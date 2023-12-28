Samoalı rugby oyuncusu Kelly Meafua Fransız köprüsünden düşerek öldü

Fransız rugby kulübü US Montauban, 32 yaşındaki forvet arkasının Cumartesi sabahı erken saatlerde Tarn nehrine düştükten sonra bir takım arkadaşının onu kurtarma çabalarına rağmen kurtulamadığını doğruladı.

Kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, takımının ülkenin ikinci kademe liginde Narbonne karşısında aldığı 48-40'lık galibiyetten saatler sonra Meafua'nın ani ölümünden duyduğu acı ve şoku dile getirdi.

Kulüp, Meafua'nın Montauban takım arkadaşının onu hayata döndürmeye ve kurtarmaya çalıştığını ancak kendisinin itfaiyeciler tarafından kurtarılmak zorunda kaldığını söyledi. Hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırılan Meafua ertesi gün taburcu edildi.

"Tüm USM Sapiac kulübü bu trajedi karşısında şok olmuştur ve tüm düşüncelerimiz eşi, çocukları, takım arkadaşları ve daha genel olarak kulübün tüm sevgi dolu destekçileriyle birliktedir."

Fransızcadan tercüme edilen mesajda ayrıca Meafua'ya "herkes tarafından takdir edilen, neşesi iletişimsel ve ışıltılı" bir oyuncu olarak övgüde bulunuldu.

Eski Samoalı Sevens yıldızı için "Bugün bir oyuncuyu, bir arkadaşı, bir kardeşi kaybettik" denildi.

US Montauban sözcüsü Jean-Baptiste Fourcade Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada Montauban savcısının Meafua'nın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattığını ve yetkililerin olaya "bir partinin kötü sonu" olarak değil bir "trajedi" olarak baktıklarını söyledi.

Guardian'a göre Meafu gençliğinde Yeni Zelanda'ya taşındı. West Harbour ve Greater Sydney Rams takımlarında oynamak üzere Sydney'e taşınmadan önce Otahuhu 21 yaş altı ve Auckland Sevens takımlarında oynadı.

Guardian'ın haberine göre 2015'te Fransa'ya taşındıktan sonra Meafu, Fransız ikinci lig takımları Béziers ve Narbonne'da oynadı.

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Kaynak: edition.cnn.com