" diyor.

Cha, "İzleyicinin hayal kuran, kafasının içine giren bu kişiyle özdeşleşeceğini umuyorum - birinin zihninin rüya gibi bir iç mekanı olan tuhaf ve gerçeküstü bir alan" dedi.

"Biraz şizofrenik ama aynı zamanda belirsiz, bir rüyanın detaylarını, mantığını veya fiziğini hatırlamak gibi... Bir rüyanın içindeki mantık, dengeleyici bir hareket gibi mükemmel bir kırılganlığa sahiptir. Bu tuhaf, bilinçaltı 'acımasız mantığı' temsil etmek istedim."

"Ruthless Logic" 2 Haziran'a kadar Hong Kong'daki Empty Gallery 'de sergileniyor. Yukarıdaki video filmden iki dakikalık bir alıntıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com