Samuel Ross'un moda markası A-Cold-Wall* tanımlara nasıl meydan okuyor?

Ancak A-Cold-Wall*'un Londra Moda Haftası'nın erkek edisyonundaki defilesine sadece üç gün kala, markanın genel merkezi sakindi. Model seçimleri devam ediyordu ve ekip sessizce çalışıyordu.

Markanın 27 yaşındaki kurucusu ve kreatif direktörü Samuel Ross, röportajımıza her şeyin göründüğü kadar kontrol altında olduğu konusunda ısrar ederek başladı.

"(İlk) üç ya da dört defilemizden önce kargaşa vardı. Anarşi vardı. Acı vardı. Gözyaşı, ter, kan, bunların hepsi vardı. (Ama) bu noktada ekip bağına gerçekten bütünsel bir yaklaşım geliştiriyoruz ve birbirimize güvenebiliyoruz ... çok rahat ve konsantre bir enerji var" dedi.

Stüdyo, pek çok genç markanınki gibi, oldukça sıra dışı. Parlak bir moda showroomundan çok bir tasarım atölyesini andıran, az gösterişli, işlevsel bir alan. Binanın kendisi, stüdyonun kenarlarından aşağı doğru uzanan pencerelerden görülebilen iskele ile kaplanmış.

Ancak giysilerinin çoğunun neredeyse mühendislik ürünü, kaynaklı - inşa edilmiş gibi göründüğü göz önüne alındığında, Ross için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Tasarımları işlevsel ve faydacı olsa da kavramsal detaylardan yoksun değil: Fermuarlar, heykelsi şekiller, beklenmedik yerlerde kesikler ve cep üzerine cepler var. Malzemelerin çoğu dayanıklı (kalın İskoç yünü) ya da şakacı bir şekilde duyarlı (güzelce şekillendirilmiş şeffaf asetat ve silmeyi hayal edebileceğiniz şeffaf naylon).

Etiketin etiketlenmesi

Genç tasarımcılar işe başladıklarında genellikle bir kalıba sokulurlar. Halkla ilişkilerciler ve pazarlamacılar, tüketicilerin anlaması kolay anlatılar üretir - sonra da bu mesajı sürekli tekrarlarlar.

Tıpkı yeni oyuncular gibi, bir tasarımcıyı ünlü yapan şey, kariyerini devam ettirmeye çalıştığı şey haline gelebilir.

A-Cold-Wall* genellikle bir sokak giyim markası olarak etiketlenir ve Ross'un işçi sınıfında yetiştiğine sık sık atıfta bulunulur. Medya, genç Ross'un büyüdüğü sosyal konut bloğundaki arkadaşlarına nasıl sahte moda taklidi yaptığını anlatmayı seviyor.

Ancak tasarımcı işçi sınıfı bir ortamda yetişmiş olsa da ve çalışmalarında kesinlikle sokak giyimi unsurları bulunsa da (özel dikim eşofmanlar ve çok sayıda dış giyim düşünün), bu tür tanımlamalar indirgeyici geliyor.

"Sınıf ve ırk ile 'sokak giyimi' kelimesi arasında belli ki bir parça sınıfçılık var... Bence bu kelimenin benim faaliyet gösterdiğim çok sayıda işe basitçe uygulanması oldukça yetersiz" dedi.

Londra'nın güneyindeki Brixton'da doğan Ross, çocukluğunun büyük bölümünü ve yetişkinliğinin ilk yıllarını İngiltere'nin Midlands bölgesinde geçirdi. Ailesi hem yaratıcı hem de eğitimli - babası Central Saint Martins'de güzel sanatlar eğitimi almış bir vitray uzmanı, annesi ise psikoloji alanında ders veren bir yağlı boya ressamı. Ailesini, kendisini sanat ve tasarım alanında çalışan biri olarak "şekillendirdikleri" için takdir ediyor.

Ross en başından beri yaratıcıydı: Yaklaşık 7 yaşındayken gençlik kulübünden bir arkadaşına bir resim ya da eskiz sattığını hatırlıyor. Üniversitede grafik tasarım ve çağdaş illüstrasyon okumaya devam etti ve Leicestershire'da bir muayenehanede çalışarak ürün ve grafik tasarım alanında profesyonel kariyerine başladı. Ancak huzursuzdu.

"Mutlu olmadığımdan değil. Sadece yeterli değildi," diyor. "Çoğu öğrenci gibi üniversitede bana da satılan ve sunulan bir ihtişam fikrim vardı. Ve bilirsiniz, Londra'nın dışında bir sanayi sitesinde çalışan bir genç olmanın sıradan gerçekleri, bana iş yoluyla (elde edebileceğimi) bildiğim tatmini vermedi."

Bir sonraki hamlesini planlayan Ross, müzikten sokak sanatına kadar çeşitli yaratıcı ifade biçimlerini denedi. Virgil Abloh (şu anda Louis Vuitton'da erkek giyiminin kreatif direktörü) ile temasa geçti ve ona Off-White adlı markasında asistanlık teklif etti. Bu teklif Ross'u Londra'ya geri getirdi ve bugün bulunduğu noktaya ulaşmasına yardımcı oldu.

Geçen yılın sonunda Londra'daki Moda Ödülleri 'nde Yükselen Erkek Giyim Tasarımcısı ödülünü kazandı ve kıyafetleri artık Barneys, Selfridges ve Dover Street Market gibi prestijli satış noktalarında stoklanıyor.

Ross, nasıl ve neden bir kalıba sokulduğunu anlasa da, kendisine dayatılan anlatıların ötesine geçmeyi umuyor.

"Bahsettiğimiz şey sokak giyiminden ziyade tasarım ve moda arasındaki bir hareket. Gerçekte olan da bu. Yaşadığımızı ve tanıklık ettiğimizi hissettiğim şey bu," diye düşünüyor.

Yeni bir moda türü

Röportajımızdan günler sonra Ross'un hazırlandığı, moda, tasarım ve sanatın dikkatle düzenlenmiş ve ürkütücü bir karışımı olan sergi başladı.

Siyasi istikrarsızlık ve küresel göçmen krizinin arka planında, günümüzde geçen enstalasyon, her konuğun koltuğuna bırakılan notlara göre, "kültürümüzün son yüzyılına hakim olan iki duygu durumu, monoton kas hafızası kaydırma çağında ruhsal ilgisizlik ve zihinsel uyuşukluk" üzerine bir meditasyondu.

Modeller, her iki yanında sığ su havuzları bulunan bir pist boyunca yavaşça yürüdüler. Koreograf Jamie Neale tarafından düzenlenen çağdaş dansçılardan oluşan bir grup, zaman zaman duyması son derece tatsız olan bir müzik eşliğinde serseri benzeri paçavralar içinde karanlık suda ilerledi.

Sahneler kabus gibiydi. Bir noktada, bir grup dansçı su geçişinin sonuna yaklaşırken, kulağa kötü gelen bir köpek onlara havlamak ve hırlamak için koştu. Pistin diğer tarafında, yalnız bir dansçı küçük bir "kara parçasına" ulaşmayı başardı ve gösterinin geri kalanında bitkin bir şekilde yatmadan önce üzerinde mücadele etti.

Dansçıların yaşadığı dehşet, ayaklarının dibindeki acı ve mücadeleden habersiz görünen yukarıda yürüyen modeller tarafından fark edilmedi.

"Bu belirsiz zamanlarda, mesele sadece klasik koruma ve yararlılık fikirleri değil - kendini korumak hayatta kalmanın anahtarıdır," diye belirtiliyor.

Gösterinin sonunda Ross selam vermek için ortaya çıktı. Küçük bebeğini kucağına alarak havayı yumuşattı ve seyirciyi geleceğe dair bir parça umutla baş başa bıraktı.

Gösteri çok katmanlı, karmaşık, yüksek kaşlı, sinirli, iddialı, genç, sanatsal, kişiseldi - ve Ross'un etiketi gibi, bir iki kelimeyle özetlemek imkansızdı.

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Kaynak: edition.cnn.com