San Francisco çok pahalıydı, bu yüzden İspanya'ya taşındılar ve 50.000 dolara güzel bir ev satın aldılar. İşte bunu nasıl başardıkları

Bunun yerine daha uzaklara bakmaya başladılar ve sonunda İspanya'nın kırsal kesiminde 120 yıllık, üç katlı güzel bir evi 50.000 dolardan daha az bir fiyata satın aldılar.

Hem Flores hem de Leitz emekli olmadan önce ABD'de eğitim alanında çalışmışlar - Leitz lisede tarih öğretmeniyken Flores UCLA'da yöneticilik yapmış.

Her ikisi de San Francisco'daki yaşam tarzlarından keyif aldıklarını söylerken, maaşlarından çok daha düşük emekli maaşlarıyla kiralık bir mülkte yaşamanın karşılanamaz olduğunu fark etmişler.

Leitz, "Avrupa bizim için bariz bir seçimdi," dedi. "Ben yarı Alman yarı İrlandalıyım, dolayısıyla ailemde Avrupa kökenleri var. John yarı Meksikalı, bu da İspanyol bağlantısını sağlıyor ve o da akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor.

"Avrupa'da Kaliforniya yaşam tarzına en yakın yer İspanya'dır, dolayısıyla seçim bizim için kolay oldu."

Doğru yeri bulmak

Leitz ve Flores yalnız değil. Göç danışmanlığı şirketi Global Citizen Solutions tarafından hazırlanan bir rapora göre, son yıllarda giderek artan sayıda Amerikalı iş ve emeklilik için Avrupa'ya taşınıyor ve İspanya en çok tercih edilen yer olarak öne çıkıyor.

Bu cazibenin bir nedeni muhtemelen İspanya'nın yıl boyunca süren ılıman iklimi ve yüksek kaliteli yiyecek ve şarap gibi nispeten ucuz temel ihtiyaçlarla eşleştirilmiş rahat bir yaşam tarzı.

Vize ve ikamet gereklilikleri de son yıllarda çok daha kolay hale getirildi. İspanya, özellikle kırsal bölgelerde büyük bir nüfus azalması sorununa karşı koymak için yabancı uyrukluları yaşamak ve çalışmak için çekmek istiyor ve dijital göçebelerin yanı sıra varlıklı bireyleri, emeklileri ve tatil ev sahiplerini de memnuniyetle karşılıyor.

Flores ve Leitz için doğru yeri bulmak ve başka bir ülkeye taşınmak hiç de kolay olmadı.

Leitz, "Bu taşınmanın engelsiz olmayacağının farkındaydık," diyor. "Daha önce hiç böyle bir girişimde bulunmamıştım ama onunla tanışmadan yıllar önce John Phoenix'te benzer bir iş yapmıştı, dolayısıyla benden daha fazla fikri vardı."

Kaçınılmaz olarak, çiftin taşınma sürecinde çok sayıda zorluğun üstesinden gelmesi gerekti. Avrupa'da mülk alıp satmak ABD'dekinden çok farklıdır. Tüm süreç çok daha resmi, noterler, tapu daireleri ve yeminli tercümanlar gibi görevlileri içeriyor.

Bir de dil engeli ve kültür şoku var. Flores ve Leitz emekliler olarak okullar ve eğitim konusunda endişelenmek zorunda kalmadılar - çocuklarla Avrupa'ya taşınacak gurbetçiler için önemli bir husus.

Siestalar ve uykulu pazar günleri

Her ikisi de öğretmenlik mesleğinde çalıştıkları için bolca tatilleri vardı ve bu tatilleri taşınma beklentisiyle İspanya ve Avrupa'yı keşfetmek için kullandılar.

İspanya, kuzeydeki karla kaplı dağlardan Akdeniz'in sahillerine ve adalarına kadar birçok farklı bölgeye sahip büyük bir ülke. Kırsal vadiler, küçük, romantik köyler ve Madrid, Barselona, Sevilla ve Malaga gibi büyük şehirler var.

Flores ve Leitz, İspanya'nın uzun siestaları, sayısız resmi tatilleri ve Pazar günleri dükkanların açılmaması gibi kültürel değişiklikleri ölçmek için birkaç yıl boyunca her yeri gezdiler.

İspanya'da karar kıldıktan ve emekliliklerine daha çok zaman varken, Kaliforniya'da yaşadıkları için zaten aşina oldukları yerel dili geliştirerek hazırlıklara başladılar.

Leitz, "İspanyolcamı mükemmelleştirmek şu anda benim önceliğim, diğer her şey çözüldü," diyor. "İşçilerle ve yerel halkla iletişim kurabilmek günlük yaşam için çok önemli."

Sıra ev aramaya geldiğinde, ilk durakları İspanya'nın güneydoğusunda Akdeniz kıyısında güzel bir şehir ve liman olan Valensiya oldu.

Portakalları, ulusal yemekleri paella, mimarisi, seramikleri ve kültürüyle ünlü Valensiya, üç yıl boyunca kirada yaşadıkları evleri oldu.

Tamirci

Ancak, emekli maaşlarıyla bir yer satın almak söz konusu olduğunda şehir fiyat aralıklarının dışındaydı. Ayrıca daha kırsal bir yer arıyorlardı - tercihen kendi zevklerine göre restore edebilecekleri bir tamirci.

Flores, "Hobilerimiz tarih ve sanat ve her ikisinin de mevcut olduğu bir yerin yanı sıra doğa ve ormanın da olmasını istedik" diyor. "Bir diğer husus da toplu taşıma ve İspanya'nın diğer bölgelerine iyi tren veya otobüs bağlantılarıydı."

Valensiya çevresindeki kırsal köyleri araştıran çift, sonunda etkileyici bir kale ve gözetleme kulesinin yanı sıra müzeler, sanat galerileri, barlar ve restoranlara sahip Xativa adlı tarihi küçük bir kasabada karar kıldı.

En önemlisi de, Valensiya ve ötesine hızlı bir tren bağlantısına sahip olması.

Çiftin söylediğine göre burayı asıl cazip kılan şey, dar sokakların restorasyon bekleyen eski mülklerle dolu olmasıymış - bazıları oldukça yıkık dökük, bazıları ise makul durumda.

Ayrıca yerel halkın yanı sıra oraya mutlu bir şekilde yerleşmiş olan diğer gurbetçiler de dost canlısı sakinleri tarafından kazanıldılar. Çok çekici bir topluluk duygusu hissettiklerini söylediler.

Yaşayacakları yere karar verdikten sonra, şimdi uygun - ve uygun fiyatlı - bir mülk bulmaları gerekiyordu.

Bir emlakçıya gitmek yerine İspanya'daki en popüler emlak satış sitelerinden biri olan Idealista'ya yöneldiler ve neredeyse anında kendilerine hitap eden bir yer buldular.

El sıkışmalar ve engeller

Üç katlı taş bir binaydı, ihtiyaçları için yeterince büyüktü ve makul bir fiyata sunuluyordu. Valensiya'ya ve İspanya'da baktıkları diğer yerlere kıyasla - ve tabii ki ABD'ye kıyasla - fiyatların bu kadar düşük olmasına şaşırdıklarını söylediler.

Zemin katta birkaç küçük oda, sadece bir banyo ve iki yatak odasından oluşuyordu. Potansiyeli görebiliyorlardı.

Bir sonraki adım, evin yapısal olarak sağlam ve hava koşullarına dayanıklı olduğunu teyit etmek için yapılacak incelemelerdi.

Bir de satın alma işleminin yasal boyutu vardı ki bu da binanın yaklaşık 120 yıllık yaşı nedeniyle biraz karmaşıktı. İspanya'nın kırsal kesimlerinde sıklıkla görüldüğü gibi, yıllar içinde pek çok kayıt kaybolmuştu. Geçmişte mülkler genellikle bir el sıkışmayla el değiştirirdi.

Sonunda, satıcı ile vergiler dahil 45.000 Euro (yaklaşık 48.000 $) fiyat üzerinde anlaştılar. Bir ipotek almayı başardılar, bu da bankanın bazı evrak işlerini hallettiği anlamına geliyordu.

Satın alma işlemini tamamladıktan sonra planlar yapmaya başladılar. Geniş ve aydınlık bir alan yaratmak için zemin kattaki iç duvarları sökmeye karar verdiler. Üst kat da başka bir yatak odası ve banyo oluşturmak üzere yeniden yapılandırılacaktı. Ayrıca, Güney İspanya'nın yüksek yaz sıcağı göz önüne alındığında bir gereklilik olan klima da kurmak istediler.

İşi 40.000 Euro'ya (yaklaşık 44.000 $) üstlenmeye istekli yerel bir mimar ve inşaatçı bulduktan sonra, zemin katta çalışmalar başladı.

"En çok sorunla karşılaştığımız yer burasıydı," diyor Flores.

"Dört küçük oda vardı ve alan oldukça sıkışıktı. Ayrıca tavan oldukça alçaktı, bu yüzden mimardan yukarıda sağlam kirişler olup olmadığına bakmasını istedik. Vardı ve hiçbirinin çürük olmadığı ortaya çıktı. Yine de işçiler kirişlere tahta kurdu girmesini önlemek için her yere özel bir solüsyon püskürttüler.

"Bölücü duvarlar kaldırıldıktan sonra büyük, havadar ve güneşli bir odaya sahip olduk ve tavan 3-4 fit yükseldi. Bu büyük bir fark yarattı."

Çift ayrıca zemin kattaki tek yatak odasını kaldırıp ikinci kattaki ana yatak odasını genişleterek bir gömme dolap, bir misafir yatak odası ve küvetli ve duşlu bir banyo daha eklemiş.

Ardından son dokunuşlar geldi. Bahçe yoktu ama üstü kapalı, kiremitli bir veranda vardı.

"Verandayı gökyüzüne açmayı düşündük," diyor Leitz. "Ama işi bilen yerel halkı dinlemek zorundasınız. Bize verandayı kapalı tutmamızı şiddetle tavsiye ettiler çünkü bazen şiddetli yağışlar oluyor ve evi su basabiliyordu. Bu yüzden şimdi bol güneş ışığına izin veren şeffaf bir çatıyla kaplı."

Sakin yaşam

Sadece bir verandaları değil, aynı zamanda bol miktarda saksı bitkisinin bulunduğu bir terasları da var. Sanatsal ilgilerini tatmin etmek için çatı katında bir stüdyo kurmuşlar. Leitz resim yapmayı sevdiğini söylerken Flores de renkli seramikler yapıyor. Eserleri mülkün her yerinde sergileniyor.

Mobilyalar, ABD'den gönderilen eşyalar ile yerel satın almaların bir karışımı.

"Kaliforniya'dan getirdiğimiz bazı eşyalar, bunların arasında uzun zamandır ailede olan bir İran halısı da var, bazılarını Ikea'dan aldık ama en iyi bulduğumuz şey emlak satışında uzmanlaşmış bir mobilya mağazasıydı," diyor Leitz heyecanla. "En güzel antika kırsal İspanyol mobilyalarını oradan aldık."

Evi yenileme çalışmaları yaklaşık altı ay sürmüş, ancak bu süre yerel makamlardan inşaat izni almak için geçen hatırı sayılır zamanı takip etmiş.

Mimar planları, başvuruları ve diğer evrakları teslim ettikten sonra, çift kısa süre içinde "mañana" kavramına aşina oldu - kelimenin tam anlamıyla "yarın" anlamına gelen bir kelime, ancak İspanya'da aslında herhangi bir süre anlamına gelebilir.

Flores, "En zor kısmı izin için uzun süre beklemek ve bürokrasi oldu" diyor ve ekliyor: "Ancak inşaat çalışmaları sadece altı ay kadar sürdü ve klima üniteleri için en iyi yeri bulmak dışında büyük bir sorun yaşanmadı."

Çalışmaların 2022 yazında tamamlanmasıyla birlikte taşınabildiler ve artık topluma tamamen entegre olduklarını söylüyorlar.

Yerliler ve diğer yabancılar da dahil olmak üzere pek çok arkadaş edinmişler ve sokakta herkesin birbirini selamlamasını çok sevdiklerini söylüyorlar.

Flores, "Kaliforniya'dan bizimle birlikte gelen kedimiz bile mutlu" diyor.

Ayrıca, saat 14:00 ile 17:00 arasında her yerin kapandığı küçük, sakin bir kasabada yaşamaya alışmışlar.

"Yaşlandıkça," diyor Leitz, "daha sakin bir hayat bize uyuyor. Bazen konserleri ve tiyatroları özlesek de gece kulüplerine ve barlara ihtiyacımız yok. Ama Valencia da çok uzakta değil."

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Kaynak: edition.cnn.com