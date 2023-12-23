San Francisco eski belediye görevlisine saldıran evsiz adam beraat etti

25 yaşındaki Garret Doty, Nisan ayı başlarında meydana gelen bir olaydan kaynaklanan üç ağır saldırı ve darp suçlamasından suçsuz bulundu.

Evsiz olan Doty, eski San Francisco İtfaiye Müdürü Don Carmignani'ye metal bir boru kullanarak saldırmakla suçlanıyordu. Doty'nin kamu avukatı Kleigh Hathaway, Carmignani'nin boru ile saldırmasından dakikalar önce Carmignani'nin Doty'ye ayı spreyi ile saldırdığını gösterdiğini söylediği güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı.

Hathaway, müvekkilinin saldırgan olmadığını ve kendisini, aralarında Doty'nin de bulunduğu çok sayıda evsizi ayı spreyi ile hedef aldığını söylediği Carmignani'den koruduğunu söyledi.

Hathaway Cuma günü yaptığı basın açıklamasında müvekkilinin "hayatından endişe ettiğini ve kendini korumak için karşılık verdiğini" söyledi.

CNN yorum için Carmignani'nin avukatına ulaştı.

Hathaway, duruşma sırasında sunulan kanıt ve ifadelerin, Carmignani'nin müvekkilinin peşinden ayı spreyi ile gittiğini ve eşyalarını belirli bir süre içinde taşımazsa onu bıçaklamak ve öldürmekle tehdit ettiğini gösterdiğini söyledi.

Hathaway, Doty'nin bir yandan eşyalarını taşımaya çalışırken bir yandan da korunmak için çöp kutusundan metal bir çubuk aldığını söyledi. Eski itfaiye görevlisinin 15 dakika sonra geri döndüğünü ve "Doty'ye tekrar sprey sıkmadan önce yaklaşması için yem attığını ve ardından çıkan tartışmayı kışkırttığını" belirtti.

Hathaway, "Başından beri, Bay Doty'nin sadece ayı spreyi ile Bay Doty'ye saldırma cüretini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda Bay Doty'yi bıçaklamak ve öldürmekle tehdit eden Bay Carmignani'ye karşı kendini savunmak için hareket ettiği açıktı," dedi. "Kendini savunma şiddetli olabilir çünkü beyin hayatta kalma moduna geçer ve bu korku tepkisi ne yazık ki Bay Doty gibi sürekli açıkta yaşayan evsiz insanlar için artar."

5 Nisan'da Carmignani 911'i arayarak annesinin şehrin zengin Marina mahallesindeki evinin önünde kamp kuran üç evsizi ihbar etti.

Carmignani Nisan ayında yaptığı açıklamada "O akşam annemin evine geldim ve bu kişilerden gitmelerini istedim" dedi. "Olay, şahıslardan birinin metal bir boru parçası çıkarması ve kafama birkaç kez vurmasıyla sonuçlandı."

Carmignani daha sonra hastaneye kaldırıldı ve acil bir ameliyat geçirdi.

Doty'nin kamu avukatı Nisan ayında gazetecilere verdiği demeçte, Doty'nin davasının bir nefsi müdafaa davası olduğunu, çünkü savcılık ve polis tarafından kendisine verilen polis raporlarına dayanarak, Carmignani'nin eşkaline sahip birinin Kasım 2021 ile Ocak 2023 arasında evinin dört blok ötesinde evsizlere ayı spreyi ile saldırdığı iddiasının tekrarlanan bir model gibi göründüğünü söyledi.

Hathaway o dönemde, kendisine ulaşan kanıtlar arasında yer alan evsizlere yönelik sekiz ayrı saldırıya ilişkin polis raporlarına atıfta bulunarak, "Bunların hepsinde kurbanlar evlerinde değil, ya çadırlarında uyuyor ya da bir bankta oturup kendi işlerine bakıyorlar," demişti.

O dönemde Carmignani, ayı spreyi saldırılarının videolarındaki kişinin kendisi olduğunu reddetmiş ve saldırıların hiçbirini gerçekleştirmediğini söylemişti.

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Kaynak: edition.cnn.com