Sam Smith ve Kim Petras Billboard listesinde 1 numaraya ulaşan ilk nonbinary ve trans sanatçılar oldu

Billboard ikilinin başarısını Twitter'da doğrulayarak şunları yazdı: "@samsmith ve @kimpetras, 'Unholy' sayesinde #Hot100 listesinde 1 numaraya yükselen ilk ikili olmayan ve transseksüel sanatçılar oldular."

Yasak bir ilişkiyi konu alan cesur şarkı geçen ay yayınlanmasının ardından listelerin zirvesine yükseldi. Şarkıya eşlik eden müzik videosu YouTube'da 29 milyondan fazla izlendi.

Smith'in Grammy ödüllü şarkısı "Stay with Me" de dahil olmak üzere İngiltere'de sekiz bir numarası bulunurken, bu İngiliz şarkıcının Billboard Hot 100'deki ilk şarkısı.

Transseksüel bir kadın olan Petras, haberi Instagram sayfasında paylaşarak 775.000 takipçisine şarkının başarısı için "çok minnettar" olduğunu söyledi.

Alman pop yıldızı, "Sam, bu noktada yıllardır benimle birlikte olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır," diye yazdı. "Şu anda 500 tane olması gereken ABD'deki ilk bir numaranın bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Seni sonsuza dek seviyorum melek Sam."

Smith, Instagram 'da hayranlarına ABD'deki ilk 1 numarasını elde ettikten sonra "suskun, bunalmış, temkinli ve son derece mutlu" olduklarını söyledi.

30 yaşındaki müzisyen şunları ekledi: "Böylesine inanılmaz yetenekli müzisyenler ve insanlarla çalıştığım için çok onurluyum. Ve Kim... Sen nasıl bir sihirsin. Sen bir hazinesin ve pek çokları için bir ilham kaynağısın. Benimle birlikte atladığın için teşekkür ederim."

"Unholy" Smith'in Ocak ayında yayınlanacak olan dördüncü stüdyo albümü "Gloria "dan çıkan ikinci single.

Smith'in son albümü 2020 tarihli "Love Goes" idi ve "Dancing with a Stranger" ve "Diamonds" gibi hitlere imza atmıştı.

30 yaşındaki Petras, ilk single'ı "I Don't Want It at All "u 2017'de yayınladı ve en son projesi Şubat ayında tanıttığı EP "Slut Pop" oldu.

2019'da İngiliz yayın kuruluşu Metro'ya verdiği demeçte, bir transseksüel aktivist olmasına rağmen, cinsiyetinin değil yeteneğinin konuşulmasını istediğini söyledi.

"Ciddiye alınmak istiyorum" diyen sanatçı, "diğer sanatçılar gibi olmak, cinsiyetime göre değil müziğimin kalitesine göre değerlendirilmek" istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: edition.cnn.com