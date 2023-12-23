San Diego Padres forması giyen Manny Machado, yeni atış zamanlayıcısını ihlal ettiği gerekçesiyle oyundan atılan ilk MLB oyuncusu oldu

Padres'in Arizona Diamondbacks karşısında aldığı 8-6'lık mağlubiyetin ilk vuruşunda Machado, yeni uygulamaya konulan atış zamanlayıcısının sona ermesiyle eldivenlerini ayarlarken mola istemeye çalıştı.

Vurucuların her atış için bir mola hakkı vardı ve Machado bu hakkı kullanmamıştı.

30 yaşındaki üçüncü kaleci bunu başarıyla yaptığını düşündü, ancak kale arkası hakemi Ron Kulpa, Machado'nun zamanlayıcı sekiz saniye işaretine ulaştıktan sonra mola istediğine karar verdi - yeni kurallara göre, vurucuların sekiz saniye kala vurucu kutusunda hazır olmaları gerekiyor.

Sonuç olarak, Machado'nun vuruşu sayı olarak değerlendirildi. Öfkelenen Machado Kulpa ile tartışmak için döndü ve birkaç kelime konuştuktan sonra oyunun geri kalanından atıldı.

MLB'ye göre, bir lig yetkilisi Kulpa'nın doğru kararı verdiğini söyledi.

Ancak Machado aynı fikirde değildi. Daha sonra gazetecilere "Sekiz saniyede ben söyledim" dedi.

"Bana vermedi. Şimdi, oyundan atıldım. Oyundan çıkarak ve orada atılarak takımıma zarar verdim. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum."

Bu Machado'nun kariyerindeki 10. oyundan atılışı oldu.

Menajer Bob Melvin Machado'nun oyundan atılmasına itiraz etmedi. "Bizim iddiamız şuydu: Eğer mola alsaydı, böyle bir durumla karşılaşmayacaktık."

MLB'ye göre, kulüplere ihlalleri tartışmanın topları ve vuruşları tartışmakla aynı şekilde ele alınacağı talimatını verdi, bu da bir kararı tartışan veya itiraz eden herkesin atılacağı anlamına geliyor.

İşleri hızlandırmak

MLB'nin yeni kuralları oyunu hızlandırmak için tasarlandı; daha önce beyzbol maçlarının bitmesi ortalama üç saatten fazla sürüyordu.

Vurucuların zamanlayıcının bitimine sekiz saniye kala atış için hazır olmaları gerektiği anlamına gelen yeni düzenlemelerin yanı sıra, atıcıların kaleler boşken atışlarını tamamlamak için 15 saniye, kalelerde koşucular varken ise 20 saniye süreleri olacak.

Buna ek olarak, vurucuların her bir atış için bir mola hakkı olacak ve vurucular arasında da 30 saniyelik bir süre olacak.

Yeni düzenlemeler, sakatlanmaları azaltma umuduyla üç kalenin boyutunun 15 inçten 18 inçe çıkarıldığı anlamına da geliyor.

CNN'den Ben Church bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com