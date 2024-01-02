Salt Lake City havaalanında jet motorunun içinde sürünen adam öldü

Havalimanı, kimliği henüz tespit edilemeyen 30 yaşındaki adamın bir terminal acil çıkışından havalimanının güvenli rampa alanına girdiğini, "buz çözme işlemlerinin devam ettiği havalimanının batı pistinin güney ucuna koştuğunu ve çalışmayan bir uçak motoruna sürünerek girdiğini" söyledi.

Havalimanından yapılan açıklamada, acil müdahale ekiplerinin adamı "bilinçsiz halde buldukları ve hayata döndüremedikleri" belirtildi. "Şu anda adamın ölümüne hangi yaralanmaların neden olduğu belli değil."

Delta Air Lines, San Francisco'ya hareket etmek üzere olan Airbus A220 tipi 2348 sefer sayılı uçağın daha sonra kapıya geri döndüğünü ve 95 yolcunun tamamının uçaktan indiğini açıkladı. Uçuş nihayetinde iptal edildi.

Havaalanı polisi, olayın havaalanındaki diğer operasyonları etkilemediğini söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayla ilgili "bilgi topladığını" ancak soruşturmayı yerel polisin yürüttüğünü belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com